Pozytywnie zakręceni! Przejechali 36 km rowerami dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Pomysłodawczynią rajdu jest Monika Zawadzka, która postanowiła połączyć pasję do jazdy na rowerze z działalnością charytatywną. Inicjatywa spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem. Mimo listopadowej aury na starcie pojawiły się 24 osoby, gotowe wspólnie pokonać kilkadziesiąt kilometrów dla WOŚP.

Rowerzyści wystartowali spod sali Ambassador w Trenton, gdzie od kilku lat odbywają się huczne finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wyruszyli stamtąd w kierunku Princeton. Do pokonania mieli około 11 mil w jedną stronę. Po dotarciu na miejsce uczestnicy zwiedzili teren słynnego Princeton University, zrobili pamiątkowe zdjęcia i znaleźli chwilę na odpoczynek przed drogą powrotną.

Szef sztabu WOŚP, Zbigniew Mystkowski, niestety jest dzisiaj nieobecny. Jednak grupa się zebrała, naprawdę jest bardzo fajnie. Pogoda dopisuje, mamy 10–12 stopni. Gorąco pozdrawiamy z samego Princeton! Siema!

– relacjonował Marcin Małowski.

A jak podczas rowerowego rajdu zbierane są pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy?

To spontaniczna akcja. Każdy z uczestników wpłaca 15 dolarów jako składkę, a cała zebrana kwota trafia na WOŚP

– wyjaśnił Małowski.

W pierwszym rajdzie uczestniczyły 24 osoby, co oznacza, że zebrano 360 dolarów na rzecz Orkiestry. Organizatorzy liczą, że podczas kolejnego przejazdu do akcji dołączy jeszcze więcej osób, a tym samym uda się zwiększyć kwotę przeznaczoną na pomoc potrzebującym.

Choć jazda wymagała wysiłku, uczestnicy nie tracili poczucia humoru.

Przejechaliśmy kawał drogi dla dzieciaków. Jesteśmy bardzo zmęczeni, ale musimy jeszcze wrócić z Princeton!

– mówił z uśmiechem Rafał Szczech, jeden z uczestników rajdu. Energia na szczęście ich nie odpuściła i wszyscy zgodnie z planem dotarli do Trenton. Łącznie pokonali około 22–23 mil, czyli blisko 36 kilometrów. Na zakończenie zatrzymali się w lokalnej restauracji, gdzie mogli odpocząć, porozmawiać i podzielić się wrażeniami z wyprawy.

Jak zgodnie przyznawali, wszyscy byli bardzo zmęczeni, ale nikt nie żałował udziału w rajdzie przez New Jersey. Wręcz przeciwnie, już zaczęli planować kolejną wspólną wyprawę, która odbędzie się w niedzielę 22 listopada. Tym razem na trasie z Washington Crossing do New Hope. Organizatorzy spodziewają się jeszcze większej liczby uczestników i zachęcają wszystkich chętnych do przyłączenia się do rowerowej inicjatywy „Pozytywnie Zakręceni Rowerem dla WOŚP”. Przekonują, że pomaganie nie musi ograniczać się do wrzucania pieniędzy do puszki. Może być także wspólną przygodą, okazją do poznania nowych ludzi i aktywnego spędzenia czasu.