Podwyżki płac, surowsze kary dla piratów, pomoc imigrantom. Nowy Jork wprowadza zmiany

Nowy Jork wprowadza szereg nowych przepisów w 2026 roku.

Zmiany obejmują podwyżki płacy minimalnej, regulacje dotyczące urlopów, a także nowe zasady dla dostawców i ulicznych sprzedawców.

Podpowiadamy, co i kiedy się zmieni.

Jak co roku, tuż po sylwestrowych szaleństwach przychodzi nam budzić się w nowej prawnej rzeczywistości. Co zmieniło się wraz z początkiem 2026 roku, a jakie zmiany czekają nas nieco później? Przypominamy!

Najważniejsze zmiany w skrócie:

Podwyżka płacy minimalnej i płatny urlop chorobowy

Transparentność płac i regulacje dla dostawców online oraz e-rowerów

Nowe przepisy dla ulicznych sprzedawców i food trucków

Ostrzejsze kary za wykroczenia drogowe

Programy edukacyjne dotyczące oszustw imigracyjnych

Podwyżka płacy minimalnej

Stawka minimalna w Nowym Jorku wzrosła o 50 centów na godzinę – w samym mieście Nowy Jork, na Long Island i w hrabstwie Westchester wynosi teraz 17 dolarów, a w Upstate New York 16 dolarów. Zmiana objęła pracowników ulicznych, pracowników salonów kosmetycznych i wszystkich, którzy żyją z napiwków. Pracodawcy muszą skrupulatnie przestrzegać płacowych wytycznych, ponieważ przestępstwa płacowe od 2023 roku traktowane są jak kradzież w kodeksie karnym.

Regulacje dla dostawców

Od 26 stycznia 2026 r. firmy zajmujące się dostawą żywności muszą wypłacać pensje dostawcom w ciągu 7 dni od wykonania usługi. Będą też zobligowani do pisemnego wyjaśnienia sposobu kalkulacji tego wynagrodzenia. Takie raporty będą musiały być archiwizowane przez 3 lata i okazywane na żądanie uprawnionych służb.

Napiwki dla dostawców online

Od 26 stycznia klienci zamawiający jedzenie online zobowiązani będą do określenia wysokości napiwku dla dostawcy. Nowością jest też standaryzacja napiwków dla dostawców. Minimalny napiwek, obowiązujący dla platform Uber Eats czy Instacart, wynosi 10 proc. wartości zamówienia.

Programy edukacyjne o oszustwach imigracyjnych

Wydział Ochrony Konsumentów i Pracowników (DCWP) od 26 stycznia 2026 roku zobowiązany jest do prowadzenia akcji edukacyjnych w Internecie, metrze i przestrzeni publicznej, informujących o oszustwach związanych z pomocą nieudokumentowanym imigrantom. Ustawa wymaga też rocznych raportów z realizacji programu.

Bezpieczeństwo e-rowerów

Od 26 stycznia dostawcy pracujący na e-rowerach zobowiązani będą do używania sprzętu spełniającego standardy miasta i posiadania certyfikatu poświadczającego jego bezpieczeństwo. Miasto zobowiązało się też jednak do wprowadzenia programów wymiany i dostosowania sprzętu do nowych regulacji.

Zaostrzenie kar drogowych

26 stycznia 2026 roku w życie wejdą nowe, ostrzejsze kary za wykroczenia drogowe. Łatwiej będzie stracić prawo jazdy. Liczba punktów gwarantujących zawieszenie prawa jazdy spadła z 11 w ciągu 18 miesięcy do 10 w ciągu 2 lat. Przekroczenie prędkości o 10 mil na godzinę skutkować będzie utratą 4 punktów, a nie 3, jak jest do tej pory. Za niebezpieczną jazdę stracimy 8, nie 5 punktów. Używanie podczas jazdy telefonu komórkowego kosztować będzie 6 punktów, czyli o 1 punkt więcej niż do do tej pory. Punkty stracimy także za wykroczenia techniczne, które nie były do tej pory w ten sposób karane. Popsute światła w samochodzie kosztować nas będą utratę 1 punktu, natomiast nielegalne zwracanie kosztować będzie 2 punkty.

Płatny i niepłatny urlop chorobowy

Od 22 lutego 2026 roku pracodawca będzie zobowiązany do udzielenia bezpłatnego urlopu na żądanie pracownika. Każdy pracownik zyska tego dnia prawo do 32 godzin niepłatnego urlopu w ciągu roku. Prowadzenie dokładnej ewidencji urlopów będzie spoczywać na pracodawcy. Według nowych przepisów pracownik będzie mógł też prosić o tymczasową zamianę godzin pracy, ale pracodawca nie będzie, jak dotychczas, zmuszony do robienia zmian w grafiku.

Zmiany dla ulicznych sprzedawców i food trucków

Od 9 marca 2026 roku uliczni sprzedawcy i właściciele food trucków przestaną być karani za wykroczenia według kodeksu karnego. Obowiązywać będą zapisy kodeksu cywilnego. Działalność w handlu ulicznym bez odpowiednich uprawnień nie będzie zatem karana jak przestępstwo kryminalne, a sankcjonowana np. karą grzywny.