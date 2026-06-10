Poznał 15-latka na Snapchacie, zgwałcił i zamknął w szafie. Sąd podjął decyzję

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
Magdalena Odziemczyk
Konsultacja: Magdalena Odziemczyk
2026-06-10 19:02

Za kratami poczeka na swój proces 32-latek spod Chicago, oskarżony o ohydne skrzywdzenie dziecka. Christian Suarez Isoldi z Woodridge miał zwabić do domu 15-latka poznanego w internecie i wykorzystać go seksualnie. Po wszystkim zamknął go w szafie, gdzie znalazła go powiadomiona o przestępstwie policja.

Zgwałcił 15-latka i zamknął go w szafie

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Autor: Prokuratura Hrabstwa DuPage/ Materiały prasowe

Cztery zarzuty agresywnego wykorzystania seksualnego, za które w Illinois grozi od dwóch do siedmiu lat więzienia, usłyszał Christian Suarez Isoldi z Woodridge. Sąd nie zgodził się na to, by odpowiadał za te przestępstwa z wolnej stopy. 32-latek wpadł w ręce policji w nocy z 3 na 4 czerwca. Około godziny 00.40 komenda w Woodridge pod Chicago otrzymała zgłoszenie od chłopaka, który zaalarmował o kłopotach swojego 15-letniego znajomego. Nastolatek miał powiedzieć mu o czynnościach seksualnych, w które zaangażować miał się z dorosłym mężczyzną.

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Mundurowi dostali adres, pod którym przebywać miał chłopiec. Niezwłocznie pojechali do kompleksu mieszkaniowego przy ulicy Waterbury i namierzyli mieszkanie Suareza Isoldiego. Chwilę po tym, gdy zostali wpuszczeni do środka przez 32-latka i jeszcze jedną osobę, znaleźli 15-latka ukrytego w szafie w sypialni. Mężczyzna został aresztowany.

Z ustaleń śledczych wynika, że chłopiec poznał 32-latka na Snapchacie zaledwie kilka godzin wcześniej, a potem wymknął się z domu, spod którego odebrał go jego nowy znajomy.

Zarzuca się, że w środku nocy, zaledwie kilka godzin po nawiązaniu kontaktu z ofiarą za pośrednictwem aplikacji społecznościowej, pan Suarez Isoldi zabrał młodego chłopca z okolic jego domu, zaprowadził go do swojego mieszkania i dopuścił się wobec niego wykorzystywania seksualnego

– przekazał w komunikacie prokurator okręgowy hrabstwa DuPage Robert Berlin.

Zarzuty te są niezwykle niepokojące i spotkają się z surową reakcją wymiaru sprawiedliwości. (…) Chociaż aplikacje społecznościowe są codziennie używane przez miliony ludzi, przypominam wszystkim, a zwłaszcza rodzicom małych dzieci, że aplikacje te są również codziennie nadużywane i proszę o czujne obserwowanie korzystania z mediów społecznościowych przez wasze dzieci

– zaapelował jednocześnie do rodziców.

Podziękował też policji w Woodridge, Centrum Dziecięcemu Hrabstwa DuPage, asystentce prokuratora stanowego Grace Barsanti za pracę, która doprowadziła do postawienia zarzutów 32-latkowi. Szef policji w Woodridge, Tom Stefanson, wyraził ulgę, że chłopiec jest bezpieczny i pod opieką rodziny. Podziękował funkcjonariuszom oraz DuPage County Children’s Center za szybkie działania i wsparcie w śledztwie. Kolejna rozprawa Suareza Isoldiego została wyznaczona na 29 czerwca.

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