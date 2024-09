Ruszają ze „Ślubem” Gombrowicza na podbój Nowego Jorku

Sceną Teatru La MaMa przy East 4th Street na kilkanaście najbliższych dni zawładnie polski duch. Od 26 września do 6 października oglądać będzie można tam przygotowaną z rozmachem przez międzynarodową ekipę sztukę jednego z bardziej prowokacyjnych polskich dramaturgów Witolda Gombrowicza pt. „Ślub”.

Witold Gombrowicz, autor takich dzieł jak Ferdydurke, w „Ślubie” porusza fundamentalne tematy związane z tożsamością, językiem i władzą. Główny bohater, Henryk, powracając z wojny, staje w obliczu chaosu i rozpadu otaczającego go świata. Rzeczywistość przenika się z marzeniem sennym, a granice między tym, co prawdziwe, a tym, co iluzoryczne, stają się coraz bardziej rozmyte. Gombrowicz w tej sztuce bada, jak język nadaje rzeczywistości kształt oraz kto ma władzę nad tym, co uznajemy za prawdę.

Reżyserka spektaklu, Zishan Ugurlu, podkreśla, że pisarstwo Gombrowicza łączy głębię filozoficzną z humorem. - Autor prowokuje, uczy i wprowadza elementy groteski, a w „Ślubie” zadaje pytania o tożsamość i prawdziwe „ja”. Przedstawienie wykorzystuje zarówno dramatyczne, jak i komediowe elementy, aby ukazać absurd świata, w którym żyjemy – podsumowuje.

Produkcja jest współtworzona przez La MaMa Theatre we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku, Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz Instytutem Adama Mickiewicza. W obsadzie znaleźli się: Bill Bowers, Celeste Ciulla, Gardiner Comfort, Annie Hägg, Conor Andrew Hall, Anna Podolak, Alex Scoloveno, Jackson Scott, Oluwaseun „Kayodè” Soyemi. O scenografię i światła zadbał Michał Dracz, o kostiumy Krystian Szymczak, a za dźwięk odpowiada Sam Sellers. Producentami spektaklu są Małgorzata Potocka i Tomek Smolarski.

Sztukę obejrzeć można w La MaMa Theatre (66 East 4th Street, Nowy Jork, NY 10003). Bilety w cenie $30 dorośli, $25 seniorzy kupić można na stronie internetowej teatru. Po zakończeniu nowojorskiej serii, produkcja zostanie zaprezentowana w Polsce: 19 października na Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomiu oraz 21 października w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.