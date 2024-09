Polacy z Pensylwanii załatwią sprawy w Waszyngtonie. Zmiana granic okręgów konsularnych

Kongres Teatru Polskiego w Chicago zachwycił tak, że trzeba było go przedłużyć

„Informujemy, że z dniem 1 października 2024 r. nastąpi zmiana okręgów konsularnych w USA – podało w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Zmiana dotknie mieszkańców pięciu amerykańskich stanów, m.in. Pensylwanii, Delaware i Ohio.

- „Od 1 października okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku nie będzie obejmował już stanów Pensylwania, Delaware i Ohio. Pensylwania oraz Delaware zostaną włączone do okręgu konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie, a Ohio do okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego w Chicago” – poinformował Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. Od tego samego dnia konsulem właściwym terytorialnie dla stanów Alabama i Floryda, należących dotąd do okręgu konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie, będzie konsul RP w Houston.

Co to oznacza? Od 1 października mieszkający w USA Polacy będą mogli załatwiać w dowolnym urzędzie jedynie sprawy paszportowe. Sprawy prawne, obywatelskie, wizowe i polonijne – takie jak sprawy szkolne, przedsięwzięcia polonijne czy związane z Kartą Polaka – trzeba będzie załatwiać w urzędach zgodnych z nowym podziałem okręgów, w zależności od miejsca zamieszkania lub rejestracji danej organizacji. To samo dotyczy spraw dotyczących nagłych zdarzeń zgłaszanych przez telefony alarmowe w konsulatach.

Jak informuje nowojorski konsulat RP, sprawy przyjęte przed 1 października będą załatwione według dotychczasowych zasad. - „W przypadku zarezerwowania terminu wizyty w systemie e-konsulat na 1 października lub później prosimy o zweryfikowanie, w którym urzędzie powinni ją państwo załatwić” – przypominają urzędnicy. Informują też, że pytania w sprawach będących w toku można kierować na adresy: sprawy paszportowe i wizowe: [email protected] i [email protected], sprawy prawne: [email protected], sprawy polonijne: [email protected].