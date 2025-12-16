Kolędy, taniec i świąteczna magia – chicagowska Polonia spotkała się na rodzinnym festiwalu

W niedzielę 14 grudnia po południu sala Copernicus Center w Chicago, IL, wypełniła się po brzegi publicznością, która nie mogła narzekać na brak atrakcji. Na scenie wystąpiło ponad 100 młodych artystów w wieku od 3 do 19 lat, rozwijających talent pod skrzydłami polonijnej Akademii Muzyki Paderewski Symphony Orchestra oraz Warsztatów Teatralne Little Stars. Widowisko przeniosło publiczność, nie tylko polonijną, w świat polskich tradycji Bożego Narodzenia, począwszy od pierwszej gwiazdki na niebie po kolędników odwiedzających domy.

W kuluarach, bogactwem stoisk przyciągał gości kiermasz świąteczny. Można tam było znaleźć książki, płyty, polskie rękodzieło, ozdoby, kosmetyki, biżuterię, ubrania oraz słodkości. Była to doskonała okazja, by kupić wyjątkowe prezenty dla bliskich, a przy okazji wesprzeć lokalnych twórców.

Uczestnicy festiwalu nie kryli ciepłych słów, dzieląc się nimi na Facebooku Warsztatów Teatralnych Little Stars pod relacją z imprezy.

- „Już po raz czternasty w Chicago Warsztaty Teatralne Little Stars oraz Akademia Muzyki Paso zachwycili, nakarmili, uradowali i wprowadzili nas w atmosferę świąteczną. Z całego serca dziękujemy” - napisała Agnieszka Ploska.

Agata Paleczny, szefowa Warsztatów Teatralnych Little Stars nie kryła swego wzruszenia po zakończeniu imprezy.

Czekam na ten dzień cały rok, od czternastu lat. Zawsze tak samo podekscytowana. I zawsze z ostatnim pudłem czy kostiumem zapakowanym do samochodu, smutna i szczęśliwa. Smutna, że już koniec, szczęśliwa, że znowu było magicznie. I tak, dzisiaj było prawdziwie pięknie, świątecznie i magicznie. Było wzruszająco, refleksyjnie i radośnie

– powiedziała i przekazała gorące podziękowania dla aktorów i ich rodzin, wolontariuszy i całej ekipy Conepricus Center. Paleczny podkreśliła także, że Festiwal rozwija się, a wraz z nim jej wychowankowie, na których występy patrzyła z radością.