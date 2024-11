Dożywocie dla polskiego urologa z Nowego Jorku. Molestował dziesiątki pacjentów

Prokuratorzy nazwali go seksualnym drapieżnikiem, który żerował na potrzebujących pomocy pacjentach i w maju doprowadzili do skazania go za ich molestowanie seksualne. Teraz świętują surowy wyrok. Dariusz Paduch, były urolog z NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medical Center i Northwell Health, został w środę 20 listopada skazany na dożywocie przez sędziego Ronniego Abramsa z Manhattanu w Nowym Jorku.

- Wykorzystywał swoją pozycję renomowanego urologa w prestiżowych szpitalach do seksualnego napastowania bezbronnych pacjentów, w tym dzieci, w celu zaspokojenia własnych pragnień seksualnych. Nadużycia Paducha były perwersyjne i wszechobecne, trwały ponad dekadę, a jego ofiarami padali pacjenci zarówno w salach szpitalnych, jak i poza nimi – skomentował Damian Williams, Prokurator dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku. - Dzisiejszy wyrok pokazuje, że pracownicy służby zdrowia, którzy wykorzystują swoją pozycję zaufania do popełniania nadużyć seksualnych, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za swoje zachowanie – dodał.

Zakończony po dwóch tygodniach proces wykazał, że lekarz w latach 2007-2019 miał dopuścić się ohydnych praktyk wobec wielu chorych. Skazany został w oparciu o zeznania 11 pacjentów, których miał zmusić do podjęcia czynności seksualnej, a także podróży do innego stanu w celu odbycia „niezgodnej z prawem czynności seksualnej”. Jego ofiarami paść mogło jednak kilkaset osób. Lista tych, które przyłączyły się do cywilnego pozwu przeciwko lekarzowi, reprezentowanych przez mecenasa Anthony’ego DiPietro, sięga już 310 osób. To absolutny rekord w tego typu sprawach. Wszystkie ofiary łączy podobna historia – molestowanie, również z użyciem rozmaitych gadżetów erotycznych, i niewłaściwe komentarze.

- „Podczas wizyt lekarskich Paduch: masturbował swoich pacjentów, czasami bez rękawiczek, a czasami do tego stopnia, że pacjenci wytryskiwali na niego; kierował swoimi pacjentami, aby masturbowali się, gdy on patrzył; wkładał palec do odbytnicy pacjentów, w tym podczas masturbacji; i przyciskał swojego penisa do ciała pacjentów. Paduch zaprosił co najmniej jedną ofiarę na swoją łódź, gdzie podał jej środki uspokajające i masturbował ją; Paduch obnażył również swoje genitalia przed tym pacjentem” – czytamy w komunikacie prokuratury, która podsumowała ustalenia z dochodzenia karnego.

Dariusz Paduch, mieszkaniec North Bergen w New Jersey, specjalista od niepłodności i zdrowia reprodukcyjnego mężczyzn, został zatrzymany w kwietniu 2023 r. i od tamtej pory przebywa w areszcie. Decyzją sądu został również zobowiązany do zapłaty zadośćuczynienia. Jego wysokość zostanie ustalona w późniejszym terminie.