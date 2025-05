Będzie wojna o rodzinny dom papieża?!? Miasteczko Dolton chce przejąć budynek

Syn Trumpa szykuje się do walki o prezydenturę?! „Czuję w sobie taki zew!”

Zamordował ciężarną żonę, ranił córeczki, bo chciał syna. Mimo to, sąd był łaskawy

Będzie wojna o dom papieża? Na to wygląda!

W liście wysłanym we wtorek do nowojorskiego domu aukcyjnego Paramount Realty USA, prawnik miasteczka Dolton, IL, Burton Odelson poinformował, że jego władze zamierzają przejąć nieruchomość, należącą niegdyś do rodziny Leona XIV, niezależnie od planów właścicieli, którzy wystawili dom na licytację. - „Prosimy poinformować wszystkich potencjalnych nabywców, że ich zakup może być jedynie tymczasowy, ponieważ miasto zamierza wkrótce rozpocząć proces wywłaszczenia” - napisał Odelson w imieniu burmistrza Jasona House’a.

Prawnik miasteczka przyznał w rozmowie z ABC7, że urzędnicy współpracują już z Archidiecezją Chicago, aby przekształcić dom w historyczne miejsce otwarte dla publiczności. Władze Dolton, brały też pod uwagę przekształcenie domu w muzeum lub dom wystawowy, odzwierciedlający jego dawny wygląd z lat dzieciństwa obecnego papieża. Odelson zdradził, że niezależnie od pisma do domu aukcyjnego i możliwości wywłaszczenia, miasteczko próbuje negocjować z właścicielem nieruchomości.

Polak zmienił plany, gdy dowiedział się, czyj dom kupił

Rodzinny dom papieża Leona XIV należy do naszego rodaka Pawła Radzika, który kupił go w maju 2024 r. za 66 tys. dol., wyremontował i wystawił na sprzedaż za niecałe 220 tys. dol., ale ostatecznie obniżył cenę do 199 900 dol. Oferta została usunięta z rynku, gdy tylko właściciel dowiedział się, kto mieszkał w domu pół wieku wcześniej.

Agent nieruchomości Steve Budzik zdradził potem stacji NBC5, że po wyborze papieża otrzymał aż dziewięć ofert kupna na sumy znacznie przekraczające podaną przez niego cenę. W związku z tym zdecydowano o wystawieniu nieruchomości na cichą aukcję Paramount Realty USA, która potrwa do 18 czerwca. Cena wywoławcza to 250 tys. dol. Ani Budzik, ani Radzik nie komentują oficjalnie zamiarów władz Dolton.

Ten dom to „fundament życia, które doprowadziło do Watykanu”

Dom ma powierzchnię 1050 stóp kw., jest zbudowany z cegły i dość skromny. Ma trzy sypialnie i dwie łazienki. - „Urodzony jako Robert Francis Prevost, papież Leon XIV przeszedł do historii jako pierwszy amerykański papież po wyborze w maju 2025 roku. Dom jego dzieciństwa jest oferowany na sprzedaż na prywatnej aukcji. Ten skromny ceglany dom, położony na przedmieściach Chicago w stanie Illinois, był własnością rodziny Prevost przez prawie 50 lat i służył jako fundament życia, które doprowadziło do Watykanu” – czytamy w opisie aukcji na stronie domu aukcyjnego.

Dla władz Dolton stworzenie miejsca pamięci w rodzinnym domu Leona XIV nie będzie jedynym gestem upamiętnienia obecnego papieża. Podczas poniedziałkowego (19 maja) posiedzenia rady miasteczka jej członkowie jednogłośnie zdecydowali o nadaniu nazwy „Pope Leo XIV Place” fragmentowi 141 st Place, między Indiana Avenue a Manor Avenue, przy którym stoi dawny dom rodziny Roberta Prevosta. Data oficjalnego odsłonięcia nowej nazwy zostanie podana wkrótce.