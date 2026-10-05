Stan Borys świętuje 85. urodziny i 65 lat na scenie. Wyjątkowy benefis na Greenpoincie

Stan Borys należy do tych artystów, których twórczość trudno zamknąć w jednej epoce czy jednym gatunku. Piosenkarz, kompozytor, aktor i poeta przez dziesięciolecia stworzył własny, natychmiast rozpoznawalny styl, pozostając wiernym artystycznej niezależności. Do historii polskiej piosenki przeszły takie utwory jak „Jaskółka uwięziona”, „Anna”, „Spacer dziką plażą”, „Wiatr od Klimczoka” czy „Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma”. Wiele z nich nadal pozostaje żywych w pamięci kolejnych pokoleń słuchaczy i regularnie powraca na scenę w nowych interpretacjach.

Jubileusz „Stan Borys – Benefis 85/65” będzie okazją nie tylko do przypomnienia największych przebojów artysty, ale również do opowiedzenia o jego niezwykłej drodze twórczej. W programie znajdą się występy muzyczne, wspomnienia przyjaciół i współpracowników oraz wydarzenia artystyczne przygotowane specjalnie na ten wieczór.

Na scenie, z niezapomnianymi przebojami legendy polskiej muzyki, wystąpią m.in. Wojciech Bonarowski, Krystyna Tyszkiewicz, Dagmara Czechura, Margo Maye, Monica Chibowski, Patrycja Posłuszna, Anna Victoria Florek, Maxwell Officer, Gabriella Robert, Lukas Robert, Chór Polonia, Krakowianki i Górale, Małgorzata Staniszewska oraz Jakub Polaczyk. O jubilacie, jego osobowości, artystycznej drodze i znaczeniu jego twórczości mówić będą Jolanta Morgenstern, Krzysztof Jasiński, Mietko Rudek, Henry Cioczek, Anna Maleady oraz Janusz Skowron. Integralną częścią wydarzenia będzie także wystawa Janusza Skowrona, dzięki czemu benefis połączy muzykę, słowo i sztuki wizualne.

Droga zawodowa Stana Borysa rozpoczęła się w Rzeszowie. Artysta debiutował jako poeta już w latach 60., a jego fascynacja literaturą, refleksją nad człowiekiem i duchowością przez lata przenikała również do jego muzyki i scenicznego wizerunku. Później przyszły zespoły Blackout i Bizony, działalność solowa oraz kolejne sukcesy na polskich scenach i festiwalach. Stan Borys od wielu lat mieszka poza Polską. Jego domem była m.in. Kanada, a obecnie Stany Zjednoczone.

Dla wielu przedstawicieli Polonii jego piosenki są częścią osobistych wspomnień, utworami, które towarzyszyły im jeszcze w Polsce, a później pozostały z nimi także po wyjeździe za ocean. Dlatego spotkanie na Greenpoincie będzie nie tylko jubileuszem artysty, ale również okazją do wspólnego powrotu do muzyki, która przez lata łączyła Polaków niezależnie od miejsca zamieszkania.

Tegoroczny jubileusz 85-lecia życia i 65-lecia działalności artystycznej Stana Borysa obchodzony jest po obu stronach Atlantyku. Podczas wcześniejszego benefisu w warszawskim Teatrze Sabat jego utwory wykonywali zaproszeni artyści, a wieczór wypełniły wspomnienia, poezja i rozmowy o wieloletniej karierze jubilata. Podobny wieczór odbył się też w Rzeszowie. Patronat honorowy nad nowojorską celebracją jubileuszu Stana Borysa objął Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz.

Benefis odbędzie się w sobotę, 10 października, o godz. 5 pm po południu w Centrum Polsko-Słowiańskim przy 177 Kent Street na Brooklynie, NY. Bilety w cenie $20 do nabycia w CPS oraz na stronie internetowej Centrum. „Super Express” jest patronem medialnym wydarzenia.