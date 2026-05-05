Polska duma w sercu USA! Chicago zalała biało-czerwona fala

Marta J. Rawicz
Magdalena Odziemczyk
2026-05-05 16:45

Chicago w miniony weekend było biało-czerwone. Tysiące rodaków, w tym delegacje z Polski, liderzy organizacji polonijnych oraz goście honorowi celebrowali wspólnie obchody ważnych rocznic na 135. Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja, podniosłych ceremoniach patriotycznych, jubileuszowym koncercie w Holy Name Cathedral o spotkaniach z przedstawicielami władz Polski i USA.

Parada Dnia Konstytucji 3 Maja w Chicago 2026
  • Tysiące Polaków i Polonii świętowały 135. Paradę Dnia Konstytucji 3 Maja w Chicago w Illinois
  • Uroczystości odbyły się z udziałem przedstawicieli władz Polski i USA
  • Biało-czerwone obchody trwały kilka dni i zgromadziły tłumy uczestników

Tegoroczna 135. Parada Dnia Konstytucji 3 Maja przeszła przez centrum Chicago w Illinois w sobotę 2 maja, tradycyjnie przemierzając Columbus Drive. Hasło tegorocznego pochodu brzmiało: „Happy Birthday, USA! Jeden duch, dwa narody”. Na jego czele stanęli: w roli marszałka Krzysztof Matyszczyk, przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU, w roli honorowego marszałka Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, a przyjaciela Polonii – Arlene Jezierny, burmistrz Harwood Heights.

W uroczystościach wzięła udział marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, burmistrz Chicago Brandon Johnson, prezes PNA Frank Spula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Hubert Cioromski, skarbnik Stanu Illinois Michael Frerichs, rewident stanu Illinois Susana Mendoza, skarbnik hrabstwa Cook Maria Pappas oraz Prezes Związku Klubów Polskich w USA Łucja Mirowska-Kopeć. Po zakończeniu parady uczestnicy zostali zaproszeni na Wielki Koncert Konstytucyjny w Ogrodzie Chopina w Grant Park. Wieczorem zaś odbył się Bankiet Konstytucyjny w Jolly Inn Banquets w Chicago.

Marszałek Senatu RP przypomniała o polsko-amerykańskim partnerstwie

W dniu Parady pierwszym punktem dnia było jednak śniadanie zorganizowane przez Chicago Society PNA w Congres Plaza Hotel. Spotkanie zgromadziło wybitnych gości z Polski i Stanów Zjednoczonych, którzy wysłuchali m.in. przemówienia marszałek Senatu. Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła rolę rodaków mieszkających poza granicami Polski w budowaniu pozytywnego wizerunku naszej ojczyzny oraz promowaniu kultury, historii oraz języka polskiego. Zwróciła także uwagę na wieloletnie partnerstwo Polski i Stanów Zjednoczonych i nawiązała do ceremonii podniesienia flagi Rzeczypospolitej Polskiej, która odbyła się 1 maja na Daley Plaza z udziałem delegacji z Podkarpacia.

Obecność tej flagi w Chicago jest silnym symbolem przypominającym nam, że Polska oraz niezłomny duch jej narodu trwają wszędzie tam, gdzie żyją i działają Polacy. Jest to moment o szczególnym znaczeniu nie tylko dla tych, którzy noszą biało-czerwoną w sercu, lecz także dla wszystkich, co dostrzegają wartości, jakie symbolizuje

– powiedziała marszałek.

Dziękuję również Polonii za jej nieoceniony wkład, który nieustannie wzmacnia więzi z Polską i Stanami Zjednoczonymi

– mówiła też podczas uroczystości.

Celebrowanie polskich majowych rocznic rozpoczęto jednak już we wtorek 28 kwietnia w Katedrze Najświętszego Imienia Jezus (Holy Name Cathedral) w Chicago uroczystym koncertem z okazji Dnia Konstytucji 3 Maja, zorganizowanym przez Konsulat Generalny RP w Chicago. Wśród gości znalazły się reprezentantki tegorocznej Parady: Królowa Parady Justyna Szkaradek, Pierwsza Dama Amelia Wiski, Druga Dama Isabella Kardasz, Miss Foto i Miss Publiczności Kaia Karkut.

Goście wysłuchali koncertu organowego w wykonaniu światowej sławy artysty Witolda Zalewskiego, organisty Katedry Wawelskiej, oraz jego córki Hanny Zalewskiej. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Konsul Generalna RP Regina Jurkowska oraz chargé d’affaires RP w Stanach Zjednoczonych.

Uroczystości pod pomnikiem, wizyta u amerykańskich przyjaciół, bankiet i msze za ojczyznę

W piątek 1 maja, prócz podniesienia polskiej flagi, odbyła się ceremonia złożenia kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Przedstawiciele Polonii i polskiej delegacji odwiedzili także Biuro Skarbnika Hrabstwa Cook, gdzie przyjęła ich Maria Pappas. Wieczorem w Allegra Banquets&Catering w Schiller Park, IL, odbył się Doroczny Bankiet Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Policjantów. W wydarzeniu uczestniczyli goście z Chicago, różnych stanów USA oraz z Polski. Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia dla zasłużonych policjantów, jednostek oraz organizacji wspierających bezpieczeństwo i współpracę polonijno-amerykańską.

Obchody polskich świąt zakończyły się w niedzielę 3 maja mszami za ojczyznę. Pierwsza z nich odbyła się w Parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard, IL, a druga w Kościele Św. Trojcy na polskim Trójcowie.

