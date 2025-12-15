Blisko 200 osób na wigilijnym spotkaniu polonijnych związkowców. „Pielęgnujmy dobro w sobie”

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-12-15 19:22

Wigilijne spotkanie Związku Klubów Polskich od ponad trzech dekad jest jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu polonijnych imprez w Chicago. To czas, gdy członkowie ZKP wraz z bratnimi polskimi organizacjami gromadzą się, aby podzielić się opłatkiem i pielęgnować polskie tradycje Bożego Narodzenia.

Tegoroczne spotkanie wigilijne Związku Klubów Polskich, odbywające się pod hasłem „Pielęgnujmy dobro w sobie”, zgromadziło blisko 200 uczestników w świątecznie udekorowanej sali restauracji Joli Inn w Chicago. Na początku gospodyni wieczoru, prezes ZKP dr Łucja Mirowska-Kopeć powitała uczestników, w tym honorowych gości: kapelana ZKP ks. Marka Smułkę, byłego kapelana tej organizacji ks. Ryszarda Miłka, ks. Adama Bilskiego z Polski, Konsul Generalną RP w Chicago Reginę Jurkowską, wicekonsula Oskara Grądziela oraz przedstawicieli Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, wśród nich Marszałka Parady Konstytucji Dnia 3 Maja w Chicago 2026 Krzysztofa Matyszczyka, a także delegacje Związku Podhalan Północnej Ameryki oraz zespoły artystyczne.

Kulminacyjnym momentem wieczoru było przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju – symbolu nadziei i dobra, którego na ręce prezes Mirowskiej-Kopeć dokonała druhna ZHP w Chicago Lusja Bucki. Modlitwę poprowadził ks. Marek Smułka, następnie Królowa Parady Konstytucji Dnia 3 Maja Oliwia Kowalczyk wraz z II Damą Dworu Patrycją Niżnik zapaliły świece na stołach uczestników, rozświetlając salę ciepłym blaskiem.

W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Wawel”, który wystąpił w tradycyjnych strojach pod kierunkiem Krystyny Sanakiewicz. Artyści zaprezentowali polskie kolędy i pastorałki. Młodzi aktorzy ze Studia Theater Modejska, prowadzonego przez Kingę Modejską, wystąpili z kolei ze swoim świątecznym programem. Prezes ZKP nagrodziła ich słodyczami i podziękowała za wspaniały występ. Organizatorzy zadbali też o smaczny poczęstunek.

Na suto zastawionych stołach znalazły się tradycyjne polskie potrawy. Była zupa grzybowa, pierogi, kasza pęczak ze śliwkami, smażona ryba, kapusta oraz surówki. Goście podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Chór im. Fryderyka Chopina pod kierunkiem Jadwigi Koszałko zaśpiewał polskie kolędy. Na zakończenie, zgodnie z tradycją wigilijnych spotkań ZKP, członkowie zarządu głównego wraz z prezesami klubów zaśpiewali kilka kolęd.

CHICAGO
USA
POLONIA

