Polskie dziedzictwo łączy pokolenia. Uroczyste obchody i wyróżnienia na Greenpoincie

Przedstawiciele Polonii, amerykańskich władz lokalnych, organizacji polonijnych oraz mieszkańcy Brooklynu 8 października świętowali wspólnie Dzień Dziedzictwa Polskiego. Zaledwie kilka dni po 89. Paradzie Pułaskiego spotkali się w audytorium Centrum Polsko-Słowiańskiego przy 177 Kent Street na Greenpoincie, gdzie uroczystości w ramach Miesiąca Dziedzictwa Polskiego odbywa się od 2022 roku. Co roku gromadzą przedstawicieli polskiej społeczności, którzy wspólnie świętują swoje dziedzictwo i oddają hołd osobom szczególnie zasłużonym dla jego zachowania.

Dziedzictwo, które łączy przeszłość z przyszłością

Tegoroczne obchody odbyły się pod honorowym patronatem Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Konsul generalny Mateusz Sakowicz w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że dziedzictwo kulturowe jest wartością, którą przekazujemy kolejnym pokoleniom.

Kiedy mówimy o dziedzictwie, myślimy przede wszystkim o przeszłości: o języku, tradycji, kulturze i historii. Ale dla mnie dziedzictwo to również coś, co wybiega w przyszłość. To niezwykle cenny dorobek, bogactwo doświadczeń i wartości, które dzięki takim instytucjom jak Centrum Polsko-Słowiańskie są pielęgnowane i przekazywane kolejnym pokoleniom

– powiedział, podkreślając znaczenie działającego od 1972 roku CPS.

O uznaniu dla działalności Centrum, ale też o swoich polskich korzeniach, mówił również radny Nowego Jorku Lincoln Restler, reprezentujący okręg obejmujący Greenpoint.

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Ponad 130 lat temu członkowie mojej rodziny przybyli do Nowego Jorku z terenów dzisiejszej Polski. Dlatego możliwość reprezentowania Greenpointu, dzielnicy, która przez pokolenia była sercem polskiej społeczności w Nowym Jorku, jest dla mnie prawdziwym zaszczytem

– powiedział i nie szczędził komplementów pod adresem CPS.

Centrum Polsko-Słowiańskie reprezentuje to, co najlepsze w społeczności polsko-amerykańskiej. To niezwykle przyjazne miejsce, które wspiera zarówno nowo przybyłych imigrantów, jak i osoby polskiego pochodzenia mieszkające tu od pokoleń, a także wszystkich pomiędzy nimi

– powiedział, wspominając też o programach dla najstarszych mieszkańców.

Zwrócił przy tym uwagę na rosnące koszty życia na Greenpoincie, które sprawiają, że wielu mieszkańcom coraz trudniej związać koniec z końcem. W tej sytuacji, jak zaznaczył, szczególnego znaczenia nabierają instytucje zapewniające lokalnej społeczności pomoc i poczucie bezpieczeństwa.

To, że mamy Centrum Polsko-Słowiańskie jako naszą wspólną przystań, miejsce, które zawsze troszczy się o naszą społeczność, jest czymś, za co wszyscy powinniśmy być niezwykle wdzięczni

– powiedział.

Wyróżnienia za działalność na rzecz Polonii i wieczór przy polskich dźwiękach

Ważnym punktem uroczystości było uhonorowanie trzech osób i jednej organizacji, które od lat wzbogacają życie polonijnej społeczności. Wyróżnienia otrzymali pianista i pedagog Nicholas Alexander Kaponyas, dyrektor wykonawcza Centrum Polsko-Słowiańskiego Agnieszka Granatowska, artysta Janusz Skowron oraz hufce Podhale i Warmia Związku Harcerstwa Polskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczął się program artystyczny, który pokazał bogactwo talentów nowojorskiej Polonii. Pianista Nicholas Kaponyas i skrzypaczka Nini Giorgadze wykonali utwory Feliksa Borowskiego, Grażyny Bacewicz i Henryka Mikołaja Góreckiego. Na scenie wystąpiły również chóry od lat związane z Greenpointem i CPS: Krakus, Angelus, Jutrzenka i Hejnał. W ich wykonaniu zabrzmiały pieśni patriotyczne i tradycyjne, przypominające o bogactwie polskiej kultury chóralnej.

Muzykę i taniec ludowy zaprezentowały zespoły Krakowianki i Górale oraz Galopka. Ich występy wniosły do programu energię i koloryt polskich tradycji regionalnych. W części artystycznej uczestniczyli także członkowie Związku Harcerstwa Polskiego. Zwieńczeniem uroczystości było wspólne wykonanie pieśni „Marsz, Marsz Polonia”, którą zaśpiewali artyści wraz z publicznością.

Goście mieli również okazję obejrzeć wystawę malarstwa Janusza Skowrona „Dreamy Passages”. Wieczór zakończył się spotkaniem przy tradycyjnych polskich potrawach.

LAUREACI WYRÓŻNIEŃ:

Nicholas Alexander Kaponyas – muzyk, pedagog i animator kultury

Nicholas Alexander Kaponyas, pianista, dyrygent, pedagog i animator życia muzycznego, od lat zajmuje się popularyzacją muzyki i wspieraniem młodych talentów w środowisku polonijnym. Jego związki z Centrum Polsko-Słowiańskim sięgają dzieciństwa. To właśnie tutaj, mając zaledwie cztery lata, po raz pierwszy wystąpił publicznie. Od tamtej pory dał ponad 500 koncertów, między innymi w Carnegie Hall, Fundacji Kościuszkowskiej oraz Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku. Jest absolwentem Mannes School of Music. Wykładał na kilku nowojorskich uczelniach i aktywnie współpracował z polonijnymi chórami, w tym Jutrzenka, Angelus oraz Greenpoint Children's Choir. Kształci i inspiruje kolejne pokolenia młodych muzyków, przyczyniając się do zachowania polskich tradycji muzycznych.

Kaponyas otrzymał wyróżnienie od członkini Zgromadzenia Stanowego Nowego Jorku Emily Gallagher. W jej imieniu wręczyła je Miranda Augustine, szefowa jej biura parlamentarnego.

Agnieszka Granatowska – dziesięć lat pracy na rzecz Centrum Polsko-Słowiańskiego

Agnieszka Granatowska, dyrektor wykonawcza Centrum Polsko-Słowiańskiego, otrzymała wyróżnienie od prezydenta Brooklynu Antonio Reynoso za 10 lat pracy na rzecz organizacji oraz osiągnięcia w rozwijaniu jej działalności społecznej, kulturalnej i infrastruktury. Granatowska od 2022 roku kieruje organizacją jako dyrektor wykonawcza. Pod jej kierownictwem Centrum pozyskało ponad 2,5 miliona dolarów z grantów federalnych, stanowych i prywatnych na modernizację swoich budynków. Dzięki współpracy z artystami, instytucjami kultury i organizacjami społecznymi przyczyniła się również do znacznego poszerzenia oferty kulturalnej Centrum, które stało się jednym z ważnych ośrodków życia kulturalnego północnego Brooklynu. Granatowska jest także założycielką i redaktor naczelną kwartalnika „Echo Polonijne”. W 2022 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi RP.

Wyróżnienie wręczył jej w imieniu Prezydenta Brooklynu Paweł Pachacz, prezes Rady Dyrektorów Centrum Polsko-Słowiańskiego. Odbierając wyróżnienie, podkreśliła, że sukcesy Centrum są wynikiem wspólnej pracy całego zespołu.

Janusz Skowron – artysta zaangażowany w życie Polonii

Janusz Skowron został uhonorowany przez radnego Lincolna Restlera za osiągnięcia artystyczne oraz wieloletnie zaangażowanie w działalność CPS.

Skowron, którego twórczość rozpięta jest między pejzażem a abstrakcją, światłem a ciemnością, pamięcią a wyobraźnią, od dziesięcioleci aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym nowojorskiej Polonii. Obecnie w galerii CPS oglądać można jego wystawę zatytułowaną „Dreamy Passages”, która potrwa do 30 października. Artysta od lat wspiera Centrum, przekazując swoje obrazy na loterie charytatywne, z których dochód zasila fundusz stypendialny organizacji. Zasiada również w jury lokalnych konkursów artystycznych. Przyznane mu wyróżnienie jest wyrazem uznania nie tylko dla jego dorobku twórczego, ale także dla zaangażowania w popularyzację sztuki i rozwój życia kulturalnego Polonii.

Hufce Podhale i Warmia – polskie tradycje przekazywane kolejnym pokoleniom

Hufce Podhale i Warmia Związku Harcerstwa Polskiego od lat dbają o zachowanie polskiego języka, tradycji i tożsamości narodowej wśród młodzieży polonijnej w sześciu stanach wschodniego wybrzeża USA. Polskie harcerstwo jest obecne na Greenpoincie nieprzerwanie od lat 50. XX wieku. Kolejne pokolenia młodych ludzi uczą się w jego szeregach samodzielności, odpowiedzialności, przywództwa oraz służby na rzecz innych. Greenpoinckim środowiskiem harcerskim kieruje druhna Grażyna Mościcki, która pracuje z polonijną młodzieżą od 1995 roku, a od 2008 roku prowadzi gromadę zuchową „Polskie Rydze”. Harcerze regularnie uczestniczą w najważniejszych polonijnych uroczystościach. Aktywnie wspierają także lokalne polskie instytucje, w tym parafię św. Stanisława Kostki, Polski Dom Narodowy oraz Centrum Polsko-Słowiańskie.

W imieniu senator stanowej Kristen Gonzalez wyróżnienie wręczył Julio Rivas. Wyróżnienie było wyrazem uznania dla roli, jaką harcerstwo odgrywa w wychowaniu młodego pokolenia Polonii i budowaniu jego więzi z polską kulturą oraz tradycją.

Opracowano na podstawie materiałów prasowych CPS