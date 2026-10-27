130 lat polskiej wiary na Greenpoincie! Wielki jubileusz parafii św. Stanisława Kostki

Parafia św. Stanisława Kostki od 130 lat jest jednym z najważniejszych ośrodków życia religijnego i polonijnego na Greenpoincie. Kolejne pokolenia Polaków przychodziły tutaj nie tylko na niedzielną mszę świętą, ale również po to, aby spotkać rodaków, pielęgnować polskie tradycje i przekazywać dzieciom język oraz kulturę ojczystego kraju. To jednak niejedyny jubileusz. Przy okazji 130-lecia istnienia parafii obchodzono również 300. rocznicę kanonizacji jej patrona, św. Stanisława Kostki.

Obchody rozpoczęły się w niedzielę, 25 października, uroczystą mszą świętą, której przewodniczył biskup Robert Chrząszcz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Przy ołtarzu stanęli również ks. Rafał Kopystyński, asystent przełożonego generalnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Rzymie, ks. Marek Sobczak, wizytator Prowincji Nowej Anglii Zgromadzenia Księży Misjonarzy, oraz proboszcz parafii ks. Grzegorz Markulak. Eucharystię koncelebrowali także franciszkanie: o. Mirosław Podymniak i o. Stanisław Czerwonka.

W kościele zgromadzili się parafianie, przedstawiciele Polonii i zaproszeni goście. W swojej homilii biskup Robert Chrząszcz przypomniał o znaczeniu wiary w życiu wspólnoty oraz odpowiedzialności za jej przekazywanie następnym pokoleniom. Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było poświęcenie nowej ikony św. Stanisława Kostki. Będzie ona przypominać wiernym o patronie parafii oraz o duchowym dziedzictwie budowanym przez 130 lat.

Po uroczystościach religijnych świętowanie przeniosło się do restauracji Terrace on the Park, gdzie odbył się jubileuszowy bal. Wzięło w nim udział około 240 osób. Wśród gości znaleźli się bp Robert Chrząszcz, kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele polonijnych organizacji i innych parafii, nauczyciele Akademii św. Stanisława Kostki, członkowie grup parafialnych oraz działającej przy parafii Wspólnoty Katolickich Mężczyzn św. Alojzego.

Bankiet rozpoczął się od części koktajlowej, która była okazją do rozmów, wspomnień i spotkań osób od lat związanych z parafią. Następnie rozpoczął się oficjalny program jubileuszowy, który poprowadziła Dagmara Czechura. Uroczystość otworzyło odśpiewanie hymnów Polski i Stanów Zjednoczonych, dwóch ojczyzn, obecnych w sercach wielu polskich emigrantów.

Organizatorzy przygotowali dla uczestników bogaty program artystyczny, w którym nie zabrakło polskiej muzyki, śpiewu i tańca. Przed publicznością wystąpił Chór Hejnał, od lat związany z polonijnym życiem kulturalnym. Dużo radości przyniósł także występ zespołu folklorystycznego Krakowianki i Górale, który zaprezentował polskie tradycje taneczne. Dziecięcy Chór Copernicus zaprezentował swoje umiejętności wokalne, przypominając, jak ważne jest angażowanie młodego pokolenia Polonii w życie kulturalne i społeczne.

Nie zabrakło także tańca towarzyskiego. Weronika Lis i jej partner Jason aż trzykrotnie pojawili się na parkiecie, prezentując cha-chę, rumbę oraz walca i zachwycając publiczność. Po części oficjalnej, występach artystycznych i uroczystym obiedzie przyszedł czas na wspólną zabawę. Do tańca zagrał Blue Sky Band, a parkiet szybko zapełnił się uczestnikami balu.

W opinii gości i parafian św. Stanisława Kostki bankiet był bardzo udany.

Wszystkie miejsca zostały wyprzedane, co najlepiej świadczy o zainteresowaniu tym wydarzeniem. Było doskonałe jedzenie, napoje, świetna atmosfera i znakomite prowadzenie przez Dagmarę Czechurę. Wszystko było bardzo dobrze przygotowane. To była świetna impreza!

– podsumował mecenas Mariusz Śniarowski, jeden z dyrektorów Fundacji Uśmiech Dziecka i Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Podkreślił wyjątkowe znaczenie parafii św. Stanisława Kostki dla Polonii.

To prawdziwa kolebka polskości i centrum życia polonijnego. Przez wszystkie te lata skupiała wokół siebie kolejne pokolenia Polaków

– powiedział Mariusz Śniarowski. Niedzielny bankiet pokazał, że parafia św. Stanisława Kostki wciąż łączy Polonię.

Proboszcz parafii Grzegorz Markulak w rozmowie z „Super Expressem” wyraził wdzięczność parafianom za udział i pomoc w organizacji jubileuszu. Przyznał, że był to dzień pełen wrażeń i na długo pozostanie w jego pamięci, zarówno bankiet, jak i będąca świętowaniem w zupełnie odmiennym klimacie, uroczysta msza.

To niesamowity czas dziękczynienia Bogu, które zanosiliśmy podczas uroczystej mszy św. Wdzięczność za pokolenia wiary, miłości i tradycji, które pielęgnujemy

– powiedział nam ks. Grzegorz Markulak, nie ukrywając, że życzy sobie i parafianom, by parafia kwitła i rozrastała się przez kolejne 130 lat, dbając o kolejne pokolenia.