Słynna Polka na dużym ekranie. Prawdziwa historia Łempickiej wchodzi do kin

Agata Drogowska
2026-04-09 15:09

Już od 10 kwietnia w kinach sieci AMC w całych Stanach Zjednoczonych będzie można zobaczyć film dokumentalny „The True Story of Tamara de Lempicka & The Art of Survival”, poświęcony jednej z najbardziej fascynujących artystek XX wieku – Tamarze Łempickiej. Produkcja zagości również w Nowym Jorku – od 10 do 16 kwietnia będzie wyświetlana w AMC Empire 25 na Manhattanie.

Film o Tamarze Łempickiej wchodzi do kin w USA

Autor: Elijah Stavena/ Materiały prasowe

Film, wyreżyserowany przez Julie Rubio, to wizualnie imponujący dokument, który śledzi życie i niezwykłą drogę polskiej artystki Tamary Łempickiej. Od spektakularnego sukcesu w Paryżu lat 20., przez dramatyczną ucieczkę przed narastającym faszyzmem i emigrację do Stanów Zjednoczonych w 1940 roku, aż po współczesne odrodzenie jej twórczości na rynku sztuki. Produkcja „The True Story of Tamara de Lempicka & The Art of Survival” to nie tylko portret wybitnej artystki, ale także poruszająca historia kobiety, która potrafiła przetrwać w najtrudniejszych czasach, nie tracąc swojej tożsamości i artystycznej odwagi.

Przeczytaj także:
Śmiertelny wypadek i ucieczka. Polak po 4 latach wrócił do USA w kajdankach

Polonijna publiczność miała okazję zobaczyć wyjątkowy obraz w styczniu 2025 r. Został wówczas pokazany w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, m.in. w ramach wyjątkowego spotkania z Polonią. Wieczór poświęcony Tamarze Łempickiej i współorganizowany przez Art Deco Society of New York zgromadził wybitnych gości, w tym Marisę de Lempicką – prawnuczkę artystki i autorkę książek „Passion by Design: The Art and Times of Tamara de Lempicka” oraz „De Lempicka Art”, kolekcjonerkę i autorkę Anne Paddy, a także reżyserkę filmu, Julie Rubio.

Julie Rubio od lat fascynuje się postacią Tamary Łempickiej. Spotkała rodzinę malarki podczas wizyty na kameralnej wystawie i wkrótce rozpoczęła prace nad scenariuszem filmu fabularnego o jej życiu. Historia niezwykle silnej i utalentowanej kobiety, którą Rubio zgłębiała poprzez rozmowy z rodziną Łempickiej, jej fanami, historykami sztuki oraz wieloletnie badania, teraz będzie szerzej dostępna dla wszystkich widzów.

Galeria zdjęć12
Dziedzictwo, odcinek 884: Zbliżenie Poyraza i chorej Nany. Zdobędzie się na wyjątkowe wyznanie - ZDJĘCIA

Tureckie seriale

Dziedzictwo, odcinek 884: Zbliżenie Poyraza i chorej Nany. Zdobędzie się na wyjątkowe wyznanie - ZDJĘCIA

Galeria zdjęć21
M jak miłość, odcinek 1924: Martyna wyzna Jakubowi, że idealnie do siebie pasują. Zgodzi się z nią wyjechać - ZDJĘCIA

M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1924: Martyna wyzna Jakubowi, że idealnie do siebie pasują. Zgodzi się z nią wyjechać - ZDJĘCIA

Maria Kaczyńska była starsza od Lecha Kaczyńskiego. Małżonków dzieliła spora różnica wieku

piękne uczucie

Maria Kaczyńska była starsza od Lecha Kaczyńskiego. Małżonków dzieliła spora różnica wieku

19-latek rzucił się z młotkiem na śpiącą matkę. Brutalny atak w warszawskim mieszkaniu

Dramat na Żoliborzu

19-latek rzucił się z młotkiem na śpiącą matkę. Brutalny atak w warszawskim mieszkaniu

Wyniki LOTTO 9.04.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Wyniki LOTTO 9.04.2026 - losowanie Lotto, LottoPlus, MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Panna młoda, odcinek 72: Tajemnicza ciąża w rezydencji Cihana. To ona będzie spodziewała się dziecka!

Tureckie seriale

Panna młoda, odcinek 72: Tajemnicza ciąża w rezydencji Cihana. To ona będzie spodziewała się dziecka!