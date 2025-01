Wspominali fascynującą Polkę. Wieczór opowieści o Tamarze Łempickiej w Nowym Jorku

Wieczór poświęcony Tamarze Łempickiej odbył się 27 stycznia na Manhattanie. Jego gośćmi specjalnymi były Marisa de Lempicka, prawnuczka artystki i autorka książek „Passion by Design: The Art and Times of Tamara de Lempicka" oraz „De Lempicka Art", Anne Paddy, kolekcjonerka dzieł Łempickiej i autorka książki „Tamara de Lempicka. Behind the Scenes", a także nagradzana reżyserka Julie Rubio, twórczyni filmu dokumentalnego „The True Story of Tamara de Lempicka & The Art of Survival", którego nowojorska premiera odbędzie się już niebawem. Dyskusję moderowała Roberta Nusim, prezes ADSNY.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję wysłuchać niezwykle inspirujących opowieści o życiu i twórczości Tamary Łempickiej. Dyskusja skupiła się na jej artystycznym geniuszu, a także na wyzwaniach, z jakimi mierzyła się jako kobieta-artystka, Żydówka oraz osoba o nieheteronormatywnej orientacji seksualnej.

Julie Rubio podzieliła się swoimi odkryciami na temat życia i twórczości Łempickiej, zdobytymi w trakcie prac nad filmem. Zwróciła uwagę na fakt, że mimo swojego ogromnego talentu, artystka przez długi czas była marginalizowana w świecie sztuki, co jej zdaniem trwa częściowo do dziś.

Marisa de Lempicki opowiadała, że spędzała dużo czasu z prababcią w Meksyku, gdzie Tamara Łempicka przeprowadziła się w 1978 r. Mówiła, że jej prababcia zawsze była wspaniale ubrana, zawsze perfekcyjna, a dla niej i jej siostry szyła sukienki ręcznie.

Goście spotkania byli zgodni, że dzięki takim wydarzeniom, jak spotkanie w polskim konsulacie, historia Łempickiej jest na nowo odkrywana i doceniana przez kolejne pokolenia miłośników sztuki. - To było fascynujące spotkanie, na którym nie tylko poznaliśmy lepiej ikonę i artystkę, ale odkryliśmy zdeterminowaną niezależną kobietę, imigrantkę, matkę i babcię, która sama osiągnęła światowy sukces. Jej sztuka do dziś jest inspiracją dla innych artystów – powiedział nam mec. Mariusz Sniarowski, który był jednym ze słuchaczy dyskusji.

Wieczór, którego gospodarzami byli konsul generalny Mateusz Sakowicz i jego żona Bogna Sakowicz, zakończył się toastem lampką szampana, wzniesioną na cześć setnej rocznicy stylu Art Deco, którą będziemy świętować w 2025 roku. Goście mieli okazję do dalszych rozmów i wymiany refleksji na temat życia i dziedzictwa Tamary Łempickiej.

Po spotkaniu w konsulacie, 28 stycznia, w ramach The New York Jewish Film Festival dwukrotnie pokazano film dokumentalny „The True Story of Tamara de Lempicka & The Art of Survival" w reżyserii Julii Rubio. Pokazom towarzyszyły dyskusje z publicznością, które prowadziła szefowa festiwalu: Aviva Weintraub z udziałem Marisy de Łempicki, Julie Rubio i Eden Espinosa, nominowanej do nagrody Tony aktorki, która zagrała Łempicką w przedstawieniach na Broadwayu w Nowym Jorku.

Julia Rubio od lat fascynuje się postacią Tamary Łempickiej. Podczas wizyty na kameralnej wystawie miała okazję spotkać rodzinę malarki i rozpocząć prace nad scenariuszem filmu fabularnego o jej życiu. Inspiracją do stworzenia dokumentu stała się historia niezwykle silnej i utalentowanej kobiety, którą Rubio zgłębiała poprzez rozmowy z rodziną Łempickiej, jej fanami, historykami sztuki oraz wieloletnie badania.