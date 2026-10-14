Zachwyciła głosem Nowy Jork, teraz sama uczy śpiewu. Dagga w nowej roli

Dagmara Czechura pochodzi z Tarnobrzega na Podkarpaciu, ukończyła Akademię Muzyczną w Łodzi, a także studia z zakresu lingwistyki i pedagogiki. Jako Dagga coraz mocniej zaznacza swoją obecność w środowisku muzycznym Nowego Jorku, występując również w innych częściach Stanów Zjednoczonych. W sobotę, 26 września, prowadziła trzecią edycję Greenpoint Jazz Festival w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie, którego pomysłodawcami są Marcin Żurawicz i Agnieszka Granatowska z CPS. Jak podkreśla, możliwość poprowadzenia tego wydarzenia była dla niej szczególnym wyróżnieniem.

Mówi się, że Nowy Jork jest miastem jazzu, ale Polska ma przecież wspaniałą tradycję jazzową i wiele legend, które reprezentowały nas na arenie międzynarodowej. Jazz zawsze był jednym z moich ulubionych gatunków muzycznych. Sama wychowałam się między innymi na muzyce Krzysztofa Komedy, którego twórczość bardzo cenię

– stwierdza Dagmara.

To dlatego, jak mówi, zapytana o to, czy chciałaby wystąpić na festiwalu w charakterze prowadzącej, nie wahała się ani chwili.

Szczególnie kiedy Marcin powiedział mi, że gwiazdą festiwalu będzie Aga Zaryan. Muszę przyznać, że jej płyta była jedną z pierwszych jazzowych płyt, które kupiłam w tarnobrzeskim sklepie muzycznym. Wiele jej piosenek znam właściwie od dziecka. Już jako jedenastolatka śpiewałam je i właśnie dzięki takim artystom poznawałam polski jazz

– wyjaśniła.

Możliwość prowadzenia festiwalu, podczas którego wystąpiła Aga Zaryan, a na widowni obecna była również Urszula Dudziak, była dla mnie naprawdę wyjątkowym przeżyciem

– dodała.

Dagga na co dzień głównie realizuje się jako wokalistka.

ZOBACZ GALERIĘ Z GREENPOINT JAZZ FESTIVAL

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Śpiewam właściwie od zawsze. Od kilku lat mieszkam w tym cudownym Nowym Jorku, gdzie tworzę, występuję i rozwijam swoją działalność muzyczną jako Dagga. Mam też ogromną przyjemność współpracować z Polonią

– opowiada. Zdradza też, że to nie było coś, co wcześniej zaplanowała.

Po prostu pojawiłam się tutaj, a polska społeczność bardzo szybko mnie przyjęła. Polonia Greenpointu otoczyła mnie ciepłem, szczególnie w momentach, kiedy tęskniłam za domem. Dzisiaj bardzo się cieszę, że mogę dawać coś od siebie w zamian: muzykę, rozrywkę, energię i trochę mojego poczucia humoru

– mówi.

Polonia zawsze będzie bardzo bliska mojemu sercu, ale moja działalność muzyczna wykracza poza Nowy Jork. Występuję również w innych częściach Stanów Zjednoczonych i cały czas rozwijam swoją drogę artystyczną w USA. Nie powiem jeszcze, że podbiłam Amerykę, ale zdecydowanie nad tym pracuję!

– mówi zaraz Dagmara.

Artystka nie ogranicza się jednak wyłącznie do śpiewania i koncertowania.

Piszę piosenki i współpracuję z producentami, wydawcami oraz firmami publishingowymi. Tworzę między innymi topline’y, czyli melodie wokalne wraz z tekstami, dla producentów i DJ-ów. Mam również ogromną przyjemność później wykonywać tę muzykę na scenie

– tłumaczy.

To jednak nie koniec aktywności Dagmary Czechury, która podkreśla, że stara się przekazywać dalej wszystko to, czego nauczyła się w Polsce i czego przez lata nauczyła ją scena. Wokalistka prowadzi indywidualne zajęcia wokalne, podczas których dzieli się swoim doświadczeniem scenicznym, muzycznym i pedagogicznym. Zajęcia są dopasowywane do potrzeb i poziomu każdego ucznia i obejmują m.in. technikę wokalną, pracę nad oddechem i brzmieniem czy interpretację utworów. Dagga stara się jednak przekazać sposoby na pewność siebie oraz przygotowanie do występów scenicznych.

Od niedawna zajęcia odbywają się także w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie. Więcej informacji uzyskać można w CPS, ale też pisząc do Dagmary na adres mailowy [email protected] lub na Facebooku: @DaggaNow.