Co za sceny na obradach rady gminy! Burmistrz rzucił się do bicia! „Dorwę cię!”

O tych burzliwych obradach rady Pemberton w New Jersey jest już głośno w całej Ameryce. Podczas środowego (21 października) posiedzenia z udziałem mieszkańców i urzędującego od maja burmistrza Matthiew Bianchiniego wysłuchiwano oświadczenia Kena Gerbera, byłego dyrektora ds. rozwoju społeczności, a wcześniej komendanta policji. Mężczyzna przekonywał, że został niesłusznie pozbawiony stanowiska i oskarżał administrację Bianchiniego o nieprawidłowości, gdy doszło do awantury. Zarejestrował ją reporter „Pine Barrens Tribune” Ryan Elmore.

Na filmie widać burmistrza Pemberton, który zza swojego stołu mówi coś do kogoś siedzącego z tyłu sali, po chwili rzuca w stronę publiczności „chcesz coś powiedzieć?”, by zaraz zerwać się z miejsca i pobiec w stronę jednego z siedzących wśród mieszkańców mężczyzn. W ostatniej chwili został złapany i zatrzymany przez stojącego na środku sali Gerbera i jednego z mieszkańców, którzy krzyczeli do niego „Matt, stój!”.

Przyciśnięty przez nich do ściany burmistrz zapewnił, że się uspokoił, jednak gdy tylko odeszli na krok ponownie rzucił się w stronę siedzącego wśród publiczności mężczyzny. Ponownie został złapany, tym razem przez jednego z radnych, który postanowił wyprowadzić go z sali do sąsiedniego gabinetu. Bianchini jednak ani myślał się uspokoić. Wyciągany siłą z sali, wygrażając palcem krzyczał do mężczyzny:

„Dorwę cię, k…, dorwę cię”.

Adresatem tych słów był znany krytyk burmistrza, lokalny prawnik Michael Sawka. Na filmie widać, że dopiero po drugiej powstrzymanej szarży Bianchiniego wstał z miejsca, wołając za nim „Powinien zrezygnować!”. Chwilę później, słysząc groźby pod swoim adresem, zażądał wezwania policji i aresztowania burmistrza za napaść. Mundurowi pojawili się kilkadziesiąt sekund później i weszli do gabinetu, w którym próbowano uspokoić Bianchiniego.

Pemberton Township Mayor Matthew Bianchini, as seen in video shot by a reporter with the Pine Barrens Tribune, charged a vocal critic at last night's council meeting in a moment that is already making significant waves as it is simply unprecedented in local and regional politics. The mayor had to be held back by a former police chief who was the township's director of Community Development that he had fired just two weeks ago, and was further restrained and removed from the room by an ex-cop who is now a councilman, but not before the mayor told the resident, "I am getting you – I am fu***** getting you!” The resident then demanded the mayor's immediate arrest (which did not appear to occur). Ultimately, all of those involved in the altercation were asked to leave the meeting. We will have coverage in this weekend's paper of what led up to this and the reaction to the incident. Viewer discretion is advised. Credit Ryan Elmore/Pine Barrens Tribune #NJ #News #Pines #BurlCo— Pine Barrens Tribune (@PineBarrensNews) October 22, 2026

O co poszło? Jak wynika z relacji reportera „Pine Barrens Tribune”, za Sawką wśród publiczności siedziały żona i córka burmistrza, które wymieniały się uwagami z Bianchinim, zakłócając oświadczenie zwolnionego urzędnika. Według samego burmistrza, Sawka miał odwrócić się i uciszyć je wrogim gestem, a chwilę później w obraźliwym geście pokazać serdeczny palec jemu samemu.

Bianchini, republikanin, który ubiega się o reelekcję w wyborach 3 listopada, przyznał, że stracił nad sobą panowanie.

Nie powinienem był tego mówić

– powiedział w wywiadzie dla stacji WPVI, współpracującej z ABC.

To było złe. To była chwila uniesienia. Nie zamierzam nikogo dopadać

– zapewnił. Nie zamierza jednak przepraszać.

Czy to było złe? Oczywiście. Czy było to uzasadnione? Oczywiście. I zrobiłbym to ponownie, gdyby trzeba było

– powiedział i dodał: – Nie atakujcie mojej rodziny. Myślę, że każdy dobry mąż, każdy dobry ojciec postąpiłby dokładnie tak samo jak ja.

Sawka w rozmowie z WPVI stwierdził krótko: