Tragiczna śmierć polskiego pilota. Chester Wojnicki spoczął w Chicago

Marta J. Rawicz
Konsultacja: Magdalena Odziemczyk
2026-03-17 12:20

Rodzina, przyjaciele i polonijni lotnicy pożegnali na przedmieściach Chicago, IL, Czesława Chestera Wojnickiego, cenionego pilota i wieloletniego prezesa American Polish Aero Club. Polonijny aktywista, pochodzący ze Szczurowej, zginął tragicznie w katastrofie lotniczej 4 marca.

Uroczystości pożegnalne Chestera Wojnickiego trwały dwa dni. Najbliżsi i liczne grono przyjaciół modlili się za jego duszę 10 i 11 marca w domu pogrzebowym Skaja Funeral Home w Niles, IL, oraz parafii św. Tomasza Becketa i św. Alfonsa Liguoriego w Mount Prospect, IL,

Nasz 76-letni rodak spoczął na cmentarzu Maryhill w Niles. Hołd oddali mu m.in. członkowie Towarzystwa Ratunkowego Szczurowa, Fundacji Parafii Strzelce Wielkie, której był donatorem, a także American Polish Aero Club.

Przeczytaj także:
Odebrali amerykański medal i polski order za najwyższą ofiarę swojego syna. „Po…

„Dzisiaj pożegnaliśmy, niestety na zawsze Chestera Wojnickiego, wspaniałego człowieka i pilota. Chester żył w samolocie i zginął w samolocie. Prezesował naszemu klubowi przez wiele lat. Cześć jego pamięci. Lataliśmy sporo razem i jeszcze polatamy na wysokim pułapie. RIP Chester!!!”

– napisał na Facebooku jego przyjaciel Bartek Stypa, publikując zdjęcia z uroczystości.

Do katastrofy doszło w środę 4 marca przed godz. 10 pm przy ulicy Swallow Street w Deerfield na przedmieściach Chicago, gdzie runął pilotowany przez Polaka jednosilnikowy samolot Cessna. Samolot zbliżał się do lotniska Chicago Executive (dawniej Palwaukee), gdzie pilot planował lądowanie po locie z Wisconsin. Maszyna była już bardzo blisko pasa, gdy doszło do tragedii. W chwili zdarzenia panowała gęsta mgła i bardzo ograniczona widoczność, co mogło utrudnić podejście do lądowania.

Maszyna spadła tuż za rzędem domów szeregowych na osiedlu Park West. Uderzyła w dach jednego z budynków, uszkadzając konstrukcję oraz dwa gazomierze. Doszło do niewielkiego wycieku gazu, jednak sytuacja została szybko opanowana przez służby i pracowników Nicor Gas. Mieszkańcy relacjonowali, że usłyszeli potężny huk, a budynki zatrzęsły się.

Pilot był jedyną osobą na pokładzie. Żaden z mieszkańców okolicznych domów nie odniósł obrażeń.

Najnowsze

Pożegnanie w gronie bliskich

Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Kaplica wypełniła się żałobnikami! W centrum stanęła wyjątkowa urna

Galeria zdjęć12
Bił żonę przez 20 lat. Gdy chciała odejść, zaatakował młotkiem

Kryminalne

Bił żonę przez 20 lat. Gdy chciała odejść, zaatakował młotkiem

Galeria zdjęć5
Tragiczna śmierć polskiego pilota. Chester Wojnicki spoczął w Chicago

Polonia w żałobie

Tragiczna śmierć polskiego pilota. Chester Wojnicki spoczął w Chicago

Pilne oświadczenie premiera Tuska. Chodzi o wysłanie wojsk do Iranu

Koniec spekulacji

Pilne oświadczenie premiera Tuska. Chodzi o wysłanie wojsk do Iranu

Karol Nawrocki w tarapatach?! Gwizdy to pikuś. Kończy się miesiąc miodowy

Brutalna analiza

Karol Nawrocki w tarapatach?! Gwizdy to pikuś. "Kończy się miesiąc miodowy"

Marta Kaczyńska udostępniła mocny materiał. Poszło o Barbarę Nowacką i „Pana Tadeusza”

włączyła się do sporu

Marta Kaczyńska udostępniła mocny materiał. Poszło o Barbarę Nowacką i „Pana Tadeusza”