Przejdą przez miasto dla bohaterów Ameryki. Polonia uczci ich inaczej

Ameryka pamięta i jak co roku uczci swoich bohaterów przy okazji Dnia Pamięci. Obchody Memorial Day organizuje niemal każda miejscowość w Stanach Zjednoczonych. W wielu miejscach odbędą się parady, pikniki, wspólne dekorowanie cmentarzy, pokazy fajerwerków czy okolicznościowe imprezy. Nie inaczej będzie w zamieszkiwanym licznie przez Polonię Chicago.

Nasi rodacy organizują zresztą własne uroczystości. Polonia z Wietrznego Miasta odda hołd weteranom w sobotę 23 maja. O godzinie 10 am w Parafii Św. Trójcy przy 1118 N Noble St w Chicago odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji poległych żołnierzy, weteranów i zmarłych członków Polonii.

Centralne obchody Memorial Day organizowane przez władze Wietrznego Miasta również odbędą się w sobotę. Uroczystości z okazji Dnia Pamięci rozpoczną się o godz. 11 am ceremonią złożenia wieńców na placu Richard J. Daley Center Plaza przy 50 W. Washington St w Chicago. Kolejnym punktem celebracji będzie coroczna Parada Dnia Pamięci, która przejdzie o godzinie 12 pm State Street, od Lake Street do Van Buren Street. Podobnie jak w ubiegłych latach wezmą w niej udział weterani wojenni oraz służb porządkowych oraz żołnierze w czynnej służbie, kadeci JROTC, organizacje społeczne oraz orkiestry marszowe. Ci, którzy nie przybędą na obchody będą mogli oglądać transmisję na żywo na stronie Chicago.gov/live.

W sobotę wieczorem, o godz. 10 pm, na Navy Pier przy 600 E Grand Avenue nad jeziorem Michigan odbędzie się pokaz fajerwerków, a tym samym oficjalne otwarcie letniego sezonu w Chicago. Pokaz sztucznych ogni będzie można oglądać także z plaż Ohio Street Beach przy 600 N Lake Shore Drive, North Avenue Beach przy 1600 N Lake Shore Drice Oraz Oak Street Beach przy 1000 N Lake Shore Drive. Wszystkie trzy to doskonałe punkty obserwacyjne na sobotnie fajerwerki. Wstęp jest darmowy.

Święto można uczcić też na wodzie. City Cruises przygotowuje na Memorial Day Weekend kilka specjalnych rejsów, w tym rejs z widokiem na fajerwerki. Wszystkie startują z Navy Pier i obejmują posiłek, muzykę oraz panoramiczne widoki na jezioro Michigan i panoramę Chicago. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.citycruises.com/chicago/city-cruises.

Memorial Day to jedno z ważniejszych świąt w Stanach Zjednoczonych. Narodziło się po wojnie secesyjnej, kiedy Amerykanie zaczęli dekorować groby poległych żołnierzy kwiatami i flagami. W 1868 roku nazwano go Decoration Day (Dniem Dekoracji), a pierwsza oficjalna ceremonia odbyła się na Arlington National Cemetery. Po I wojnie światowej święto rozszerzono na wszystkich żołnierzy, którzy zginęli w służbie USA. W 1971 roku Kongres USA ustanowił Memorial Day świętem federalnym, które jest obchodzone co roku w ostatni poniedziałek maja. Dla wielu Amerykanów jest to doskonała okazja by wyjechać na trwający od soboty do poniedziałku długi weekend.