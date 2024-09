Aresztowania, przeszukania i rezygnacje w ratuszu NYC. Burmistrz ma już dość pytań

Polak z Long Island przyznał się do zamordowania żony. Grozi mu dożywocie

Ostatnie tygodnie obfitowały w sensacyjne informacje z ratusza. Poniedziałek 16 września przyniósł kolejną sensację. Wczesnym rankiem do aresztu trafili dwaj emerytowani dowódcy FDNY. Brian Cordasco został aresztowany w domu na Staten Island, a Anthony Saccavino został aresztowany w domu na Manhattanie.

- „Zgodnie z zarzutami, Anthony Saccavino i Brian Cordasco nadużyli swojej władzy jako szefowie Biura Zapobiegania Pożarom FDNY, aby napchać sobie kieszenie w ramach schematu łapówkarskiego pay-to-play. Rzekomo sprzedając priorytetowy dostęp do usług BFP, które mają kluczowe znaczenie dla zapobiegania incydentom związanym z pożarami w nowojorskich firmach i domach, Saccavino i Cordasco podważyli zaufanie publiczne i postawili własną chciwość ponad interesami podatników, którym przysięgali służyć” – poinformował Damian Williams, prokurator dla południowego okręgu Nowego Jorku. Według śledczych, strażacy mieli w zamian za preferencyjne traktowanie niektórych osób i firm podczas inspekcji przyjąć około $190 tys. Agenci zainteresowali się nimi już na początku roku, gdy FBI przeszukało ich domy i biura.

Agenci federalni we współpracy z prokuraturą czy IRS na początku września przeszukali domy kilkunastu kolejnych urzędników i współpracowników Erica Adamsa, skonfiskowano przy tym kilkanaście telefonów. Pod lupą śledczych przy okazji kilku śledztw znaleźli się pierwsza zastępczyni burmistrza Sheena Wright, wiceburmistrz Philip Banks, komisarz edukacji David Banks, doradca ds. bezpieczeństwa Timothy Pearson, kolejny doradca Terence Banks, ale też szef NYPD Edward Caban, który zdążył już złożyć rezygnację, jego trzech współpracowników oraz jego brat bliźniak James Caban.

Żadna z tych osób nie usłyszała zarzutów, ale nieoficjalnie wiadomo, że śledczy badają udział mundurowych w korupcyjnej działalności polegającej na powoływaniu się na znajomości w ratuszu. W przypadku urzędników chodzić ma o korupcyjny proceder przy zawieraniu kontraktów. Sytuacja jest poważna, o czym świadczyć może rezygnacja głównej doradczyni prawnej Adamsa Lisy Zornberg. Współpracowniczka burmistrza złożyła dymisję w niedzielę 15 września, według doniesień „New York Post”, z powodu oporu Adamsa wobec jej propozycji zwolnienia Pearsona i Phila Banksa, którzy jej zdaniem zaczęli ciążyć administracji.

Sam burmistrz też zresztą znalazł się na celowniku, gdy śledczy zarekwirowali jego sprzęt elektroniczny w związku ze śledztwem dotyczącym potencjalnej korupcji podczas kampanii i nielegalnych kontaktów z władzami Turcji. Eric Adams wielokrotnie zapewniał, że nie ma nic na sumieniu i w pełni współpracuje ze służbami. Ostatnie wydarzenia sprawiły zdaje się jednak, że kończy mu się cierpliwość. Podczas spotkania z dziennikarzami we wtorek 17 września w ratuszu, kolejny raz musiał odpowiadać na serię pytań dotyczących przeszukań, zatrzymań i rezygnacji swoich współpracowników. - Nie zamierzam w kółko przekazywać codziennych aktualizacji - powiedział burmistrz Adams. - Wiesz, ile razy zadawano nam to pytanie? - dodał dając dowód lekkiej irytacji. Kolejne pytania zbywał, mówiąc, że nie może komentować trwających dochodzeń i że wie tyle, ile dziennikarze. - Ponownie, nie wracam do pytań, które są mi zadawane lub na które odpowiadam w kółko – stwierdził w końcu.