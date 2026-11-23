Święto Dziękczynienia to szczególny czas i dokładnie takie było niedzielne (22 listopada) spotkanie parafian św. Kazimierza Królewicza. Świętowanie rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym, po której uczestnicy przenieśli się do przybranej w jesienne, ciepłe kolory sali szkolnej. Tam czekały na gości kawa i herbata oraz tradycyjne dziękczynne potrawy.

Święto Dziękczynienia to czas refleksji i zadumy nad tym, co Bóg nam daje w czasie naszego życia. Kościół św. Kazimierza Królewicza jest bardzo wdzięczny każdemu z was za wsparcie okazywane parafii

– powiedziała, witając zebranych dyrektorka Szkoły św. Kazimierza Królewicza w Newark Urszula Góra.

Przed rozpoczęciem biesiady proboszcz parafii, ks. Andrzej Olszewski, odmówił modlitwę dziękczynną i pobłogosławił zgromadzonych oraz przygotowane potrawy. Następnie, nie pierwszy raz, zaskoczył zebranych. Wystąpił bowiem na scenie w klasycznym repertuarze dancingowym, śpiewając m.in. „All the Girls I’ve Loved Before” z repertuaru Willie Nelsona. Obok księdza – profesjonalnie go wspierając w męskim trio – wystąpili DJ Leszek (Leszek Daszykowski) oraz Jacek Śliwa.

Po wspaniałym występie ksiądz Andrzej wręczył nagrody zasłużonym dla parafii. Znaleźli się wśród nich Urszula i Edward Góra, uhonorowani za wieloletnią pracę na rzecz Szkoły św. Kazimierza Królewicza i parafii, Leszek Daszykowski wyróżniony za dziesięć lat pracy na rzecz parafii, parafianie Danuta i Aleksander Wyka, Wioletta i Dariusz Sikorscy z rodzinami oraz Maria Braczyk. Nagrodę w postaci kryształowej statuetki otrzymał także Karol Kardiasz.

Następnie rozpoczął się tradycyjny lunch w formie bufetu. O bogate menu i pyszne potrawy zadbały lokalne polskie firmy – świąteczny posiłek przygotowały delikatesy Wawel Deli, natomiast o tradycyjne polskie wypieki i pączki zadbała lokalna piekarnia, przy wsparciu organizacyjnym Ewy Materny. Wiele osób włączyło się również w przygotowania poprzez ofiarowanie darów na poczęstunek.

Popołudnie obfitowało w liczne atrakcje dla całych rodzin. Jedną z głównych była prezentacja parafialnego kontyngentu na 90. Paradę Pułaskiego w Nowym Jorku. Przedstawiona została nowo wybrana marszałek, którą została Beata Śliwa, ale też Junior Marszałek, którym będzie Edward Śliwa i Miss Polonia Monika Wyka. Ich oficjalne szarfowanie nastąpi 27 kwietnia 2027 roku.

Jednym z najbardziej wzruszających momentów spotkania było wspólne świętowanie listopadowych urodzin i imienin. Cała sala odśpiewała gromkie „Sto lat” listopadowym solenizantom, wśród których znaleźli się: proboszcz ks. Andrzej, Helen Lenard, Witek Gradzki, Kazimierz Pazdan oraz Edward Golda. Następnie ksiądz Andrzej rozpoczął krojenie urodzinowego tortu, który rozdzielony został przez wolontariuszki wśród obecnych na sali gości.

Podczas spotkania ogłoszono także radosną nowinę o nadchodzących wyróżnieniach przyznawanych przez Biuro ds. Młodzieży i Młodych Dorosłych Archidiecezji Newark (Archdiocese of Newark’s Office for Youth & Young Adult Ministry). W grudniu zasłużeni przedstawiciele parafii odbiorą nagrody Parish Youth Discipleship Award oraz Parish Adult Light of the World Award za swoją oddaną służbę na rzecz kościoła św. Kazimierza.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych – dzieci wzięły udział w specjalnym quizie wiedzy, za co każde z nich otrzymało drobną niespodziankę. Duże emocje wzbudziła także loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami, na którą bilety rozprowadzały wolontariuszki.

Organizatorzy spotkania gorąco dziękowali zarówno gościom, jak i wolontariuszom za wspólną zabawę.

Wszystkie nasze imprezy to czas, kiedy ludzie po prostu chcą się ze sobą spotkać, pobyć ze sobą. Myślę, że to bardzo dobrze widać na dzisiejszym lunchu

– powiedziała z uśmiechem reporterowi „Super Expressu” dyrektor Urszula Góra. Przyznała, że takie spotkania są też „ważną okazją do wspólnego działania”.

Na przykładzie naszej polonijnej parafii widać wspaniale, jak ludzie bardzo ładnie, w sposób konstruktywny, ze sobą współpracują

– dodała.