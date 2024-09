To 14-latek urządził rzeź w szkole. Zabił dwoje nauczycieli i dwóch kolegów

Strzelał do śpiących pasażerów. Zabił cztery osoby

To Colt Gray (14 l.), według śledczych z Georgii, w środę przed południem otworzył ogień do nauczycieli i uczniów w swoim liceum. Według nieoficjalnych informacji, miał sięgnąć po broń na korytarzu, gdy koledzy z klasy odmówili otwarcia drzwi, aby mógł wrócić na zajęcia matematyki. Kule wystrzelone z karabinu półautomatycznego dosięgły 13osób. Niestety czterech z nich nie udało się uratować. Jak się okazało, ofiary śmiertelne to dwoje nauczycieli matematyki Richard Aspinwall (†39 l.) i Christina Irimie (†53 l.) oraz dwóch 14-letnich uczniów Mason Schermerhorn i Christian Angelo.

Jak poinformowała podczas konferencji policja, podejrzany o dokonanie rzezi został błyskawicznie obezwładniony przez dwóch funkcjonariuszy szkolnych i zatrzymany. Jeszcze tego samego dnia, jak poinformował podczas konferencji szef FBI w Georgii Chris Hosey, 14-latek został oskarżony, jak dorosły, o dokonanie czterech zabójstw. Do listy zarzutów dopisane zostaną najpewniej te dotyczące usiłowania zabójstwa ośmiorga innych uczniów i jednego nauczyciela, którzy trafili do szpitali z ranami postrzałowymi. Jak informowali przedstawiciele biura szeryfa hrabstwa Barrow, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja nie poinformowała jeszcze o motywie sprawcy. Na jaw wyszły jednak informacje, które świadczą o tym, że Colt Gray był już na radarze służb. Oddział FBI w Atlancie, GA, potwierdził w wydanym w środę wieczorem komunikacie, że w maju 2023 r. Biuro otrzymało kilka anonimowych wskazówek dotyczących gróźb przemocy w niezidentyfikowanej szkole. Posty zawierały też zdjęcia broni.

- „Biuro szeryfa hrabstwa Jackson zlokalizowało potencjalnego podejrzanego, 13-letniego mężczyznę, i przeprowadziło wywiad z nim i jego ojcem" - podało FBI. - „Ojciec stwierdził, że ma w domu broń myśliwską, ale obiekt nie miał do niej dostępu bez nadzoru. Chłopiec zaprzeczył kierowaniu jakichkolwiek gróźb" – dodali agenci. Poinformowali też, że służby zaalarmowały lokalne szkoły, aby monitorowały dziecko. - „W tym czasie nie było prawdopodobnego powodu do aresztowania lub podjęcia jakichkolwiek dodatkowych działań organów ścigania na szczeblu lokalnym, stanowym lub federalnym" – przekazało ponadto FBI.

Szef Biura w Georgii Chris Hosey powiedział dziennikarzom, że służby badają możliwe powiązania między groźbami z 2023 r. a środową strzelaniną w Apalachee High School. Sprawdzają też sytuację w rodzinie, która w niedawnej przeszłości miała kontakt ze służbami socjalnymi.