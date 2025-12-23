W Nowym Jorku, jak nad Wisłą. W domu polskiego konsula nie może tego zabraknąć na święta!

2025-12-23 21:05

W Wielkim Jabłku, jak nad Wisłą! Na polonijnych stołach na święta nie może zabraknąć klasyki, którą zna każda polska rodzina. Choć Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Mateusz Sakowicz i jego żona Bogna od lat mieszkają w USA, w ich domu wciąż królują tradycyjne smaki, które pachną Polską i przywołują wspomnienia rodzinnych świąt. Żona polskiego konsula postanowiła zdradzić nam przepis na swój świąteczny bestseller. – Smakuje wszystkim – zapewnia.

Konsul Mateusz Sakowicz z żoną Bogną

i

Bogna Sakowicz specjalnie z myślą o amerykańskiej Polonii postanowiła podzielić się przepisem na wyborne śledzie, które od lat są numerem jeden na ich świątecznym stole.

Od kiedy pamiętam to te śledziki gościły na naszym stole, nie wiem do końca, kto wprowadził tę tradycję do naszego domu

– opowiada nam Bogna Sakowicz. Jak dodaje, to danie nie jest zarezerwowane wyłącznie na Boże Narodzenie.

To danie, które szalenie lubimy i w zasadzie gości na naszym stole zarówno podczas świąt Bożego Narodzenia, jak i Wielkanocy. To są śledzie pod pierzynką

– zdradza z uśmiechem żona polskiego konsula.

Do przygotowania jej świątecznego hitu potrzebne są filety śledziowe z oleju, upieczone buraki ćwikłowe, jajka ugotowane na twardo, marchewki, ugotowane ziemniaki, mała cebula, ogórki konserwowe typu polish dill pickles, majonez, jogurt naturalny, musztarda miodowa, sól, pieprz oraz szczypiorek i natka pietruszki do dekoracji. Wszystko brzmi znajomo? I właśnie o to chodzi – to smak dzieciństwa i rodzinnego domu.

Oto lista składników:

  • 6 pojedynczych filetów śledzi z oleju
  • 2 upieczone buraki ćwikłowe
  • 5 jajek ugotowanych na twardo
  • 3 średnie marchewki
  • 3 średnie ugotowane ziemniaki
  • mała cebula
  • 5 ogórków konserwowych (polish dill pickles)
  • 5 łyżek majonezu
  • 2 łyżki jogurtu naturalnego
  • łyżeczka musztardy miodowej
  • po pół łyżeczki soli i pieprzu
  • szczypiorek oraz natka pietruszki do dekoracji

Sposób przygotowania też nie jest skomplikowany, ale efekt robi wrażenie. – Pokrojone śledzie przykrywam pierzynką z kolejnych warstw utartych na tarce warzyw i przekładam majonezem, a na końcu dekoruję pietruszką i szczypiorkiem – zdradza nam żona konsula. Ma też ważną radę dla niecierpliwych smakoszy. – Według mnie, sałatka najlepiej smakuje na drugi dzień – dodaje Bogna Sakowicz.

Nie zaszkodzi spróbować.

