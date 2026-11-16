Były konsul w Chicago pokieruje znanym muzeum. Wiadomo, co z dotychczasowym prezesem

Muzeum Polskie w Ameryce od ponad dziewięciu dekad jest centrum polonijnego życia kulturalnego w USA. Ceniona i znana również z ciekawych wystaw spotkań i koncertów, placówka, ma nowy zarząd, który przejmie stery w rozwijaniu MPA, jego działalności i oferty.

„Muzeum Polskie w Ameryce składa serdeczne podziękowania ustępującemu prezesowi Richardowi Owsianemu za 15 lat oddanej pracy, przywództwa oraz nieoceniony wkład w rozwój instytucji. W uznaniu jego wieloletniego zaangażowania i zasług na rzecz Muzeum Richard Owsiany otrzyma honorowy tytuł Prezesa Emeritus”

- czytamy na stronie internetowej MPA, którym od teraz zarządzać będzie Piotr Janicki.

Nowy prezes jest bardzo dobrze znany chicagowskiej Polonii. Od 2016 roku do 2020 piastował stanowisko Konsula Generalnego RP w Wietrznym Mieście. Przedtem pracował w bankach w Nowym Jorku i New Jersey, ale w swojej karierze dyplomatycznej i administracyjnej zajmował również stanowiska wicekonsula ds. prawnych i opieki konsularnej w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku oraz zastępcy burmistrza warszawskiej dzielnicy Praga-Północ. Obecnie pracuje jako licencjonowany makler w J.P. Morgan. Praca na rzecz MPA nie jest mu obca, gdyż od 2022 roku zasiada w radzie dyrektorów tej placówki.

Piotr Janicki urodził się i wychował w Krakowie. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu zarządzania administracją publiczną w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz planowania finansowego na Fairleigh Dickinson University w New Jersey.

Oprócz Janickiego w nowy skład Komitetu Wykonawczego Rady Dyrektorów weszli: jako przewodnicząca rady dyrektorów: Agnieszka Bastrzyk, prezes Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce (ZPRKA), jako skarbnik Julie Prado, sekretarz-skarbnik ZPRKA, jako wiceprezesi Marek Kowalczyk i Andrzej Pawłowski oraz jako sekretarz: Victoria Granacki.