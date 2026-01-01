Illinois zmienia prawo. Broń, najem, imigranci i praca – co nas czeka w 2026 roku

Bezpieczne przechowywanie broni: SB 8 (Safe Gun Storage Act)

W 2026 roku właściciele broni w Illinois będą zobowiązani do podjęcia dodatkowych działań w celu jej zabezpieczenia, zwłaszcza jeśli w domu przebywają dzieci. Przepis Senate Bill 8, znany jako Safe Gun Storage Act, zakazuje przechowywania broni w sposób niezabezpieczony w miejscach, do których dostęp mogą mieć nieletni, osoby zagrożone wyrządzeniem krzywdy sobie lub innym, a także osoby, którym posiadanie broni jest prawnie zabronione. Za naruszenie przepisów grozi grzywna do 10 000 dolarów. Skrócono również czas na zgłoszenie zagubionej lub skradzionej broni z 72 do 48 godzin.

Ochrona ofiar przemocy: PA 103-1031 (Safe Homes Act)

W życie wchodzą przepisy chroniące osoby doświadczające przemocy. Safe Homes Act umożliwia ofiarom przemocy domowej, seksualnej lub stalkingu wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu bez konsekwencji finansowych. Najemcy zyskują także prawo do zmiany zamków w lokalu, a właścicielom nieruchomości będą grozić kary za ujawnianie informacji objętych ustawą.

Weryfikacja funkcjonariuszy policji: SB 345 (Sonya Massey Act)

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek dokładniejszej weryfikacji kandydatów do służby policyjnej. Sonya Massey Act wymaga co najmniej 30-dniowego wglądu w historię zawodową przyszłych funkcjonariuszy. Agencje będą musiały uzyskać pełne akta z poprzednich miejsc pracy, a kandydaci - wyrazić zgodę na szeroki zakres kontroli.

Zniesienie przedawnienia w sprawach handlu ludźmi: HB 2602

Od 1 stycznia 2026 roku obowiązuje prawo znoszące przedawnienie w sprawach dotyczących handlu ludźmi wobec osób nieletnich. Ofiary tych przestępstw będą mogły dochodzić sprawiedliwości bez ograniczeń czasowych.

Wsparcie dla emerytowanych psów policyjnych: HB 3140

Illinois zapewni wsparcie finansowe na opiekę weterynaryjną dla emerytowanych psów policyjnych. Opiekunowie czworonogów mogą liczyć na pomoc w kwocie 1 500 dolarów rocznie.

Natychmiastowe usuwanie squatterów: SB 1563

W trosce o bezpieczeństwo publiczne wprowadzono przepisy umożliwiające usuwanie squatterów bez konieczności przeprowadzania postępowania eksmisyjnego. Nowe prawo pozwala policji natychmiast traktować nielegalnych lokatorów jako intruzów i usuwać ich z nieruchomości, pod warunkiem że właściciel przedstawi dowód własności.

Rozsypywanie prochów w rzekach Illinois: SB 1793

Zgodnie z ustawą SB 1793 rodziny uzyskają prawo do rozsypywania prochów bliskich w rzekach Illinois, zgodnie z tradycją religijną, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów formalnych.

Płatne przerwy dla matek karmiących: SB 212

Nowe przepisy obejmują także ochronę matek karmiących. Pracodawcy będą zobowiązani do zapewnienia im 30-minutowej płatnej przerwy na odciąganie pokarmu przez okres do jednego roku po porodzie.

Ograniczenie plastikowych kosmetyków hotelowych: SB 2960

Jedną z bardziej nietypowych zmian jest ograniczenie stosowania jednorazowych plastikowych kosmetyków hotelowych. Ustawa zakazuje oferowania kosmetyków w plastikowych opakowaniach o pojemności mniejszej niż 6 uncji, chyba że gość wyraźnie o nie poprosi.

Ochrona imigrantów w sądach i innych miejscach wrażliwych: HB 1312

Nowe prawo zakazuje dokonywania cywilnych aresztowań w budynkach sądów w Illinois oraz w ich bezpośrednim otoczeniu. Ustawa umożliwia także osobom niesłusznie aresztowanym na terenie lub w pobliżu sądu dochodzenie odszkodowania w wysokości do 10 000 dolarów.

Prawo zobowiązuje też uczelnie wyższe w Illinois do opracowania nowych zasad regulujących obecność organów ścigania na kampusach oraz ogranicza podejmowanie decyzji wobec studentów i pracowników na podstawie rzeczywistego lub domniemanego statusu imigracyjnego.

To nie koniec zmian, które czekają mieszkańców Illinois w 2026 roku. 12 września w życie wejdzie ustawa legalizująca medyczną pomoc w umieraniu (SB 1950) dla pacjentów terminalnie chorych, u których prognozowana długość życia nie przekracza sześciu miesięcy. Procedura będzie wymagać potwierdzenia przez dwóch lekarzy, a lek będzie musiał zostać samodzielnie zażyty przez pacjenta.