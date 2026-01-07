Bez taryfy ulgowej. Burmistrz NYC rozpoczyna rządy od ofensywy kadrowej

Intensywny start kadencji: Mamdani rozpoczął urzędowanie od zaprzysiężenia, nominacji i pierwszych rozporządzeń.

Kluczowe nominacje: Dean Fuleihan – pierwszy zastępca, Elle Bisgaard-Church – szefowa sztabu, Helen Arteaga – zdrowie i usługi społeczne.

Nowe priorytety: Siedem rozporządzeń wykonawczych m.in. w sprawie miejskich schronisk i izolowania więźniów.

Już wkrótce po prywatnej ceremonii zaprzysiężenia na stanowisko 111. burmistrza Nowego Jorku Mamdani wystąpił na swojej pierwszej konferencji prasowej, podczas której przedstawił nowego komisarza miejskiego departamentu Transportu. Został nim Mike Flynn. Kilkanaście godzin później, podczas publicznego zaprzysiężenia na schodach ratusza, burmistrz zaprezentował kolejne nominacje i skład nowej administracji.

Część najbliższych współpracowników Mamdaniego została wybrana jeszcze przed oficjalnym objęciem urzędu. W nowej administracji znalazło się wielu doświadczonych urzędników. Pierwszym zastępcą burmistrza został 74-letni Dean Fuleihan, były zastępca burmistrza Billa de Blasio. Szefową sztabu mianowano 34-letnią Elle Bisgaard-Church, dotychczasową szefową zwycięskiej kampanii wyborczej Mamdaniego. Zastępczynią burmistrza ds. planowania i mieszkalnictwa została Leila Bozorg.

Stanowisko zastępczyni burmistrza ds. sprawiedliwości ekonomicznej objęła Julie Su. Odpowiada ona m.in. za Komisję Taksówek i Limuzyn, Departament Ochrony Konsumentów i Pracowników oraz Komisję Praw Człowieka. Z kolei za zdrowie i usługi społeczne odpowiadać będzie Helen Artaega, wcześniej dyrektorka nowojorskiej sieci NYC Health and Hospitals.

Na stanowisku komisarz nowojorskiej policji pozostała Jessica Tisch, nominowana jeszcze przez poprzedniego burmistrza Erica Adamsa. Koordynacją współpracy z agencjami stanowymi i federalnymi zajmie się Jahmila Edwards. Dyrektorem ds. budżetu został Sherif Soliman, a za operacje miejskie odpowiada Julia Kerson, wcześniej związana z administracją gubernator Kathy Hochul.

Nową komisarz Straży Pożarnej Miasta Nowy Jork została Lilian Bonsignore. Za nowojorskie szkoły odpowiadać będzie Kamar Samuels, mianowany kanclerzem szkolnictwa. Doradcą korporacyjnym miasta został Steven Banks, również związany wcześniej z administracją de Blasio.

Wśród kolejnych nominowanych znaleźli się m.in.: Dina Levy (Departament Ochrony i Rozwoju Mieszkalnictwa, HCR), Ahmed Tigani (komisarz ds. budynków miejskich), Sam Levine (Departament Ochrony Konsumentów i Pracowników) oraz Mitchell Katz, mianowany prezydentem NYC Health and Hospitals. Jego wcześniejsza kandydatura w 2021 roku została odrzucona, jednak tym razem spodziewana jest akceptacja rady dyrektorów.

Today, I appointed Tascha Van Auken as commissioner to the Mayor's Office of Mass Engagement. OME will organize participation across this city, proactively reach people who've been shut out, and make sure public feedback shapes how we design policies, deliver services, and make… pic.twitter.com/PVTOY5DIFM— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 3, 2026

Głównym radcą prawnym administracji Mamdaniego został Ramzi Kassem. Za politykę klimatyczną odpowiada Louise Yeung, a nowym głównym lekarzem sądowym mianowano Jasona Grahama. Dyrektorem ds. różnorodności w biznesie został Michael Garner. Funkcję głównego dyrektora administracyjnego objął Mir Bashar, związany z miejską administracją od czasów burmistrza Rudy’ego Giulianiego.

Pełniącą obowiązki dyrektorki Biura Burmistrza ds. Ochrony Praw Dziecka została Emmy Liss, a dyrektorką Biura ds. Ochrony Praw Najemców Cea Weaver. Przewodniczącym Komitetu Doradczego Burmistrza ds. Sądownictwa został Ali Najmi, a Tascha Van Auken poprowadzi Biuro ds. Zaangażowania Masowego (OME).

Biuro Burmistrza ds. Zaangażowania Masowego będzie organizować udział mieszkańców w życiu miasta, proaktywnie docierać do osób, które były wykluczone, i zapewniać, że opinie publiczne będą kształtować sposób, w jaki projektujemy polityki, świadczymy usługi i podejmujemy decyzje. Nowojorczycy zasługują na rząd, który naprawdę słucha i reaguje na ich potrzeby

- stwierdził Mamdani.

Zakres obowiązków nowej administracji – burmistrza i jego pięciorga zastępców - został szczegółowo określony w rozporządzeniu wykonawczym nr 2. Rozporządzenie nr 1 uchyliło wszystkie decyzje wydane przez poprzedniego burmistrza Erica Adamsa w okresie od 26 września 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku. Do tej pory Zohran Mamdani podpisał już siedem rozporządzeń wykonawczych, w tym te dotyczące izolowania więźniów oraz zasad funkcjonowania miejskich schronisk.