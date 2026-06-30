„Dar Młodzieży” dotarł do USA. Będzie jedną z atrakcji wielkiego show na 250. urodziny Ameryki

Biało-czerwona bandera ponownie pojawiła się na wodach amerykańskich. Tym razem nie tylko jako symbol morskiego dziedzictwa Polski, ale też jako przypomnienie długiej historii przyjaźni, wspólnych wartości i walki o wolność, łączącej Polskę i Stany Zjednoczone. Pierwszym amerykańskim portem tegorocznego rejsu szkolnego „Daru Młodzieży” było Norfolk w stanie Virginia. Polski żaglowiec wziął tam udział w pierwszym międzynarodowym zlocie żaglowców organizowanym z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych.

19 czerwca na pokładzie gościła polska delegacja z Waszyngtonu, DC, której przewodniczył chargé d’affaires RP w USA Bogdan Klich. Delegacja wraz z 33-osobową załogą „Daru Młodzieży” i jego 120 pasażerami – którymi na tym etapie byli studenci I roku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – uczestniczyli w porannej paradzie żaglowców, która oficjalnie otworzyła uroczystości.

Podczas pobytu w Norfolk przedstawiciele „Daru Młodzieży”, z komendantem kpt. ż.w. Michałem Sadowskim na czele, uczestniczyli w licznych wydarzeniach, w tym w spotkaniach organizowanych na pokładach żaglowców HMS Gladan oraz BAP Unión. Polski żaglowiec pełnił więc nie tylko funkcję jednostki szkoleniowej, ale także morskiego ambasadora Polski.

Taka rola przypadnie mu też w Nowym Jorku, gdzie zawita 3 lipca. W metropolii nastąpi zmiana praktykantów – na pokład wejdzie kolejna 120-osobowa grupa, tym razem studentów II roku Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, która popłynie do Bostonu. Nim to jednak nastąpi polska morska duma weźmie udział w najważniejszym punkcie amerykańskiej części rejsu, czyli wydarzeniach Sail4th 250 w Nowym Jorku.

4 lipca w dniu 250. rocznicy deklaracji niepodległości przez Stany Zjednoczone – ale też 44. rocznicy pierwszego podniesienia biało-czerwonej bandery na szkolnej fregacie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni – port Nowego Jorku i New Jersey stanie się centrum jednej z największych parad morskich w historii USA. Do miasta przypłyną żaglowce z 20 państw świata, a wśród nich również polski „Dar Młodzieży”. 4 lipca w godz. 9.30 am – 2 pm podziwiać je będzie można w paradzie, której trasa wiedzie od Verrazzano Bridge do George Washington Bridge na Hudson River.

W porcie Nowego Jorku i New Jersey reprezentowane będą łącznie 42 kraje, a dowódcy marynarek wojennych wielu z nich wezmą udział w uroczystościach osobiście. Na czele parady jak zawsze popłynie USCGC Eagle

– informują organizatorzy z niedochodowej organizacji Sail4th 250. – W ramach Międzynarodowej Parady Lotniczej nad paradą przeleci około 150–185 samolotów amerykańskich i sojuszniczych, z grupą akrobacyjną Blue Angels należącą do Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych na czele – dodają.

Dla Polonii w Nowym Jorku świąteczny weekend będzie wyjątkową okazją, aby zobaczyć polski żaglowiec w samym sercu amerykańskich obchodów. Całę rodziny będą mogły także zwiedzić statek, który od lat jest dumą polskiej żeglugi. „Dar Młodzieży” zacumuje przy Pier 90 na Manhattanie, a publiczne zwiedzanie jego oraz innych zacumowanych przy Pier 91 żaglowców zaplanowano w dniach 5–7 lipca w godzinach 12–6 pm.

Organizatorzy informują, że zwiedzanie jest bezpłatne, ale ze względu na duże zainteresowanie zalecana jest wcześniejsza rejestracja, której dokonać można przez internet. Warto też zrobić to jak najszybciej, bo w dniu publikacji tego tekstu bilety na 5 lipca były już rozdane.

Zwiedzanie okrętów nie będzie jedyną atrakcją planowanych w dniach 3-7 lipca odchodów Sail4th 250. Program wydarzeń znaleźć można na stronie internetowej.