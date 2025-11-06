Już 9 listopada

Polonia pobiegnie dla Niepodległej w słynnym Central Parku

Agata Drogowska
2025-11-06 14:24

Już w niedzielę, 9 listopada w samym sercu Nowego Jorku – w Central Parku – odbędzie się kolejna edycja Biegu Niepodległości, organizowanego przez Polska Running Team. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy sport, pamięć i polskiego ducha – odbywa się tradycyjnie w drugą niedzielę listopada, tydzień po słynnym maratonie nowojorskim.

Apel do Polonii

Ten bieg może połączyć wszystkich Polaków w Nowym Jorku w duchu wspólnego aktywnego świętowania. Polska Running Team zaprasza na kolejny już Bieg Niepodległości, który wystartuje w niedzielę 9 listopada ze skrzyżowania East Drive & East 79th Street w Central Parku. O godz. 9 am rozpocznie się bieg dla dzieci, a pół godziny później bieg główny.

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę i medal świadczący o ukończeniu biegu, a po biegu zaplanowano wspólne zdjęcia oraz spotkanie pod pomnikiem króla Władysława Jagiełły z udziałem przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Organizatorzy zachęcają wszystkich, by przyszli w biało-czerwonych strojach, a najbardziej wytrwali mogą pobiec z polską flagą.

PRZECZYTAJ TEŻ: Polak przebiegł całe Stany! Tomek Sobania na mecie niezwykłego biegu

Bieg został zainicjowany w 2017 roku przez Pawła Myśliwca, byłego prezesa Polska Running Team, który zorganizował pierwszą edycję jako grupowy, symboliczny bieg z biało-czerwonymi flagami wokół Central Parku. Z małej inicjatywy Polonii narodziło się wydarzenie, które dziś gromadzi dziesiątki uczestników – biegaczy i spacerowiczów – z całego Nowego Jorku i okolic.

– Chcemy uczcić kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w sposób aktywny, na świeżym powietrzu, z biało-czerwonymi barwami w sercu Nowego Jorku

– podkreśla Paweł Myśliwiec, inicjator wydarzenia.

W tym roku po raz pierwszy bieg przyjmuje formułę zawodów na dystansie 5 km, jednak nadal można wziąć udział również w formie marszu. Rejestracja uczestników odbywa się online. Link do zapisów można znaleźć również na profilu Polska Running Team na Facebooku.

