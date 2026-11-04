Rekordowy „Bieg o Uśmiech Dziecka”! Ponad 16 tysięcy dolarów dla potrzebujących dzieci

Jubileuszowy bieg odbył się w niedzielę, 25 października, w Queens. Pierwotnie wydarzenie, organizowane wspólnie z Polska Running Team, zaplanowano na koniec września, jednak ze względu na burzę Nor'easter i stan wyjątkowy organizatorzy musieli zmienić termin. Nowa data okazała się strzałem w dziesiątkę. Słoneczna, jesienna aura przyciągnęła zarówno biegaczy, jak i całe rodziny.

W parku stawiło się około 180–200 osób, z czego niemal połowę stanowiły osoby startujące. Pozostali to ich bliscy i kibice, którzy gorąco dopingowali sportowców wzdłuż trasy i przy mecie. Na starcie spotkało się kilka pokoleń – najmłodsza uczestniczka miała zaledwie 4 lata, a najstarszy biegacz 76 lat.

Zebranych powitał Wojciech Maślanka, dyrektor wykonawczy Children's Smile Foundation, dziękując za wieloletnie zaangażowanie w inicjatywę. Historię akcji przypomniał z kolei Mariusz Śniarowski, były prezes fundacji i jej współtwórca.

Pandemia przerwała tę szczytną akcję, w związku z czym jubileuszowy bieg mamy w tym roku

– mówił Śniarowski, wyrażając wdzięczność za stałe wsparcie Polonii.

W imprezie wziął udział również wicekonsul Dawid Pietrusiak, który reprezentując Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku Mateusza Sakowicza, pogratulował organizatorom rocznicy. Z humorem dodał, że za kolejną dekadę liczy na spotkanie nie na pięciu kilometrach, lecz na pełnym maratonie.

Tuż przed startem modlitwę odmówił i uczestników pobłogosławił ks. Sławomir Szucki z parafii św. Stanisława Kostki na Greenpoincie. Duchowny zaznaczył, że w tych zawodach nie ma przegranych, bo każdy krok przekłada się na realne wsparcie dla chorych maluchów.

Po rozgrzewce poprowadzonej przez Monikę Kwolek z Polska Running Team jako pierwsi na kilometrową trasę ruszyli najmłodsi. Wśród chłopców zwyciężył Adam Tarnawski, drugie miejsce zajął Tomasz Rusin, a trzecie Liam Sarmiento. W kategorii dziewczynek najszybsza była Sophie Boczon. Tuż za nią finiszowały Heidi Figiel-Lamczak oraz Aranella Pienczykowska. Dziecięcym zmaganiom towarzyszył gorący doping rodziców i najbliższych. Dla wielu młodych uczestników najważniejsze było samo przekroczenie linii mety i otrzymanie pamiątkowego medalu.

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Ogromnych emocji dostarczył bieg główny na 5000 metrów, w którym rywalizowała młodzież od 13. roku życia oraz dorośli. Wśród mężczyzn triumfował Artur Tyszuk z czasem 20:40. Drugi na mecie zameldował się Vyacheslav Tsyganets (21:11), a stawkę zamknął Alex Ryndak (22:16). W rywalizacji kobiet bezkonkurencyjna była 14-letnia Lena Olk, osiągając rezultat 26:18. Wyprzedziła Agnieszkę Pawlikowską (26:31) oraz Mayę Bałdygę (27:10).

Sukces Leny był szczególny. Jeszcze dwa lata temu startowała w biegu dziecięcym na 1000 metrów, w którym również zajęła pierwsze miejsce. Tym razem po raz pierwszy zmierzyła się z pięciokrotnie dłuższym dystansem i od razu stanęła na najwyższym stopniu podium. Jak przyznała po biegu, zupełnie nie spodziewała się zwycięstwa i początkowo trudno było jej uwierzyć w osiągnięty wynik. Była niezwykle szczęśliwa, że udało jej się pokonać bardziej doświadczone zawodniczki.

Zwycięstwo miało wymiar symboliczny także dla Artura Tyszuka, który triumfował w biegu również w 2023 roku. Przed laty to właśnie on wspólnie z Mariuszem Śniarowskim wymyślił to wydarzenie, chcąc połączyć pasję do biegania z pomaganiem potrzebującym. Dziś projekt ten na stałe wpisał się w kalendarz polonijnego życia sportowego.

Najważniejszym zwycięstwem jubileuszowego biegu okazał się jednak wynik zbiórki charytatywnej. Ponad 16 tysięcy dolarów to nowy rekord w historii „Biegu o Uśmiech Dziecka”. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc chorym i potrzebującym dzieciom, podopiecznym Children's Smile Foundation. Mariusz Śniarowski nie krył radości z sukcesu, przyznając, że jest to szczególna edycja.

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Mam nadzieję, że z każdym nadchodzącym rokiem będzie się on kończył z coraz większym sukcesem, a jednocześnie większą pomocą finansową zebraną w ten sposób na dzieci w potrzebie

– dodał.

Na mecie na najlepszych zawodników czekały medale, puchary i gratulacje. Wszyscy biegacze otrzymali również pamiątkowe koszulki oraz jubileuszowe medale. Wielu z nich deklarowało, że staną na starcie również w przyszłym roku.