Słynna Polka na dużym ekranie. Prawdziwa historia Łempickiej wchodzi do kin

Film, wyreżyserowany przez Julie Rubio, to wizualnie imponujący dokument, który śledzi życie i niezwykłą drogę polskiej artystki Tamary Łempickiej. Od spektakularnego sukcesu w Paryżu lat 20., przez dramatyczną ucieczkę przed narastającym faszyzmem i emigrację do Stanów Zjednoczonych w 1940 roku, aż po współczesne odrodzenie jej twórczości na rynku sztuki. Produkcja „The True Story of Tamara de Lempicka & The Art of Survival” to nie tylko portret wybitnej artystki, ale także poruszająca historia kobiety, która potrafiła przetrwać w najtrudniejszych czasach, nie tracąc swojej tożsamości i artystycznej odwagi.

Polonijna publiczność miała okazję zobaczyć wyjątkowy obraz w styczniu 2025 r. Został wówczas pokazany w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, m.in. w ramach wyjątkowego spotkania z Polonią. Wieczór poświęcony Tamarze Łempickiej i współorganizowany przez Art Deco Society of New York zgromadził wybitnych gości, w tym Marisę de Lempicką – prawnuczkę artystki i autorkę książek „Passion by Design: The Art and Times of Tamara de Lempicka” oraz „De Lempicka Art”, kolekcjonerkę i autorkę Anne Paddy, a także reżyserkę filmu, Julie Rubio.

Julie Rubio od lat fascynuje się postacią Tamary Łempickiej. Spotkała rodzinę malarki podczas wizyty na kameralnej wystawie i wkrótce rozpoczęła prace nad scenariuszem filmu fabularnego o jej życiu. Historia niezwykle silnej i utalentowanej kobiety, którą Rubio zgłębiała poprzez rozmowy z rodziną Łempickiej, jej fanami, historykami sztuki oraz wieloletnie badania, teraz będzie szerzej dostępna dla wszystkich widzów.