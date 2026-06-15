Kość wieloryba, wiersze, diament i… telefon w urodzinowej kapsule czasu. Amerykanie otworzą ją za 250 lat!

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-06-15 21:22

To będzie gratka dla przyszłych pokoleń! Specjalna amerykańska komisja ujawniła, co znajdzie się w kapsule, która zakopana zostanie na kolejne ćwierć wieku z okazji 250. urodzin Stanów Zjednoczonych. Lista przedmiotów jest naprawdę długa. Figurują na niej prezenty od wszystkich 56 stanów i terytoriów, ale też listy od władz wszystkich możliwych szczebli, pamiątki sportowe czy dary… od największych korporacji. Niektóre przedmioty naprawdę zaskakują!

Komisja ćwierćwiecza USA (w dosłownym tłumaczeniu półpięćsetlecia) ogłosiła kolejny punkt hucznych obchodów urodzin Ameryki.

„Amerykańska kapsuła czasu została oficjalnie zapieczętowana”

– poinformowali przedstawiciele powołanej w 2016 roku komisji America250. Kto myśli, że to byle jaka skrzyneczka, jest w poważnym błędzie. Kapsuła to cylindryczny pojemnik ze stali nierdzewnej, który wraz z osłoną ma 53 cale, czyli 1,35 m wysokości. Sama konstrukcja, przygotowana przez National Institute of Standards and Technology (NIST, Narodowy Instytut Norm i Technologii), waży 2000 funtów, czyli ponad 907 kg! Drugie tyle waży zapewne zawartość kapsuły, bo jest tego sporo.

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Jak ujawniła właśnie Komisja America250, w środku znajdują się: eksponaty ze wszystkich 56 stanów i terytoriów, listy od przedstawicieli władz federalnych, stanowych i sądowniczej, prace plastyczne i eseje uczniów, pamiątki sportowe z lig NFL, NBA, NHL, MLB i PGA, a także „urządzenie Biblioteki Kongresu do molekularnego kodowania DNA, zawierające niektóre z najważniejszych dokumentów w historii Ameryki, w tym szkic Deklaracji Niepodległości autorstwa Thomasa Jeffersona”.

Stany nie dostały żadnych sztywnych wytycznych odnośnie przedmiotów, które mogły trafić do kapsuły. Zabronione były jedynie metale, które mogły zardzewieć i rzeczy, które mogłyby ulec rozkładowi. Największą część darów stanowią materiały pisane i drukowane. Na liście figurują setki listów, pocztówek, plakatów czy wierszy – jednym z prezentów Illinois jest wiersz „Dear New Blood” Marka Turcotte’a, laureata tytułu Stanowy Poeta Illinois 2025-2029.

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Niektóre stany zaszalały ilością przesłanych przedmiotów – przedstawiciele Utah przekazali 100 kartek z wizerunkami historycznych mieszkańców, 13 monet, osiem dokumentów, osiem przypinek, dwa granitowe dyski i broszurę. Inne stany zaskoczyły pomysłowością – Arizona umieściła pełny tekst Deklaracji Niepodległości i Konstytucji Stanów Zjednoczonych na monecie ze stali nierdzewnej, wykorzystując do tego technologię nano-grawerowania. Stan Arkansas przekazał diament, a Maine – kość zagrożonego wyginięciem wieloryba biskajskiego. Kalifornia załączyła odpowiedź, jaką otrzymała od chatbota opartego na AI, na pytanie: „Jak będzie wyglądała Kalifornia za 250 lat od 4 lipca 2026 r.”.

Jest też fragment kryształowej kuli użytej do odliczania do Nowego Roku na Times Square w Nowym Jorku czy olimpijski złoty medal z igrzysk w Cortinie. Swoje prezenty przekazały też amerykańskie korporacje. Coca Cola przysłała „list w butelce”, czyli tekst swojej reklamowej piosenki zamknięty w słynnej szklanej butelce, a technologiczny gigant Apple przekazał smartfon iPhone 17 Pro Max.

„Wszystko to zostanie zakopane 4 lipca i nie zostanie otwarte aż do 2276 roku”

– informują przedstawiciele America250. Miejsce zakopania jest znane, to Independence National Historical Park w Filadelfii w Pensylwanii. Zostanie też specjalnie oznaczone kamieniem z okolicznościową inskrypcją. Dodatkowo informacje o kapsule i jej lokalizacji zawarte zostały w planach sukcesji Służby Parków Narodowych i mają być przekazywane kolejnym generacjom.

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