Sznuruje kierpce aż miło i urzeka naturalnością. 20-letnia Renata nową królową chicagowskich górali!

Wybory Królowej Podhalan odbyły się w niedzielę, 27 września, w Domu Podhalan w Chicago. Korona powędrowała do Renaty Marusarz, która należy do znanego, góralskiego zespołu Siumni. Tytuł Kandydatki na Królową zdobyła Karolina Rafacz z zespołu Holni, która pokonała cztery inne góralki, natomiast miano Małej Górolecki przypadło Julii Jakób z zespołu Mała Wanta, wybranej spośród 10 kandydatek. Świeżo upieczona królowa otrzymała piękną koronę, szarfę oraz inne cenne nagrody.

O najważniejszy tytuł, który dotąd dzierżyła Natalia Król, rywalizowały dwie kandydatki – Renata Marusarz i Ava Łabuda. W czasie wyborów piękne młode góralki, oprócz urody i wdzięku osobistego, musiały wykazać się różnymi umiejętnościami m. in, tańcem, talentem oraz wiedzą na temat tradycji, gwary podhalańskiej oraz ZPPA. Brały także udział w konkurencji dojenia krowy, wiązania gorsetu góralskiego, sznurowania kierpców i plecenia warkocza. Obie spisały się na medal, dlatego jury miało trudny wybór, ale zdecydowało, że korona należy się Renacie Marusarz.

Nowa Królowa urodziła się w Chicago, ale dorastała w góralskiej tradycji. Jej rodzice wywodzą się z Maruszyny, nie dziwią więc serdeczne gratulacje od przedstawicieli Koła ZPPA Maruszyna.

Życzymy Ci, Renatko, aby ten wyjątkowy rok był pełen pięknych chwil, niezapomnianych przeżyć oraz dumy z reprezentowania naszej góralskiej społeczności i tradycji. Koło Nr 35 Maruszyna jest niezwykle dumne, że właśnie Ty będziesz nosić koronę Królowej ZPPA i reprezentować naszą góralską społeczność. To dla nas wielka radość i zaszczyt!

- napisali członkowie Koła ZPPA Nr 35 Maruszyna na Facebooku.

Niech królewska korona przynosi Ci radość, a każdy dzień tej zaszczytnej funkcji będzie wypełniony życzliwością, sukcesami i pięknymi wspomnieniami. Gratulujemy i życzymy wspaniałego królowania!

– dodali.

Ciepłych słów i gratulacji w serwisach społecznościowych było znacznie więcej.