Bez przekleństw na tablicach rejestracyjnych. Władze Illinois proszą o kulturę

Korkowe to nie wszystko. Nowy rok przyniósł sporo zmian dla nowojorczyków

Sekretarz Stanu Illinois Alexi Giannoulias (49 l.) przypomniał kierowcom, że urzędnicy pozostają czujni. W specjalnym nagraniu poinformował, że w ubiegłym roku jego biuro odrzuciło 335 z 60,5 tys. wniosków o nowe tablice rejestracyjne ze względu na ich wulgarność, agresywność czy niezrozumiałość. Takie prawo dają mu zapisy Kodeksu Drogowego Illinois.

- Mieszkańcy Illinois prześcigają się w pomysłach na oryginalne napisy na tablicach rejestracyjnych swoich samochodów, ale pamiętajmy, aby nie przekraczały one granic dobrego smaku. Udało mi się rozpoznać przekleństwa czy lubieżne aluzje, które nie przeszły weryfikacji, takie jak „ABADMF” czy „GYATT” – powiedział sekretarz na filmiku, zamieszczonym na YouTube. W materiale skierowanym do kierowców znalazło się w sumie kilkanaście przykładów napisów na tablicach, które odrzucono w 2024 r. To m.in. „JAGWEED”, „BADARSE”, „AXEHOLE”, „HOKTUAH”, „MUNCH”, „BICHIN”, „ILLCUTU”, „HOHOHOE”, „ABADMF”, „WEENIE” czy „DUCKOFF”, „SHIDDED”.

Posiadacze samochodów, którzy chcą mieć spersonalizowane tablice rejestracyjne na swoich samochodach mogą to zrobić za dopłatą. Muszą dopłacić za $94 za tablicę rejestracyjną, która zawierałaby same litery lub $47 za tablicę, zawierającą cyfry i litery. Wedle danych biura Sekretarza Stanu Illinois na terenie stanu zarejestrowanych jest 811 351 pojazdów ze spersonalizowanymi tablicami rejestracyjnymi. Więcej informacji na temat projektowania własnych tablicach rejestracyjnych można uzyskać na stronie sekretarza stanu.