Samolot zderzył się z helikopterem! 57-letni doktor Sokoloski zginął na miejscu. Jest nagranie katastrofy!

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-08-21 13:27

Koszmarna powietrzna kraksa w Pensylwanii! Podchodzący do lądowania niewielki samolot zderzył się z policyjnym śmigłowcem. Pilota maszyny nie udało się uratować. Służby ujawniły, że to 57-letni weteran stanowej gwardii narodowej i lekarz akademickiego szpitala w Hershey, PA, dr Paul W. Sokoloski.

Tę tragedię wzięli już pod lupę eksperci z Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) i Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu (NTSB). W środę 19 sierpnia wieczorem z nieznanych jeszcze przyczyn na lotnisku w Carlisle w hrabstwie Cumberland, PA, doszło to tragicznego zderzenia dwuosobowej Cessny 150 ze śmigłowcem Policji Stanowej Pensylwanii. Moment wypadku zarejestrowały kamery, a przerażające nagrania trafiły do Internetu. Widać na nich niewielki samolot, który podchodząc do lądowania, uderza w unoszący się przy pasie startowym helikopter i w efekcie rozpada na kawałki.

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Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby, jednak dla pilota Cessny nie było już szans. Został uznany za zmarłego na miejscu katastrofy. Ratownicy zabrali do Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center dwie osoby wyciągnięte z rozbitego policyjnego śmigłowca. Jak podała stanowa policja to Bryce Corman i Jason Mills, których stan jest stabilny.

W czwartek 20 sierpnia stanowa policja ujawniła dane ofiary katastrofy, którym okazał się być Paul William Sokoloski z Hershey, PA. 57-latek od kilku dekad pracował jako lekarz medycyny ratunkowej, od 2022 r. w Penn State Health. Zgodnie z informacjami zawartymi w jego profilu na LinkedIn, przed rozpoczęciem kariery medycznej, w latach 1989–1995, Sokoloski służył w 193. Grupy Operacji Specjalnych Gwardii Narodowej Stanu Pensylwania. Osierocił trójkę dzieci.

Zmarłego lekarza opłakują dziesiątki przyjaciół po fachu oraz pacjentów.

„Ten człowiek był jednym z absolutnie najlepszych lekarzy pogotowia ratunkowego, z jakimi kiedykolwiek miałam przyjemność pracować. (...) Świat medycyny naprawdę ucierpi bez niego”

– napisała na Facebooku Heather Ginck. Kondolencje rodzinie zmarłego doktora złożyło wielu lokalnych polityków, z gubernatorem Pensylwanii na czele.

"Dzisiaj wraz z Lori modlimy się za rodzinę Paula Sokoloskiego, pilota, który stracił życie w wyniku zderzenia samolotów. Niech pamięć o nim będzie błogosławieństwem"

– przekazał w mediach społecznościowych Josh Shapiro (53 l.).

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