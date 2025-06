Uroczysty obiad, dyżur paszportowy i odznaczenia. Konsul z Chicago z pierwszą wizytą w Ohio

New Jersey wybiera. Tłum chętnych do fotela gubernatora Phila Murphy’ego

1 października 2024 roku decyzją polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zmieniły się granice polskich okręgów konsularnych w Stanach Zjednoczonych. Dotknęło to Polonii mieszkającej w pięciu stanach: Alabamie, Delaware, na Florydzie, w Ohio i Pensylwanii. Alabama i Floryda, należące dotąd do okręgu konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie trafiły pod opiekę konsula RP w Houston, TX. Podlegające wcześniej pod konsulat w Nowym Jorku Pensylwania oraz Delaware zostały włączone do okręgu konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie, a Ohio do okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego w Chicago. Pracownicy tego ostatniego mają za sobą pierwszą roboczą wizytę u Polonii z Ohio.

W dniach 6-7 czerwca w siedzibie Polsko-Amerykańskiego Centrum Kulturalnego w Cleveland, OH, odbył się pierwszy wyjazdowy dyżur konsularny Konsulatu Generalnego RP w Chicago. Misja konsularna cieszyła się dużym powodzeniem. Polonia z Ohio miała okazję do załatwienia spraw paszportowych, konsularnych oraz prawnych, a także uzyskania porad. Po zakończeniu dyżuru pracownicy polskiej placówki, z konsul generalną Reginą Jurkowską na czele, wzięli udział w uroczystym obiedzie, połączonym ze spotkaniem z lokalną Polonią. Głównym punktem spotkania było wręczenie odznaczenia państwowego mieszkającemu w Cleveland działaczowi „Solidarności” Krzysztofowi Duszkiewiczowi.

Była to pierwsza wizyta konsul Jurkowskiej w Ohio, a także szansa na bliższe jej poznanie. W części nieoficjalnej konsul zwiedziła okolicę, między innymi Polish Cultural Garden oraz muzeum.

- „W czasie spotkania z konsul mieliśmy możliwość opowiedzenia o swoich bolączkach, celach i radościach. Usłyszeliśmy wiele miłych słów uznania, pochwał i nawet zdziwienia, że oto w Cleveland jest polskie centrum, które żyje, skupia w swym gronie młodych ludzi z pomysłami i wizją na przyszłość” – napisali Polsko-Amerykańskiego Centrum Kultury w Cleveland na Facebooku. - „Ta wizyta, mamy nadzieję, rokuje na wspaniałą współpracę z Konsulatem w Chicago. Dziękujemy za tak owocną, przemiłą wizytę!” - dodali.