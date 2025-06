Ruszył na demonstrantów z miotaczem ognia. Ranił osiem osób. Są zarzuty dla 45-latka

To on ewakuował Manhattan po zamachach na WTC. Nie żyje Bernie Kerik

Dochodziła godz. 1.30 pm, gdy 45-letni Mohamed Sabry Soliman pojawił się na deptaku przy budynku sądu przy Pearl St, gdzie odbywała się cotygodniowa niewielka manifestacja „Boulder Run for Their Lives". Jej uczestnicy nawoływali do wstawienia się za zakładnikami Hamasu przetrzymywanymi przez porywaczy od jesieni 2023 roku.

Ubrany w jeansy, buty i czarne okulary przeciwsłoneczne Soliman ruszył z nagim torsem na manifestantów z pojemnikami z benzyną, którą zaczął rozpylać i podpalać przy pomocy domowej roboty miotacza płomieni! Ogień dosięgnął ośmiu osób, którym próbowali pomóc świadkowie koszmarnych zajść.

- „Wszystko, co mogliśmy zrobić, to polewać ich wodą z fontanny przy sądzie, podczas gdy oni w agonii czekali na przybycie policji i ratowników medycznych (zajęło to co najmniej 10 minut od momentu, gdy ja dotarłem na miejsce zdarzenia). Trzeba im przyznać, że zatrzymali mężczyznę szybko/natychmiast” – relacjonował w serwisie X użytkownik @BHflyer5.

Przybyli na miejsce ratownicy udzielili pomocy ósemce rannych, którzy trafili do szpitala z rozmaitymi, w tym bardzo poważnymi obrażeniami, głównie oparzeniami. Poszkodowani to cztery kobiety i czterech mężczyzn w wieku od 52 do 88 lat. Aresztowany 45-latek trafił do szpitala, gdzie opatrzono jego niewielkie obrażenia, a potem do aresztu pod zarzutami usiłowania zabójstwa i napaści.

- „Z tego, co wiemy, atak ten wydaje się być przestępstwem z nienawiści, biorąc pod uwagę grupę, która była celem ataku” – przyznał w oświadczeniu Prokurator Generalny Kolorado Phil Weiser. - „Ludzie mogą mieć różne poglądy na temat wydarzeń na świecie i konfliktu między Izraelem a Hamasem, ale przemoc nigdy nie jest odpowiedzią na różnice zdań. Nienawiść nie ma miejsca w Kolorado” – dodał. Biały Dom zdradził z kolei, że mieszkający w hrabstwie El Paso Soliman przebywa w USA nielegalnie, po tym, jak wygasła mu wiza turystyczna.

Dochodzenie w sprawie ataku prowadzi policja z Boulder, ale też FBI, które uznało go za „ukierunkowany akt terroryzmu”. Agenci czekają na informacje i nagrania od świadków, które pomogą w ustaleniu dokładnego przebiegu zajścia i ułatwią pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności.