Ważne obrady w Chicago. Polonijni związkowcy już szykują się na 100-lecie organizacji

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-09-14 20:42

Delegaci Związku Klubów Polskich w USA mają za sobą ważne obrady. Podczas niedawnego spotkania w Chicago w Illinois ogłosili rozpoczęcie przygotowań do obchodów 100-lecia tej prężnej polonijnej organizacji oraz Sejmu Polonijnego. Z radością wysłuchali też relacji świadczących o rosnącym zaangażowaniu młodych Polaków w polonijne życie.

Na zebranie polonijnych związkowców, które odbyło się w piątek 11 września w siedzibie Alliance of Polish Clubs in the USA w Chicago, IL, przybyli nie tylko przedstawiciele klubów zrzeszonych w ZKP, ale też zaprzyjaźnionych organizacji polonijnych oraz młodzieży. Pierwsza część spotkania obejmowała sprawozdania z minionych wydarzeń.

Antoni Krawiec i Patrycja Niżnik z Młodzieżowego Wolontariatu Polonijnego przedstawili relację z udziału w Obozie Przetrwania, który odbył się w lipcu w Stroniu Śląskim. Opowiedzieli o zdobytych tam umiejętnościach, integracji młodzieży polonijnej oraz o tym, jak udział w tym obozie ich wzmocnił. Po nich głos zabrała Aleksandra Rumiński, również działająca w Młodzieżowym Wolontariacie Polonijnym, która opowiedziała o sierpniowym spotkaniu z Prezydentem RP Karolem Nawrockim w Juracie. Przyznała, że udział młodych liderów Polonii w rozmowach o przyszłości polonijnych społeczności miała ogromne znaczenie. Delegaci podsumowali także tegoroczne Dożynki zorganizowane przez ZKP w sierpniu w Chicago. Wyrazili także swoje zadowolenie z wysokiej frekwencji Polonii na tej imprezie.

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Cieszy nas, członków zarządu ZKP, że nasza polska młodzież coraz chętniej udziela się w naszej organizacji. To w nich jest siła i nadzieja, że będą kontynuować naszą misję. Młodzież jest zrzeszona w HERitage Leaders, Zespole Młodzieżowym Wawel, Komitecie Wyborów Królowej Parady i ostatnio dołączył Korpus Młodzieżowego Wolontariatu Polonijnego

– powiedziała w rozmowie z „Super Expressem” Iwona Szczepanik Sekretarz Finansowy ZKP.

Spora część zebrania poświęcona była planom organizacji na najbliższe miesiące. Prezeska ZKP Łucja Mirowska-Kopeć zaprosiła Polonię na nadchodzące uroczystości obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej, agresji Rosji na Polskę 17 września 1939 roku i Dnia Sybiraka, które odbędą się pod pomnikiem Katyńskim i Tablicą Smoleńską w Niles w niedzielę 20 września, ale też na Konferencję Kobiet organizowaną przez HERitage Leaders z okazji 250-lecia USA w sobotę 9 października.

Podczas naszego zebrania ogłosiliśmy także rozpoczęcie prac przygotowawczych do dwóch ważnych wydarzeń organizowanych przez ZKP: Sejmu Polonijnego, który odbędzie się w czerwcu 2027 roku oraz 100-lecia naszej organizacji, które przypada w 2028 roku

- dodała prezeska ZKP.

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