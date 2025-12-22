Krakowskie szopki zachwyciły w Nowym Jorku. Powstawały na całym świecie!

W sobotę 20 grudnia odbył się finał 7. edycji Konkursu Szopki Krakowskiej organizowanego od siedmiu lat przez nowojorską Fundację Nowodworskiego. Finał 7. edycji był zarazem finałem pierwszego Konkursu Międzynarodowego Szopki Krakowskiej w jej rozszerzonym formacie. Na konkurs nadesłano prace już nie tylko ze Wschodniego Wybrzeża USA, ale też i z innych stanów, Kanady, Polski, oraz z różnych innych części świata.

W świątecznie udekorowanej sali CPS prezydent Fundacji Nowodworskiego Jerzy Leśniak przywitał gości, jury konkursu, uczestników, ale także gości honorowych, w tym patronkę tegorocznej edycji Annę Marię Anders, Jadzię Kopalę oraz 102-letniego Ferdynand Dammonta. Przypomniał o początku tradycji świątecznych szopek wywodzącej się jeszcze ze średniowiecza i po raz pierwszy wystawionej w formie żywych obrazów przez św. Augustyna. Następnie nawiązał do tradycji szopki krakowskiej, wywodzącej się z końca XIX wieku i jej pierwszych budowniczych, czyli krakowskich stolarzy i murarzy, którzy zaczęli oddawać się temu zajęciu zimą, gdy ze względu na warunki atmosferyczne byli bezrobotni, za to bogaci w mnóstwo wolnego czasu. Pan Jerzy wspomniał też o historii konkursu, będącego hołdem dla tego nieodzownego krakowskiego folkloru i światowego fenomenu, oraz o ludziach związanych z fundacją.

Po nim głos zabrała honorowa patronka konkursu, która nie szczędziła słów uznania dla organizatorów, ale i uczestników. Wychwalała piękno nadesłanych prac, które w tym roku oceniało jury w składzie: Janusz Skowron, Zosia Żeleska-Bobrowski, Kinga Babiarz-Leśniak oraz Janusz Obst, który z powodów zdrowotnych nie wziął jednak udziału w finale.

Role mistrzów ceremonii przypadły Januszowi Skowronowi, który odczytywał nazwiska autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac, oraz Annie Marii Anders, która wręczała nagrody i wyróżnienia.

W kategorii rysunek, malarstwo, collage

W grupie wiekowej do 10 lat:

pierwsze miejsce Dominik Plokarz (6 l.),

drugie miejsce Elisa Miros (10 l.),

trzecie miejsce ex aequo Oliwia Bigos (9 l.) i Milena Wójcik (5 l.).

W grupie dzieci w wieku 10-18 lat:

zwyciężyła Emilia Cywinska (12 l.),

drugie miejsce Matylda Hurst (15 l.), a

trzecie miejsce ex aequo Izabela Kłoczkowski (14 l.) i Sara Gołąbek (16 l.).

Wśród dorosłych:

pierwsze miejsce Katarzyna Chmura-Tęcza,

drugie Ewa Stadtmuller

trzecie miejsce Joanna Hajnas.

Prace grupowe dzieci do lat 10:

pierwsze miejsce Tymon Bielizna (5 l.) wraz z tatą,

drugie miejsce Klara Lagodzic (10 l ) wraz Agata Filipek,

trzecie miejsce ex aequo Lena Nagórski (7 l.) i Kamila Gałecki (7 l.) oraz sześciolatki z Grupy Przedszkolnej „Pszczółki” ( 6 l ).

W kategorii Pop-up (szopki kopertowe)

pierwsze miejsce zajęli ex aequo Kacper Chlebda (11 l.) oraz David Górnicki (11 l.).

W kategorii modeli 3D

W grupie dzieci poniżej 10. roku życia:

pierwsze miejsce Robert Praczuk (9 l.),

drugie miejsce Elan L. Fong (5 l.)

trzecie Kayla Barbarski (9 l.).

W grupie wiekowej 10-18 lat:

pierwsze miejsce zajęła Nikola Dudek (12 l.),

drugie miejsce Amelia Góra ( 11 l ),

trzecie miejsce Cynthia Sadowski ( 14 l ).

Wśród dorosłych:

pierwsze miejsce Jolanta Kret,

drugie miejsce Małgorzata Czajkowski.

W kategorii prac grupowych osób w wieku do 10 lat:

pierwsze miejsce Max Hillian ( 9 l.) wraz z Mary C. Bielski i Grupa Zuchowa „Słoneczniki”,

drugie miejsce Tymoteusz Maciaszek (9 l.),

trzecie miejsce Polska Szkoła Dokształcająca im. Henryka Sienkiewicza

W kategorii prac grupowych osób w wieku 10-18 lat:

pierwsze miejsce Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II,

drugie miejsce Golby Doong (16 l.),

trzecie miejsce Benjamin Cornejo (11 l.) wraz z mamą.

Wyróżnienie specjalne od nauczycieli powędrowało do 11-letniej Klary Lagodzic z Polski.

Po rozdaniu nagród i wspólnych zdjęciach Jerzy Leśniak zaanonsował występ Chóru Hejnał, który odśpiewał „Hymn Św. Jana” do słów M. Monczaka i muzyki K. Nagierowskiego. Następnie Chór Jutrzenka odśpiewał pieśni „W dzień Bożego Narodzenia” i „Przylecieli Aniołkowie” i zaraz potem połączone chóry, którymi dyrygował, akompaniując na fortepianie Nicolas Kaponyas, odśpiewały wspólnie „Adeste Fidelis” Johna Francisa Wade, „Tryumfy Króla Niebieskiego”, „Joy to the world” oraz „Bóg się rodzi”. Po części artystycznej i wspólnych fotografiach wszyscy zostali zaproszeni na mały posiłek ku pokrzepieniu ciał, połączony z podziwianiem wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac.

Patronka honorowa tegorocznego konkursu w rozmowie z „Super Expressem” stwierdziła, że wydarzenie pięknie wpisało się w klimat Bożego Narodzenia. - Piękne, kolorowe szopki i cały tutaj stworzony nastrój świąteczny. Bardzo dobra atmosfera i mili ludzie – powiedziała nam. - To dobrze przemyślana i poprowadzona impreza przez Nowodworski Foundation i przez Jerzego Leśniaka – nie kryła zachwytów Anna Maria Anders.