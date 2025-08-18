Tak świętowali

Chicagowska Polonia podziękowała Matce Boskiej za plony i szykuje się do dożynek

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2025-08-18 14:56

Polonia z Chicago pamięta o ważnych datach w katolickim kalendarzu. W piątek 15 sierpnia wraz z chicagowskimi jezuitami celebrowała Święto Matki Boskiej Zielnej. Przed nią kolejna ważna celebracja – doroczne dożynki.

Najnowsze z działu
Trzy osoby nie żyją po strzelanie na Brooklynie. Wiadomo kim były ofiary, podejrzanych brak

NYPD szuka świadków

Trzy osoby nie żyją po strzelanie na Brooklynie. Wiadomo kim były ofiary, podejrzanych brak

Ameryka i Polska żegnają Tadeusza Gromadę. Przez całe życie rozsławiał ojczyznę i góralszczyznę w USA

Zmarł w wieku 96 lat

Ameryka i Polska żegnają Tadeusza Gromadę. Przez całe życie rozsławiał ojczyznę i góralszczyznę w USA
Trump postraszył Chicago, demokraci w rewanżu wbili mu szpilę. „On oszukuje nawet w golfa”

Awantura o Gwardię Narodową

Trump postraszył Chicago, demokraci w rewanżu wbili mu szpilę. „On oszukuje nawet w golfa”
Rewolucja w policji Illinois! Nowe prawo ma pomóc wyczyścić szeregi z agresorów

Przełomowa ustawa

Rewolucja w policji Illinois! Nowe prawo ma pomóc wyczyścić szeregi z agresorów
Chicagowska Polonia Święto Wojska Polskiego uczciła wcześniej. W wielu miejscach zapłonęły znicze

Polonijne uroczystości

Chicagowska Polonia Święto Wojska Polskiego uczciła wcześniej. W wielu miejscach zapłonęły znicze

Z okazji wypadającego 15 sierpnia Święta Matki Boskiej Zielnej w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago, IL, kustosz tego miejsca i przełożony chicagowskich jezuitów o. Marek Janowski odprawił mszę świętą. W uroczystości wzięła udział chicagowska Polonia, a także członkowie polskiego teatru Rzepicha pod kierownictwem Aliny Szymczyk.

Na początku mszy duchowny poświęcił przyniesione zioła. Następnie, zgodnie ze starą polską tradycją członkowie teatru Rzepicha wnieśli w ofierze własnoręcznie robiony piękny wieniec dożynkowy z figurą Niepokalanej Matki Boskiej w środku, upieczony chleb, sól oraz świeże kwiaty.

- Od lat celebrujemy na amerykańskiej ziemi tę piękną polską tradycję. Matka Boska 15 sierpnia czczona jest w ojczyźnie jako patronka ziemi będącej w najbujniejszym rozkwicie, opiekunka ziół, kwiatów, owoców i zbóż. W Polsce wierni przynosili wieńce zrobione ze zbóż, jako podziękowanie za urodzaj oraz zakończenie pracy w polu. Stare nasze przysłowie mówi: w tym dniu każdy kwiatem woła „zabierz mnie do kościoła’’ – powiedziała nam po uroczystości Alina Szymczyk.

Pani Alina wspomniała także, że już od kilku tygodni wraz z członkami Teatru „Rzepicha” przygotowuje się intensywnie do jednego z najważniejszych dla nich świąt w roku, czyli dożynek, które odbędą się w najbliższą niedzielę 24 lipca w parafii św. Rozalii w Chicago.

- Wszystko na dożynki jest zapięte na ostatni guzik. Mamy już gotowe wieńce dożynkowe oraz starannie dopracowany program artystyczny. To będzie polonijne święto chleba i czas dziękczynienia Bogu za obfite plony. Wyrazimy także wdzięczność rolnikom za ich ciężką pracę, bo przecież to im zawdzięczamy, że mamy na naszych stołach chleb – zapewnia Alina Szymczyk.

Uroczystość dożynek rozpocznie się o godzinie 11.30 am w kościele św. Rozalii przy 5136 N Nottingham Avenue w Chicago.

Nasi Partnerzy polecają

Co lubią kobiety w łóżku? Te pozycje przynoszą im najwięcej satysfakcji
Co lubią kobiety w łóżku? Te pozycje przynoszą im najwięcej satysfakcji

Bakterie w moczu (bakteriomocz) - przyczyny i leczenie
Bakterie w moczu (bakteriomocz) - przyczyny i leczenie

CHICAGO
ŚWIĘTO
USA
POLONIA

Najnowsze

Trzy osoby nie żyją po strzelanie na Brooklynie. Wiadomo kim były ofiary, podejrzanych brak

NYPD szuka świadków

Trzy osoby nie żyją po strzelanie na Brooklynie. Wiadomo kim były ofiary, podejrzanych brak

15
Wojciech Fibak bez ogródek o Donaldzie Trumpie. Zna go kilkadziesiąt lat. To jest wstrętne

Powiedział to wprost

Wojciech Fibak bez ogródek o Donaldzie Trumpie. Zna go kilkadziesiąt lat. "To jest wstrętne"

Brak Polski w Waszyngtonie. Joński: PiS chwalił się relacjami z Trumpem

Szczyt z Trumpem bez Polski

Brak Polski w Waszyngtonie. Joński: PiS chwalił się relacjami z Trumpem

21
Arkadiusz Reca tłumaczy się po porażce Legii w Płocku. Ból po porażce ukoi dzięki wystrzałowej żonie?

TŁUMACZY SIĘ PO PORAŻCE

Arkadiusz Reca tłumaczy się po porażce Legii w Płocku. Ból po porażce ukoi dzięki wystrzałowej żonie?

NIK ujawnia miliardowy przekręt w Elektrowni Ostrołęka!

Raport NIK

NIK ujawnia miliardowy przekręt w Elektrowni Ostrołęka!

12
Krystian został znienacka skatowany. Bandzior skakał mu po głowie

Horror na imprezie

Krystian został znienacka skatowany. Bandzior skakał mu po głowie