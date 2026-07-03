Ameryka świętuje z hukiem. W Nowym Jorku pokazy fajerwerków na niemal każdym rogu!

W Nowym Jorku 4 lipca przywodzi na myśl jedno – słynne, organizowane już od pół wieku pokazy domu handlowego Macy’s. Tegoroczne urodziny to wyjątkowy, 250. jubileusz, nic więc dziwnego, że 50. edycja spektakularnego show ma być najlepsza z dotychczasowych.

W sobotni wieczór w niebo wzleci więc 85 tysięcy pocisków w 30 kolorach, wystrzelonych z sześciu barek. Widowisko uzupełni pokaz laserowy, realizowany z Mostu Brooklińskiego, oraz 27-minutowa muzyczna kompilacja. Widowiskowy pokaz będzie zsynchronizowany z muzyką skomponowaną i zaaranżowaną przez laureata nagród Grammy i Emmy Jasona Howlanda. Podczas niego na żywo wystąpi też Alexia Jayy, zwyciężczyni 29. sezonu programu NBC „The Voice”.

100 tys. szczęśliwców obejrzy niezwykłe podniebne show ze specjalnych stref w Brooklyn Bridge Park na Brooklynie oraz w Seaport na Manhattanie, do których bezpłatne wejściówki rozdawane były w miejskiej loterii. Show oglądać będzie można z każdego miejsca, w którym będzie widok na na niebo nad dolną częścią East River. Miasto organizuje też jednak ogólnodostępne strefy widokowe, które nadzorować będzie NYPD wzdłuż FDR Drive na Manhattanie.

Będą to:

Montgomery Street przy Madison Street

Robert Wagner Place przy zjeździe z mostu Brooklyn Bridge

Robert Wagner Place przy wjeździe na most Brooklyn Bridge

Broad Street przy Water Street

4 lipca Amerykanie zbierają się, by spojrzeć na to, dokąd dotarliśmy jako naród i dokąd chcemy wspólnie zmierzać w przyszłości. Setki tysięcy nowojorczyków zgromadzi się wzdłuż naszego nabrzeża, by świętować, a my dbamy o to, by niektóre z najlepszych widoków były dostępne za darmo

– zachęcał burmistrz Zohran Mamdani.

Pirotechniczne show oglądać będzie można też w New Jersey. W Jersey City przez cały dzień (godz. 12 pm – 10 pm) na Montgomery Street odbywać się będzie urodzinowy festiwal połączony z koncertami. Najlepsze miejsca do podziwiania fajerwerków nad rzeką Hudson to:

skrzyżowanie York i Hudson

skrzyżowanie Grand i Hudson

skrzyżowanie Essex i Hudson

skrzyżowanieWashington i Dudley (odcinek Paulus Hook)

Colgate Clock

skrzyżowanie Columbus i Hudson

rejon przy Hudson i Harborside Place

skrzyżowanie 2nd & Hudson

70 Hudson St., na promenadzie Hudson River Walkway – miejsce dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pokaz Macy’s nie będzie jedynym, który podziwiać będą mogli nowojorczycy czy mieszkańcy New Jersey. Własne szuje wiele miast i miasteczek w Tri-State, ale i całej Ameryce. Na Long Island pokazy oglądać będzie można:

Jones Beach State Park – 4-6 lipca, o godz. 9.30 pm

Port Jefferson Village – 3-4 lipca o zmroku

Montauk Inlet/ Montauk Harbor – 4 lipca, godz. 9 pm

Morgan Memorial Park w Glen Cove – 4 lipca, godz. 9 pm

Pokazy sztucznych ogni nie będą jedyną atrakcją świątecznego weekendu. Każda dzielnica Nowego Jorku, jak i niemal wszystkie miasta i miasteczka Ameryki szykują swoje festyny i koncerty. W Nowym Jorku przez cały weekend, a właściwie do 7 lipca podziwiać można majestatyczne żaglowce i statki wojenne w ramach Sail4th250. W Independence National Historical Park w Filadelfii w Pensylwanii zakopana zostanie z kolei urodzinowa gigantyczna kapsuła czasu.