Nowy Jork ma nowego burmistrza. Nie przysięgał na Biblię

W dniu 31 grudnia 2025 roku o godzinie 23:59 skończyła się kadencja 110 burmistrza NYC Eric’a Adams’a i po prywatnym złożeniu przysięgi Zohran Mamdani, dokładnie o północy, przejął obowiązki 111. burmistrza NYC. 34-latek wybrany w październiku ub.r. z ramienia Partii Demokratycznej burmistrzem, pełnił wcześniej funkcję radnego miasta NY z Queensu. Do wyborów poszedł z mocnym programem reform ekonomicznych i socjalnych, mających poprawić jakość życia w mieście i uczynić Nowy Jork tańszym do życia dla mieszkańców.

Zaprzysiężenie Mamdaniego odbyło się podczas kameralnej uroczystości na starej stacji metra City Hall, od lat nieczynnej i zamkniętej dla pasażerów. Przysięgę przyjmowała Prokurator Generalna Nowego Jorku Letitia James. Zahran Mamndani jest pierwszym w historii muzułmańskim burmistrzem Nowego Jorku i wymawiając słowa przysięgi opierał lewą dłoń na zabytkowym egzemplarzu Koranu, wypożyczonym na tę okazje z kolekcji Centrum Schomburg dla Studiów Czarnej Kultury.

Pierwszą czynnością nowo zaprzysiężonego burmistrza było uiszczenie opłaty $9 dla kancelarii miejskiej. To opłata za kopie certyfikatu jego przysięgi i czyni tak każdy nowo zaprzysiężony burmistrz Nowego Jorku. Nowy burmistrz przemówił później na schodach stacji metra.

- Jest to naprawdę wielki honor i życiowe osiągnięcie – powiedział i poinformował o swoich pierwszych decyzjach w roli burmistrza. To m.in. nominacje. Towarzyszący burmistrzowi Mike Flynn został przedstawiony jako nowy komisarz Wydziału Transportu. - To honor mieć Flynnn’a przy swoim boku w momencie, kiedy bierzemy na swoje barki odpowiedzialność za transport publiczny, którego będzie nam zazdrościł cały świat - powiedział Mamdani.

Publiczne zaprzysiężenie Zohrana Mamdaniego odbyło się w dniu 1 stycznia o godzinie 13 przed miejskim ratuszem. Mamdani powtórzył słowa przysięgi w obecności tysięcy mieszkańców Nowego Jorku i Berniego Sandersa, senatora z Vermont, administrującego przebieg ceremonii. W słowach przysięgi Zohran Mamdani zobowiązał się przestrzegać Konstytucji USA i Konstytucji Stanu Nowy Jork oraz praw zawartych w Karcie Miasta Nowy Jork. W przemówieniu zapewnił, że pełnienie obowiązków najważniejszego miejskiego urzędnika nie sprawi, że jego poglądy polityczne ulegną zmianie.

Zostałem wybrany jako socjaldemokrata i jako socjaldemokrata będę sprawował władzę w mieście

– powiedział. - Miejski ratusz nie będzie się już dłużej wahał, aby użyć swej mocy w celu poprawienia życia w mieście – dodał. Burmistrz zapewnił także, że zrobi wszystko, by nie zawieść wyborców. - Do kogo dzisiaj należy Nowy Jork? – zapytał, by po chwili odpowiedzieć: - Należy do wszystkich tych, którzy tutaj żyją.

Zohran Mamdani wyliczył najważniejsze sprawy jego administracji. Wśród nich znalazła się powszechna opieka nad dziećmi, na którą składać się będą najbogatsi mieszkańcy miasta, zamrożenie kosztów wynajmu mieszkań w budynkach objętych programem kontroli cen wynajmu i doprowadzenie do wprowadzenia darmowego i szybkiego transportu publicznego miejskimi autobusami. - Zbyt długo w naszym mieście swoboda należała tylko do tych, którzy mogli ją sobie kupić – stwierdził Mamdani. Zapewnił też, że będzie służył wszystkim. - Jeżeli jesteś Nowojorczykiem, to ja jestem twoim burmistrzem - powiedział i dodał, że tylko czyny mogą sprawić, że jego krytycy i przeciwnicy, zmienią o nim zdanie.

Przypomnijmy, że w wyścigu o najwyższy urząd w mieście Nowy Jork, Zohran Mamdani pokonał niezależnego kandydata Andrew Cuomo i kandydata Republikanów Curtisa Slive. Chcący walczyć o kolejną kadencję burmistrz Eric Adams, uwikłany w serię afer korupcyjnych i mający kłopoty wizerunkowe, wycofał się z wyścigu i poparł niezależnego Andrew Cuomo.