Thanksgiving to jedno z najważniejszych świąt w Stanach Zjednoczonych. Tradycyjnie obchodzone w czwarty czwartek listopada, jest okazją do rodzinnych spotkań, wspólnych posiłków i wyrażenia wdzięczności za wszystko, co dobrego wydarzyło się w mijającym roku. Na amerykańskich stołach królują pieczony indyk, sos żurawinowy, puree ziemniaczane i dyniowe ciasto. Jednak w polskich domach świąteczne menu często wygląda nieco inaczej, a amerykańskie zwyczaje przeplatają się z polską tradycją. Jak świętować będzie Polonia?

Lucy Wawrzaszek: „Największe szczęście kryje się w ludziach”

Dla Lucy Wawrzaszek Thanksgiving jest przede wszystkim świętem rodziny, bliskości i wdzięczności za codzienne życie.

Thanksgiving to dla mnie wyjątkowa tradycja, która przypomina, jak ważne jest docenianie tego, co mamy. Jako Polka mieszkająca w Ameryce z przyjemnością przyjęłam tę ideę, chociaż w Polsce nie obchodzimy tego święta. Ten dzień spędzę z rodziną, ciesząc się wspólnym czasem i rozmowami

– opowiada Lucy.

Podkreśla, że życie w Ameryce dało jej wiele możliwości, ale równie ważne pozostają polskie korzenie.

Jestem wdzięczna za rodzinę, zdrowie, przyjaciół i ludzi, którzy wzbogacają moje życie. Za możliwość spełniania marzeń, podróżowania, niezależność i życie w kraju, który daje wiele możliwości.

– mówi. Przyznaje, że połączenie polskich korzeni i tradycji z amerykańską codziennością, w której odnalazła swoje miejsce, jest dla niej ważne.

Z czasem człowiek rozumie, że prawdziwe szczęście kryje się w ludziach i wspólnych chwilach. I właśnie za to jestem najbardziej wdzięczna. Życzę wszystkim pięknego Thanksgiving!

Magdalena Majerowicz-Lupiński: „Zamiast indyka będzie kaczka i kluski śląskie!”

Artystka Magdalena Majerowicz-Lupiński przyznaje, że chociaż Święto Dziękczynienia nie należy do jej ulubionych, bardzo ceni jego przesłanie. Najbardziej kocha Boże Narodzenie, ale listopadowe święto daje jej coś równie ważnego: czas na refleksję.

Thanksgiving skłania mnie do zastanowienia się nad życiem. Jakie ono jest, w jakim tempie i w jakim kierunku biegnie? To moment zatrzymania się i spojrzenia na siebie z boku

– mówi Magdalena i przyznaje, że widzi wiele powodów do świętowania.

Jestem wdzięczna za moje życie, każde doświadczenie i emocje z nim związane. Za każdą lekcję, którą dostałam od życia i którą w jakiś sposób muszę odrobić. Za moją rodzinę, dzieci, za to, że są i że było mi dane je mieć. Za serdecznych ludzi wokół mnie. Mam naprawdę szczęście do dobrych i przychylnych osób

– dodaje. Ważne miejsce w jej życiu zajmuje również praca, która pozwala rozwijać pasje i realizować kolejne pomysły.

Jestem wdzięczna za możliwość realizowania się w pracy, którą kocham i która pozwala dać upust mojej głowie pełnej pomysłów

– dodaje.

A co pojawi się na świątecznym stole? Tu Magdalena zdecydowanie odchodzi od amerykańskiej tradycji.

Jeśli chodzi o kulinarną stronę Thanksgiving, to trochę grzeszę, bo zamiast indyka piekę kaczkę! Do tego kluski śląskie albo pieczone warzywa i sałatki. Jestem też wdzięczna za mój zmysł kulinarny. Zawsze lubiłam stać przy przysłowiowych garach i podobno całkiem dobrze mi to wychodzi. Tak samo pieczenie!

– mówi z radością w głosie.

Dobrze, że jest takie święto, bo w dzisiejszym zabieganym świecie trudno znaleźć chwilę na refleksję

– podkreśla z uśmiechem.

Bart Zelatys: „Bieganie, jedzenie, picie, wdzięczność, amerykański futbol i zakupy!”

Zupełnie inne podejście do Thanksgiving ma Bart Zelatys, dla którego jest to jedno z najbardziej uniwersalnych i radosnych amerykańskich świąt. Ceni jego niereligijny charakter, dzięki któremu przy jednym stole mogą spotkać się ludzie różnych wyznań i przekonań.

Święto Dziękczynienia to święto, które nie wymaga żadnych religijnych obrzędów. Jest więc idealnym momentem, aby zaprosić przyjaciół innej wiary i wspólnie świętować. Właśnie za to jestem wdzięczny. Mogę po prostu cieszyć się chwilą, dobrym jedzeniem, wytrawnym winem i amerykańskim futbolem!

– opowiada Bart.

Jak przystało na miłośnika amerykańskich tradycji, nie wyobraża sobie tego dnia bez meczu Dallas Cowboys, którzy tradycyjnie występują w Thanksgiving. W tym roku drużyna futbolu amerykańskiego zmierzy się z Philadelphia Eagles.

Ale zanim Bart zasiądzie do stołu, czeka go jeszcze własne sportowe wyzwanie. Jak mówi, do jego świątecznych rytuałów należy poranny Turkey Trot, czyli bieg organizowany z okazji Thanksgiving.

Oczywiście z przyjaciółmi! Potem dobre jedzenie, wino, futbol, a następnego dnia zakupy i kanapka z resztkami indyka. Czego tu nie lubić? Bieganie, jedzenie, picie, wdzięczność, amerykański futbol i zakupy! Idealne święto, krótko mówiąc. Nawet kiedy byłem w Polsce, obchodziłem Thanksgiving. Podejrzewam, że niezbyt się tam przyjęło, a szkoda

– mówi z humorem.

W tym roku Bart ma jeszcze jeden szczególny powód do wdzięczności.

Jestem wyjątkowo wdzięczny za miejsce, do którego wróciłem, za Kalifornię. A także za duchową podróż, którą odbyłem w ostatnim roku i która właśnie tutaj mnie zaprowadziła

– podkreśla.

Janusz Skowron: „To będzie mój 38. indyk w Ameryce!”

Dla Janusza Skowrona, znanego polonijnego artysty i fotografa, tegoroczne Święto Dziękczynienia będzie miało szczególny wymiar.

Święto spędzam w domu, z rodziną, z żoną Anią, synem i jego narzeczoną. To będzie mój 38. indyk w Ameryce! Bardzo lubimy to święto, które zresztą znakomicie przyjęło się w środowisku polskim

– opowiada Janusz.

Po tylu latach spędzonych za oceanem wdzięczność wobec Ameryki ma dla niego bardzo osobiste znaczenie.

Jestem wdzięczny Ameryce za to, że dałem radę, że mogę się tutaj spełniać artystycznie. Mam swoje wystawy, organizuję wystawy innym artystom. Jestem wdzięczny, że mogłem poznać Amerykę i Nowy Jork, podróżować po tym ogromnym kraju, zobaczyć tyle ciekawych miejsc. W symboliczny sposób dołączyłem do starej polskiej emigracji

– mówi Janusz Skowron.

Zosia Żeleska-Bobrowski: „W Ameryce seniorzy nie muszą być samotni”

Zosia Żeleska-Bobrowski od ponad trzech dekad pielęgnuje własną tradycję obchodzenia Thanksgiving. Zamiast przygotowywać wielkie przyjęcie w domu, wybiera świąteczny obiad w restauracji i spotkanie z przyjaciółmi.

W tym roku spędzimy święto we dwoje, z Gieniem, ale oczywiście spotkamy się też z przyjaciółmi. Przez ponad 30 lat mieszkaliśmy na Flushingu. Było tam mnóstwo restauracji i zawsze chodziliśmy na Thanksgiving do restauracji. Wszyscy jedli to samo świąteczne danie. Bardzo miło to wspominam i dlatego nadal kontynuujemy tę tradycję. W tym roku wybieramy się do restauracji Retro na Greenpoincie

– opowiada Zosia.

Zapytana, za co jest szczególnie wdzięczna Ameryce, bez wahania wskazuje na opiekę nad osobami starszymi i możliwości aktywnego życia.

Jestem wdzięczna za to, co daje mi Ameryka. Czuję się tutaj bardzo dobrze. Bardzo dbają o seniorów. Rano policjanci przynoszą nam do domu jedzenie i składają życzenia świąteczne. Organizowana jest pomoc żywnościowa, ludzie naprawdę troszczą się o starsze osoby. Mamy Centrum Seniora, spotykamy się z ludźmi, jesteśmy razem. Lubimy być w stadzie! Dzięki temu nie ma samotności

– mówi z uśmiechem.

Zosia podkreśla również, że Greenpoint nadal pozostaje miejscem, w którym seniorzy mogą prowadzić aktywne życie.

Na Greenpoincie dużo się dzieje. Mamy kontakt z ludźmi, możemy uczestniczyć w różnych wydarzeniach. Jestem też bardzo zadowolona ze świetnej opieki zdrowotnej. To wszystko sprawia, że czuję się tutaj bezpieczna i szczęśliwa

– dodaje.