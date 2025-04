$630 tysięcy na pomoc imigrantom z Nowego Jorku

Nowy Jork nie rezygnuje ze statusu miasta sanktuarium i próbuje zadbać o imigrantów w niepewnych czasach łapanek urządzanych przez administrację Donalda Trumpa. Miejski program „Znaj Swoje Prawa (Know Your Rights)” obejmuje warsztaty i materiały edukacyjne w 10 językach (w tym w języku polskim) oraz kampanię reklamową na LinkNYC - poinformował wczoraj miejski komisarz ds. imigrantów Manuel Castro. Reklamy programu mają być wyświetlane na ponad 4000 ekranach w metropolii, zapewniając około 25 milionów indywidualnych odsłon każdego miesiąca.

Potrzebujący wsparcia i zainteresowani wiedzą na temat sposobów postępowania z agentami ICE zobaczą na ekranach specjalny kod kreskowy QR, który mogą zeskanować. W ten sposób uzyskają łatwy dostęp do serwisów przygotowanych przez doświadczonych prawników imigracyjnych gotowych pospieszyć z pomocą imigrantom w potrzebie.

Komisarz MOIA Manuel Castro podkreślił, że jest to jedna z największych kampanii informacyjnych dla imigrantów w kraju. - Nasze społeczności imigrantów mogą nadal bez obaw korzystać z naszego systemu szpitalnego, szkolnego i usług bezpieczeństwa publicznego – zapewnił, przyznając że każdy nowojorczyk zasługuje na dostęp do wyczerpujących i aktualnych informacji.

„Know Your Rights” ma im to zapewnić. Wchodząc przez link na miejską stronę nowego programu należy kliknąć na jeden z dziesięciu podanych języków, by zostać przeniesionym na stronę z informacjami np. w języku polskim. Osoby bez uregulowanego statusu znajdą tam wiele użytecznych podpowiedzi. Na przykład – co zrobić jak ICE zapuka do moich drzwi? Nie trzeba otwierać drzwi natychmiast. Należy upewnić się czy za drzwiami znajdują się rzeczywiście urzędnicy ICE i czy mają nakaz podpisany przez sędziego. Jeżeli nakazu nie mają - nie trzeba otwierać drzwi. Jeżeli go mają i wejdą do naszego domu, istotna jest świadomość możliwości zachowania milczenia i nieodpowiadania na pytania. Z materiałów MOIA nieudokumentowani dowiedzą się też, że jeżeli już ktoś zdecyduje się z ICE rozmawiać, to lepiej nie podawać fałszywych informacji.

Dla osób nie władających językiem angielskim w sposób komunikatywny na stronie znajdują się gotowe odpowiedzi lub zwroty po angielsku do zastosowania w konkretnie opisanej sytuacji. - „Jeśli ICE wejdzie do Twojego domu bez Twojej zgody, możesz im wyraźnie powiedzieć: ‘I do not consent to you being in my home. Please, leave (Nie wyrażam zgody na Wasze przebywanie w moim domu. Prosze wyjść)’. Powiedzenie tego nie zawsze może ich powstrzymać, ale może pomóc w przyszłej sprawie sądowej” - brzmi rada na stronie w języku polskim.

Dobrze jest mieć w pamięci numer telefonu osoby zaufanej, z którą można się skontaktować i poinformować o swojej sytuacji w celu uzyskania pomocy. Biuro radzi nie wchodzić w konflikt z prawem i lojalnie informuje, że informacje zamieszczone w broszurze na stronie www.nyc.gov/knowyourrights są informacjami ogólnymi i nie stanowią porady prawnej. W celu uzyskania konsultacji prawnej należy skontaktować się z biurem adwokackim.

Imigranci mieszkający w NYC, którzy mają pytania i wątpliwości mogą też zadzwonić pod nr bezpłatnej infolinii MOIA. Numer 1-800-354-0365 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 am do 6 pm. Dostępny jest tłumacz.