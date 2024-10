Tragiczna śmierć Polki z Chicago. Poleciała pożegnać ojca, zginęła w wypadku

Agnieszka Szafrański na co dzień była mamą Adasia (15 l.) i Julii (18 l.). To właśnie z nimi poleciała w zeszłym tygodniu do Polski na pogrzeb swojego ukochanego taty. Nikt nie przypuszczał, że będzie to ostatnia podróż jej życia.

- Pogrzeb ojca Agi był w poniedziałek o godzinie 17 czasu polskiego. A o godzinie 21 Aga ze swoim bratem pojechali do pobliskiego sklepu i wtedy doszło do śmiertelnego wypadku. Aga zginęła na miejscu a jej brat walczy o życie – powiedział nam Robert, znajomy 43-latki. - To prawdziwa tragedia. Była wspaniałą osobą. Osierociła dwójkę dzieci, była rozwódką, my jako Polonia i jej przyjaciele będziemy starali się im jakoś pomóc – dodał.

Zmarłą we wzruszających wpisach na Facebooku żegnają i wspominają dziesiątki osób. - „Agnes, jestem niesamowicie dumna, że znałam cię nie tylko jako mentorkę, ale także jako serdeczną przyjaciółkę i „starszą siostrę”. Twoja bezinteresowność i współczucie inspirowały wszystkich wokół ciebie. Zawsze będę wdzięczna za radosne wspomnienia, które dzieliłyśmy, za nasz niekończący się śmiech i żarty” – napisała Monica Lebensztejn, rzeczniczka prasowa Komitetu Parady Konstytucji 3 maja w Chicago i królowa Parady Konstytucji 3 maja w Chicago w 2021 roku. - „Byłaś dla mnie naprawdę źródłem inspiracji i pozytywnego nastawienia do życia oraz dla wielu innych, nigdy tego nie zapomnimy. Będę za tobą tak bardzo tęsknić. Wznieś się wysoko, słodki aniele. Kocham cię na zawsze, moja przyjaciółko!” - dodała Lebensztejn.

Do tragicznego wypadku, w którym zginęła nasza rodaczka doszło 14 października w miejscowości Podzamek Golubski na drodze wojewódzkiej 554 w woj. kujawsko-pomorskim. Zderzenie było potężne, co widać na opublikowanych przez polską policję zdjęciach.

Według Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu, 43-latka prowadząca citroena, włączając się do ruchu przy wyjeździe z posesji nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 20-latkowi kierującemu BMW. Zgon kobiety stwierdzono na miejscu. Jej pasażer, a także kierowca i dwoje pasażerów BMW zostali przewiezieni do szpitali.

Agnieszka Szafranski spocznie w Polsce, w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Golubiu-Dobrzyniu. Najbliżsi pożegnają ją w sobotę 19 października.