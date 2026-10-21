Stan Borys wrócił do szkoły! W Toronto śpiewał z dziećmi, ale to nie on skradł show

Stan Borys ma za sobą tysiące koncertów, spotkań z publicznością i występów na największych scenach. Tym razem jednak zamiast sali koncertowej czekała na niego szkolna klasa, a zamiast dorosłych wielbicieli, dzieci, które dopiero poznają bogactwo polskiej muzyki i poezji.

I choć artysta przyzwyczajony jest do owacji i zainteresowania publiczności, spotkanie w Alderwood Academy w Toronto okazało się dla niego wyjątkowym doświadczeniem.

Jestem zachwycony młodzieżą w Toronto! Mówią po polsku, zadają pytania po polsku, a śpiewają po francusku. Było fantastycznie! Dzieci były zachwycone

– powiedział Stan Borys.

Z wesela prosto do szkolnej klasy. Jak doszło do spotkania?

Za pomysłem wizyty stoi Anna Maleady, wieloletnia partnerka życiowa i menedżerka Stana Borysa, która od lat organizuje wydarzenia artystyczne i promuje jego twórczość. Szczególnie zależy jej na tym, aby muzyka i poezja artysty docierały również do najmłodszego pokolenia.

Już podczas jego benefisu dzieci recytowały wiersze z tomiku poezji „Daleko donikąd”. Zależy mi na tym, aby młodzi ludzie poznawali nie tylko jego piosenki, ale również poezję i wartości, które przekazuje w swojej twórczości

– wyjaśniła nam Anna Maleady.

A jak doszło do wizyty w Toronto? Okazuje się, że wszystko zaczęło się zupełnie przypadkowo, na weselu!

W Kanadzie trafiliśmy na wesele dzieci naszych przyjaciół. Podczas wesela poznaliśmy nauczycielkę, która zaprosiła nas do szkoły, w której uczy. Przyjęliśmy zaproszenie i tak znaleźliśmy się w Alderwood Academy

– opowiada z uśmiechem Anna Maleady.

Polski, angielski, francuski i lekcja wolności z „Jaskółką uwięzioną”

Alderwood Academy w Toronto stawia na edukację wielojęzyczną oraz poznawanie kultury poprzez praktyczne doświadczenia. Jak opowiada Anna Maleady, dzieci uczą się trzech języków: polskiego, angielskiego i francuskiego. Nauka nie ogranicza się do podręczników i tradycyjnych lekcji.

Dzieci uczą się przez zabawę, gotowanie, poznają ciekawych ludzi. Mają kontakt z trzema językami: polskim, angielskim i francuskim. Bardzo mi się podoba takie podejście do edukacji

– podkreśla Anna Maleady. Stan Borys był pod wrażeniem umiejętności językowych młodych uczniów.

Jednym z najważniejszych momentów spotkania była rozmowa o legendarnej pieśni „Jaskółka uwięziona”, która od dziesięcioleci należy do najbardziej rozpoznawalnych utworów w repertuarze Stana Borysa. Dla dzieci była to okazja, aby spojrzeć na polską muzykę nie tylko jako na zbiór melodii i słów, ale również jako na sposób opowiadania o emocjach i ważnych wartościach. Rozmawiano o wolności słowa, myśli i wyboru, a także o tym, jak poezja połączona z muzyką może przemawiać do ludzi niezależnie od ich wieku.

Nie zabrakło osobistych wspomnień artysty, pytań uczniów oraz wspólnego śpiewania. Była to lekcja języka polskiego, której trudno szukać w tradycyjnym podręczniku.

Trzy pieski skradły dziecięce serca

Choć Stan Borys był najważniejszym gościem spotkania, miał również poważną konkurencję! Razem z artystą i Anną Maleady do szkoły przyjechały ich trzy ukochane pieski Vincent, Muza i Apollo. Obecność czworonożnych towarzyszy wywołała ogromny entuzjazm wśród dzieci. Co więcej, dodatkowo rozluźniła atmosferę i sprawiła, że spotkanie nabrało niemal rodzinnego charakteru. Były uśmiechy, serdeczne rozmowy, autografy i mnóstwo pozytywnych emocji. Uczniowie mieli okazję poznać Stana Borysa nie tylko jako znanego piosenkarza i poetę, ale również jako człowieka otwartego na rozmowę z najmłodszymi.

Co ważne, Stan Borys i Anna Maleady myślą już o kolejnych inicjatywach.

Mamy w planach projekty edukacyjne

– zapowiada artysta.

Wizyta w Alderwood Academy odbyła się przy okazji pobytu Stana Borysa w Toronto, które było kolejnym przystankiem na trasie celebracji podwójnego jubileuszu: 85 lat życia i 65 lat działalności artystycznej. Niedawno Stan Borys świętował również podczas benefisu zorganizowanego 10 października w Centrum Polsko-Słowiańskim na Greenpoincie w Nowym Jorku. Spotkanie przyciągnęło ponad 180 osób, a zainteresowanie było tak duże, że organizatorzy kilkakrotnie dostawiali krzesła. We wrześniu podobne spotkania odbyły się również w Polsce, m.in. w warszawskim Teatrze Sabat.