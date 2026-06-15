Kość wieloryba, wiersze, diament i… telefon w urodzinowej kapsule czasu. Amerykanie otworzą ją za 250 lat!

Komisja ćwierćwiecza USA (w dosłownym tłumaczeniu półpięćsetlecia) ogłosiła kolejny punkt hucznych obchodów urodzin Ameryki.

„Amerykańska kapsuła czasu została oficjalnie zapieczętowana”

– poinformowali przedstawiciele powołanej w 2016 roku komisji America250. Kto myśli, że to byle jaka skrzyneczka, jest w poważnym błędzie. Kapsuła to cylindryczny pojemnik ze stali nierdzewnej, który wraz z osłoną ma 53 cale, czyli 1,35 m wysokości. Sama konstrukcja, przygotowana przez National Institute of Standards and Technology (NIST, Narodowy Instytut Norm i Technologii), waży 2000 funtów, czyli ponad 907 kg! Drugie tyle waży zapewne zawartość kapsuły, bo jest tego sporo.

Jak ujawniła właśnie Komisja America250, w środku znajdują się: eksponaty ze wszystkich 56 stanów i terytoriów, listy od przedstawicieli władz federalnych, stanowych i sądowniczej, prace plastyczne i eseje uczniów, pamiątki sportowe z lig NFL, NBA, NHL, MLB i PGA, a także „urządzenie Biblioteki Kongresu do molekularnego kodowania DNA, zawierające niektóre z najważniejszych dokumentów w historii Ameryki, w tym szkic Deklaracji Niepodległości autorstwa Thomasa Jeffersona”.

Stany nie dostały żadnych sztywnych wytycznych odnośnie przedmiotów, które mogły trafić do kapsuły. Zabronione były jedynie metale, które mogły zardzewieć i rzeczy, które mogłyby ulec rozkładowi. Największą część darów stanowią materiały pisane i drukowane. Na liście figurują setki listów, pocztówek, plakatów czy wierszy – jednym z prezentów Illinois jest wiersz „Dear New Blood” Marka Turcotte’a, laureata tytułu Stanowy Poeta Illinois 2025-2029.

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Niektóre stany zaszalały ilością przesłanych przedmiotów – przedstawiciele Utah przekazali 100 kartek z wizerunkami historycznych mieszkańców, 13 monet, osiem dokumentów, osiem przypinek, dwa granitowe dyski i broszurę. Inne stany zaskoczyły pomysłowością – Arizona umieściła pełny tekst Deklaracji Niepodległości i Konstytucji Stanów Zjednoczonych na monecie ze stali nierdzewnej, wykorzystując do tego technologię nano-grawerowania. Stan Arkansas przekazał diament, a Maine – kość zagrożonego wyginięciem wieloryba biskajskiego. Kalifornia załączyła odpowiedź, jaką otrzymała od chatbota opartego na AI, na pytanie: „Jak będzie wyglądała Kalifornia za 250 lat od 4 lipca 2026 r.”.

Jest też fragment kryształowej kuli użytej do odliczania do Nowego Roku na Times Square w Nowym Jorku czy olimpijski złoty medal z igrzysk w Cortinie. Swoje prezenty przekazały też amerykańskie korporacje. Coca Cola przysłała „list w butelce”, czyli tekst swojej reklamowej piosenki zamknięty w słynnej szklanej butelce, a technologiczny gigant Apple przekazał smartfon iPhone 17 Pro Max.

„Wszystko to zostanie zakopane 4 lipca i nie zostanie otwarte aż do 2276 roku”

– informują przedstawiciele America250. Miejsce zakopania jest znane, to Independence National Historical Park w Filadelfii w Pensylwanii. Zostanie też specjalnie oznaczone kamieniem z okolicznościową inskrypcją. Dodatkowo informacje o kapsule i jej lokalizacji zawarte zostały w planach sukcesji Służby Parków Narodowych i mają być przekazywane kolejnym generacjom.