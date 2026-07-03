Ameryka świętuje z hukiem. W Nowym Jorku pokazy fajerwerków na niemal każdym rogu!

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-07-03 15:31

Spektakularne pokazy sztucznych ogni z okazji 4 lipca to amerykańska tradycja. Te z okazji 250. urodzin muszą być jeszcze bardziej wyjątkowe! I na to właśnie się zanosi! W całej Ameryce ciężko będzie zapewne o miejsce, w którym nieba nie rozświetlą kolorowe ogniki. Tak będzie na pewno w Nowym Jorku i New Jersey, gdzie pokazy organizuje niemal każde miasto i miasteczko.

Fajerwerki nad Mostem Brooklińskim w Nowym Jorku. Na miniaturze pokaz nad rzeką. O obchodach 4 lipca czytaj w SE USA.
Autor: Macy's/ Materiały prasowe

W Nowym Jorku 4 lipca przywodzi na myśl jedno – słynne, organizowane już od pół wieku pokazy domu handlowego Macy’s. Tegoroczne urodziny to wyjątkowy, 250. jubileusz, nic więc dziwnego, że 50. edycja spektakularnego show ma być najlepsza z dotychczasowych.

W sobotni wieczór w niebo wzleci więc 85 tysięcy pocisków w 30 kolorach, wystrzelonych z sześciu barek. Widowisko uzupełni pokaz laserowy, realizowany z Mostu Brooklińskiego, oraz 27-minutowa muzyczna kompilacja. Widowiskowy pokaz będzie zsynchronizowany z muzyką skomponowaną i zaaranżowaną przez laureata nagród Grammy i Emmy Jasona Howlanda. Podczas niego na żywo wystąpi też Alexia Jayy, zwyciężczyni 29. sezonu programu NBC „The Voice”.

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100 tys. szczęśliwców obejrzy niezwykłe podniebne show ze specjalnych stref w Brooklyn Bridge Park na Brooklynie oraz w Seaport na Manhattanie, do których bezpłatne wejściówki rozdawane były w miejskiej loterii. Show oglądać będzie można z każdego miejsca, w którym będzie widok na na niebo nad dolną częścią East River. Miasto organizuje też jednak ogólnodostępne strefy widokowe, które nadzorować będzie NYPD wzdłuż FDR Drive na Manhattanie.

Będą to:

  • Montgomery Street przy Madison Street
  • Robert Wagner Place przy zjeździe z mostu Brooklyn Bridge
  • Robert Wagner Place przy wjeździe na most Brooklyn Bridge
  • Broad Street przy Water Street

4 lipca Amerykanie zbierają się, by spojrzeć na to, dokąd dotarliśmy jako naród i dokąd chcemy wspólnie zmierzać w przyszłości. Setki tysięcy nowojorczyków zgromadzi się wzdłuż naszego nabrzeża, by świętować, a my dbamy o to, by niektóre z najlepszych widoków były dostępne za darmo

– zachęcał burmistrz Zohran Mamdani.

Pirotechniczne show oglądać będzie można też w New Jersey. W Jersey City przez cały dzień (godz. 12 pm – 10 pm) na Montgomery Street odbywać się będzie urodzinowy festiwal połączony z koncertami. Najlepsze miejsca do podziwiania fajerwerków nad rzeką Hudson to:

  • skrzyżowanie York i Hudson
  • skrzyżowanie Grand i Hudson
  • skrzyżowanie Essex i Hudson
  • skrzyżowanieWashington i Dudley (odcinek Paulus Hook)
  • Colgate Clock
  • skrzyżowanie Columbus i Hudson
  • rejon przy Hudson i Harborside Place
  • skrzyżowanie 2nd & Hudson
  • 70 Hudson St., na promenadzie Hudson River Walkway – miejsce dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pokaz Macy’s nie będzie jedynym, który podziwiać będą mogli nowojorczycy czy mieszkańcy New Jersey. Własne szuje wiele miast i miasteczek w Tri-State, ale i całej Ameryce. Na Long Island pokazy oglądać będzie można:

  • Jones Beach State Park – 4-6 lipca, o godz. 9.30 pm
  • Port Jefferson Village – 3-4 lipca o zmroku
  • Montauk Inlet/ Montauk Harbor – 4 lipca, godz. 9 pm
  • Morgan Memorial Park w Glen Cove – 4 lipca, godz. 9 pm

Pokazy sztucznych ogni nie będą jedyną atrakcją świątecznego weekendu. Każda dzielnica Nowego Jorku, jak i niemal wszystkie miasta i miasteczka Ameryki szykują swoje festyny i koncerty. W Nowym Jorku przez cały weekend, a właściwie do 7 lipca podziwiać można majestatyczne żaglowce i statki wojenne w ramach Sail4th250. W Independence National Historical Park w Filadelfii w Pensylwanii zakopana zostanie z kolei urodzinowa gigantyczna kapsuła czasu.

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