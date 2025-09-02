„Burmistrz Ameryki” ranny w wypadku! Ktoś staranował auto Rudy’ego Giulianiego!

Były burmistrz Nowego Jorku, Rudy Giuliani, został poważnie ranny w wypadku samochodowym w New Hampshire.

Wypadek, w którym uczestniczył również 19-letni kierowca drugiego pojazdu, miał miejsce tuż po dziwnym incydencie na poboczu autostrady.

Giuliani doznał złamania kręgów i obrażeń głowy, a okoliczności zdarzenia są badane przez policję.

Co doprowadziło do tak tajemniczego wypadku i czy ma on związek z poprzednimi wydarzeniami?

Do koszmarnego wypadku z udziałem byłego burmistrza doszło w sobotę 30 sierpnia. Ford Bronco, którym podróżował Rudolph Giuliani drogą Interstate 93 w New Hampshire, został uderzony przez hondę HR-V. Za jej kierownicą siedział 19-letnie mieszkaniec Concord, NH. Auto byłego burmistrza metropolii prowadził jego doradca Theodor Goodman. Cała trójka została dość poważnie poturbowana, a okoliczności wypadku są wyjątkowo tajemnicze i wciąż badane przez stanową policję, która zastrzegła jednak, że nikomu nie postawiła zarzutów.

- „Przed wypadkiem na autostradzie I-93 w kierunku północnym Giuliani i jego kierowca Theodore Goodman jechali autostradą I-93 w kierunku południowym, kiedy zatrzymała ich kobieta stojąca na poboczu drogi, na południe od zjazdu 9N, która poinformowała ich, że była ofiarą przemocy domowej” – poinformowali policjanci z New Hampshire w oficjalnym komunikacie. - „Tuż po godz. 21 Goodman zgłosił zdarzenie organom ścigania, a on i Giuliani pozostali na miejscu do czasu przybycia funkcjonariuszy policji. Goodman i Giuliani opowiedzieli funkcjonariuszom o tym, co widzieli, a następnie opuścili miejsce zdarzenia, zjeżdżając z autostrady w pobliżu najbliższego zjazdu” – dodali.

Jak wynika z relacji policji, kilka minut później Goodman i Giuliani wrócili na autostradę I-93, tym razem kierując się na północ. Nagle, niemal naprzeciwko miejsca zgłoszonego wcześniej incydentu, zostali uderzeni od tyłu przez rozpędzone auto. Funkcjonariusze policji, którzy byli już na miejscu pierwszego zdarzenia, natychmiast zareagowali i udzielili rannym pomocy. Zarówno Giuliani, jak i jego kierowca oraz 19-latek z hondy wymagali pomocy lekarskiej. O stanie byłego burmistrza poinformował odpowiedzialny za jego ochronę Michael Ragusa.

„Został przewieziony do pobliskiego szpitala, gdzie gdzie zdiagnozowano u niego złamanie kręgów piersiowych, liczne rany szarpane i stłuczenia, a także urazy lewego ramienia i podudzia”

- stwierdził w oświadczeniu. Dodał, że były burmistrz jest „w dobrym nastroju i szybko wraca do zdrowia”. Podczas pobytu w szpitalu Giuliani znajdował się pod opieką swojej biznes partnerki Marii Ryan, która z zawodu jest pielęgniarką praktykującą w New Hempshire i która przed wypadkiem uczestniczyła wraz z burmistrzem w meczu baseballowym w Manchester, NH. Giuliani opuścił szpital w poniedziałek w popołudniu i jak powiedział dziennikarzom „New York Times” jego przyjaciel Artur L. Aidala, był w dobrej formie.

Rudolph Giuliani przez dwie kadencje sprawował funkcję burmistrza Nowego Jorku w latach 1994 - 2002. W czasie drugiej kadencji 9 września 2001 pokazał się całemu światu jako bohaterski włodarz miasta w obliczu tragicznych zamachów terrorystycznych. Wcześniej Rudolph Giuliani dał się poznać jako bezkompromisowy Prokurator Federalny Południowego Dystryktu Nowego Jorku, w latach 80. walcząc z nowojorską przestępczością zorganizowaną. W 2008 roku Rudolph Giuliani, mimo swojego głośnego nazwiska bezskutecznie ubiegał się o nominację Republikanów w wyścigu o fotel prezydencki, uzyskując zaledwie 0,04 proc. głosów. Znów zrobiło się o nim głośno, gdy związał się z Donaldem Trumpem i stał się jego doradcą i prawnikiem.

Gwiazda Rudolpha Giulianiego zaczęła słabnąć po roku 2020 i przegranych wtedy przez Donalda Trumpa wyborach. W zeszłym roku Rudolph Giuliani został pozbawiony prawa wykonywania zawodu prawnika w mieście Nowy Jork i miało to związek z postawieniem mu zarzutów w stanie Georgia i Arizona w związku z wyborami prezydenckimi w roku 2020. Aktualnie były burmistrz Nowego Jorku skupia się na działalności publicystycznej. Jednak, jak zapowiedział Donald Trump, wkrótce otrzymać ma Prezydencki Medal Wolności, najwyższe cywilne odznaczenie w USA.