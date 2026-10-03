Polonia odlicza do Parady Pułaskiego. Goście z polski, orkiestry, transmisja na żywo. „Dołączcie do nas!”

Parada Pułaskiego od lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Tegoroczna, już 89. edycja, zapowiada się szczególnie uroczyście. Do Nowego Jorku przyjadą przedstawiciele wielu polskich instytucji, a także zespoły muzyczne z Polski, które wystąpią zarówno podczas poprzedzających paradę uroczystości, jak i na samej trasie przemarszu.

Wielkie świętowanie rozpocznie się od tradycyjnej mszy świętej o godz. 9 w Katedrze św. Patryka przy Piątej Alei. Oprawę muzyczną przygotuje chór reprezentujący Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział w Rzeszowie. Zespół poprowadzi jego prezes, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. Anna Marek-Kamińska. Po mszy chór dołączy do uczestników parady i o godz. 12.30 pojawi się na Piątej Alei.

Dodatkową atrakcją będzie także występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin. Młodzi muzycy zaprezentują się przy trybunie honorowej na Piątej Alei, między 40. a 42. Ulicą, w godz. 12.30 – 13. Później orkiestra dołączy do szyku i weźmie udział w przemarszu.

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Jeszcze przed tym występem, oraz planowanym na 12.30 początkiem przemarszu, w klubie 3 West Club odbędzie się uroczyste śniadanie. Spotkają się podczas niego organizatorzy Parady, ale też jej najważniejsi goście. Będzie wśród nich Honorowy Wielki Marszałek Parady Pułaskiego dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Wraz z nim do Nowego Jorku przyjedzie delegacja dyrektorów IPN: dr Marek Jedynak, dr Sebastian Pilarski oraz Marzena Kruk, a także pracownicy Instytutu.

Nie będą to jedyni naukowcy, którzy w tym roku przemaszerują z Polonią. Wielka Marszałek 89. Parady Pułaskiego Iwona Korga zaprosiła do Nowego Jorku dr Marcina Gadochę z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Uniwersytet Jagielloński reprezentować będą prof. dr hab. Jarosław Górniak, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, oraz prof. Piotr Bajor, Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Organizatorzy podkreślają, że udział przedstawicieli IPN i uniwersyteckich władz będzie ważnym elementem tegorocznych obchodów, wzmacniającym więzi pomiędzy Polonią a Polską oraz podkreślającym znaczenie polskiej kultury, dziedzictwa i narodowej tożsamości.

Richard Zawisny, prezydent Komitetu Głównego Parady Pułaskiego zdradza też, że cała Parada transmitowana będzie przez polonijne Radio Rampa. Nie ukrywa, że bardzo liczy na liczny udział rodaków w tegorocznym przemarszu.

Zachęcamy wszystkich do przyjścia na Piątą Aleję i kibicowania naszym kontyngentom oraz uczestnikom parady reprezentującym liczne organizacje polonijne z obszaru trzech stanów, innych stanów oraz z Polski. Wasza obecność ma ogromne znaczenie dla tych, którzy z dumą maszerują, celebrując nasze dziedzictwo

– podkreśla.

Dołączcie do nas w niedzielę, 4 października, o godz. 12.30, na 89. coroczną paradę z okazji Dnia Pułaskiego, największą manifestację polskiej kultury i dumy w Stanach Zjednoczonych Ameryki!

– zachęca.

„Super Express” od lat jest jednym z patronów medialnych Parady Pułaskiego.