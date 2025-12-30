To już 26. takie świąteczne spotkanie na Jackowie. Było wzruszająco!

To jedno z tych polonijnych spotkań, które na długo pozostają w pamięci uczestników - pełne emocji, radości, wzruszeń i gestów wdzięczności, mówiących więcej niż słowa. W niejednym oku pojawiły się łzy. Samotni Polacy z Chicago i okolic przyszli tego dnia nie tylko po opłatek czy świąteczną paczkę, ale przede wszystkim po chwilę bliskości, rozmowę i poczucie, że ktoś o nich pamięta i troszczy się o nich.

Uroczystość celebrował proboszcz Bazyliki św. Jacka, ks. Stanisław Jankowski, który rozpoczął spotkanie modlitwą. W organizację Wigilii, jak co roku, włączyli się m.in. Klub Przyjaciół Ełku, Chicagowski Klub Motocyklowy Sokół Riders, inne polonijne organizacje oraz dziesiątki wolontariuszy. W części artystycznej wystąpili młodzi wykonawcy z Polonijnej Akademii Muzyki PASO, którzy swoim świątecznym repertuarem wnieśli do sali mnóstwo ciepła, uśmiechu i nadziei.

– Większość z nas, wolontariuszy, pomaga w Wigilii od lat. To stała, zgrana ekipa. Ja sama nie pamiętam nawet, od kiedy jestem w to zaangażowana – zdradziła nam jedna z wolontariuszek Lili Totten, przyznając, że ta świąteczna celebracja pozwoliła uczestnikom choć na chwilę „zdjąć z ramion ciężar samotności”.

Ta wspólna chwila przypomniała nam wszystkim, że nikt tego dnia nie powinien być sam przy wigilijnym stole. I o to chyba chodzi, bo dobro, nawet najmniejsze, potrafi ogrzać bardziej niż tysiąc światełek

– dodała i przyznała, że od kilku lat płacze, słysząc „Kolędę dla nieobecnych”. - Wielu ludzi się przy niej wzrusza. Często płaczą też przy dzieleniu się opłatkiem — zdradziła Lili.