Sznuruje kierpce aż miło i urzeka naturalnością. 20-letnia Renata nową królową chicagowskich górali!

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-09-29 17:04

Renata Marusarz, 20-latka z Chicago, została wybrana Królową Związku Podhalan w Północnej Ameryce 2026–2027, zdobywając serca publiczności i jury swoją naturalnością, urodą oraz przywiązaniem do góralskiej tradycji. Wybory, tradycyjnie zgromadziły tłumy Polonii, w tym rodziny kandydatek, przedstawicieli zespołów góralskich oraz działaczy i członków ZPPA.

Renata Marusarz w stroju góralskim z szarfą w otoczeniu członków ZPPA. O nowej Królowej Podhalan przeczytasz na SE USA.
Autor: ZPPA/ Materiały prasowe

Wybory Królowej Podhalan odbyły się w niedzielę, 27 września, w Domu Podhalan w Chicago. Korona powędrowała do Renaty Marusarz, która należy do znanego, góralskiego zespołu Siumni. Tytuł Kandydatki na Królową zdobyła Karolina Rafacz z zespołu Holni, która pokonała cztery inne góralki, natomiast miano Małej Górolecki przypadło Julii Jakób z zespołu Mała Wanta, wybranej spośród 10 kandydatek. Świeżo upieczona królowa otrzymała piękną koronę, szarfę oraz inne cenne nagrody.

O najważniejszy tytuł, który dotąd dzierżyła Natalia Król, rywalizowały dwie kandydatki – Renata Marusarz i Ava Łabuda. W czasie wyborów piękne młode góralki, oprócz urody i wdzięku osobistego, musiały wykazać się różnymi umiejętnościami m. in, tańcem, talentem oraz wiedzą na temat tradycji, gwary podhalańskiej oraz ZPPA. Brały także udział w konkurencji dojenia krowy, wiązania gorsetu góralskiego, sznurowania kierpców i plecenia warkocza. Obie spisały się na medal, dlatego jury miało trudny wybór, ale zdecydowało, że korona należy się Renacie Marusarz.

Przeczytaj także:

Nowa Królowa urodziła się w Chicago, ale dorastała w góralskiej tradycji. Jej rodzice wywodzą się z Maruszyny, nie dziwią więc serdeczne gratulacje od przedstawicieli Koła ZPPA Maruszyna.

Życzymy Ci, Renatko, aby ten wyjątkowy rok był pełen pięknych chwil, niezapomnianych przeżyć oraz dumy z reprezentowania naszej góralskiej społeczności i tradycji. Koło Nr 35 Maruszyna jest niezwykle dumne, że właśnie Ty będziesz nosić koronę Królowej ZPPA i reprezentować naszą góralską społeczność. To dla nas wielka radość i zaszczyt!

- napisali członkowie Koła ZPPA Nr 35 Maruszyna na Facebooku.

Niech królewska korona przynosi Ci radość, a każdy dzień tej zaszczytnej funkcji będzie wypełniony życzliwością, sukcesami i pięknymi wspomnieniami. Gratulujemy i życzymy wspaniałego królowania!

– dodali.

Ciepłych słów i gratulacji w serwisach społecznościowych było znacznie więcej.

Nasi Partnerzy polecają

Motocykl prawie jak nowy, ale w lepszej cenie. Sprawdź ofertę DEMO Liberty Motors
Motocykl prawie jak nowy, ale w lepszej cenie. Sprawdź ofertę DEMO Liberty Motors

Tekst sponsorowany

To może nie być zwykłe przemęczenie. Wiele kobiet nie rozpoznaje perimenopauzy
To może nie być zwykłe przemęczenie. Wiele kobiet nie rozpoznaje perimenopauzy

CHICAGO
ZPPA
KRÓLOWA
USA

Najnowsze

Barwy szczęścia, odcinek 3410: Lucyna zdemaskowana! Asia ujawni przed całą rodziną, że to matka Wilka - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3410: Lucyna zdemaskowana! Asia ujawni przed całą rodziną, że to matka Wilka - ZDJĘCIA

M jak miłość. To ostatnie chwile Anity i Kamila przed odejściem Melanii Grzesiewicz. Wiadomo już, co się stanie z Anitą na koniec sezonu

M jak miłość

M jak miłość. To ostatnie chwile Anity i Kamila przed odejściem Melanii Grzesiewicz. Wiadomo już, co się stanie z Anitą na koniec sezonu

Galeria zdjęć11
M jak miłość. Artur przerwie randkę Marysi i Jerzego. Nagle zorientuje się, że chce odzyskać żonę?

M jak miłość

M jak miłość. Artur przerwie randkę Marysi i Jerzego. Nagle zorientuje się, że chce odzyskać żonę?

Poważny cyberatak! Dane tysięcy firm wyciekły, Gawkowski zabrał głos

Jak się zabezpieczyć?

Poważny cyberatak! Dane tysięcy firm wyciekły, Gawkowski zabrał głos

Barwy szczęścia, odcinek 3419: Bruno załatwi Karolinę, kiedy tylko wyjdzie z aresztu! Wypędzi ją z hotelu? - ZDJĘCI

Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3419: Bruno załatwi Karolinę, kiedy tylko wyjdzie z aresztu! Wypędzi ją z hotelu? - ZDJĘCI

Galeria zdjęć9
M jak miłość. Tak przystojny Jerzy poderwie Marysię. Nowy bohater w wyjątkowy sposób podziękuje Rogowskiej

M jak miłość

M jak miłość. Tak przystojny Jerzy poderwie Marysię. Nowy bohater w wyjątkowy sposób podziękuje Rogowskiej