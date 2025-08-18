Chicagowska Polonia podziękowała Matce Boskiej za plony i szykuje się do dożynek

Z okazji wypadającego 15 sierpnia Święta Matki Boskiej Zielnej w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jezuickim Ośrodku Milenijnym w Chicago, IL, kustosz tego miejsca i przełożony chicagowskich jezuitów o. Marek Janowski odprawił mszę świętą. W uroczystości wzięła udział chicagowska Polonia, a także członkowie polskiego teatru Rzepicha pod kierownictwem Aliny Szymczyk.

Na początku mszy duchowny poświęcił przyniesione zioła. Następnie, zgodnie ze starą polską tradycją członkowie teatru Rzepicha wnieśli w ofierze własnoręcznie robiony piękny wieniec dożynkowy z figurą Niepokalanej Matki Boskiej w środku, upieczony chleb, sól oraz świeże kwiaty.

- Od lat celebrujemy na amerykańskiej ziemi tę piękną polską tradycję. Matka Boska 15 sierpnia czczona jest w ojczyźnie jako patronka ziemi będącej w najbujniejszym rozkwicie, opiekunka ziół, kwiatów, owoców i zbóż. W Polsce wierni przynosili wieńce zrobione ze zbóż, jako podziękowanie za urodzaj oraz zakończenie pracy w polu. Stare nasze przysłowie mówi: w tym dniu każdy kwiatem woła „zabierz mnie do kościoła’’ – powiedziała nam po uroczystości Alina Szymczyk.

Pani Alina wspomniała także, że już od kilku tygodni wraz z członkami Teatru „Rzepicha” przygotowuje się intensywnie do jednego z najważniejszych dla nich świąt w roku, czyli dożynek, które odbędą się w najbliższą niedzielę 24 lipca w parafii św. Rozalii w Chicago.

- Wszystko na dożynki jest zapięte na ostatni guzik. Mamy już gotowe wieńce dożynkowe oraz starannie dopracowany program artystyczny. To będzie polonijne święto chleba i czas dziękczynienia Bogu za obfite plony. Wyrazimy także wdzięczność rolnikom za ich ciężką pracę, bo przecież to im zawdzięczamy, że mamy na naszych stołach chleb – zapewnia Alina Szymczyk.

Uroczystość dożynek rozpocznie się o godzinie 11.30 am w kościele św. Rozalii przy 5136 N Nottingham Avenue w Chicago.