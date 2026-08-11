Polak potrącił kobietę po pijaku, staranował kilka aut i uciekł. 34-latek z poważnymi zarzutami

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-08-11 19:41

Najpierw koszmarne potrącenie, potem szaleńcza ucieczka, zakończona na drzewie. 34-letni Miroslaw Ciszek, jak udało nam się nieoficjalnie ustalić pochodzący z Nowego Targu Polak, odpowie za tragiczną w skutkach pijacką przejażdżkę ulicami Chicago, w wyniku której zginęła 25-letnia prawniczka Sarah Milcarek. Mężczyzna usłyszał już szereg zarzutów, w tym spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu.

Mirosław Ciszek, a obok na miniaturach radiowóz i zmarła Sarah Milcarek. O tragedii w Chicago przeczytasz na SE USA.
Autor: Facebook, Chicago Police Department/ Shutterstock

Miroslaw Ciszek we wtorek 11 sierpnia miał stanąć przed sądem, który zdecydować miał o jego zatrzymaniu w areszcie. To on, zdaniem policji z Chicago doprowadził do dramatu w dzielnicy Lake View, który kosztował życie młodej prawniczki z Wietrznego Miasta. Do tragicznych w skutkach scen doszło w sobotni wieczór 8 sierpnia w okolicy 1400 West Irving Park Road. Około godz. 9.20 pm Sarah Milcarek przechodziła przez ulicę i wyszła spomiędzy dwóch zaparkowanych przy krawężniku aut.

Jak podał portal chicagocrimechaser.com, nagrania z monitoringu pokazały, jak na jezdni zatrzymuje się auto, którego kierowca chce przepuścić przechodzącą kobietę. Chwilę później w 25-latkę uderza niebieski sedan, którego kierowca z ogromną prędkością ominął stojący pojazd. Uderzona z potężną siłą prawniczka upadła na jezdnię, a sprawca nie zatrzymując się odjechał, uderzając po drodze w jadącego SUV-a i powodując kolejne zderzenie z innym autem. Kierowca SUV-a rzucił się w pościg za piratem, który jak podała policja, zakończył się w okolicy North Ashland Avenue, gdzie podejrzany wjechał w drzewo, porzucił pojazd i wbiegł do pobliskiego budynku.

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Sprawca został zatrzymany 9 sierpnia około 12.45 am w okolicy 4200 N. Hermitage Ave

– poinformowała CPD. Przekazała też, że Ciszek usłyszał pięć zarzutów: spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu i ucieczki z miejsca śmiertelnego wypadku, a także trzy dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu. Jak podała stacja CBS, w chwili zatrzymania, a więc 4 godziny po tragedii, 34-latek miał we krwi 0,104 proc. alkoholu, co znacznie przekraczało wynoszący 0,08 proc. limit BAC.

Miroslaw Ciszek zatrzymany za DUI w Chicago
Autor: CPD/ Materiały prasowe

Sarah Milcarek w kilkanaście minut po tragicznym wypadku trafiła do Advocate Illinois Masonic Medical Center, jednak lekarze nie zdołali uratować jej życia. Pochodzącą z New Lenox, IL, a ostatnio mieszkającą w Columbia w stanie Missouri, prawniczkę opłakuje rodzina i liczne grono przyjaciół oraz współpracowników. Absolwentka Illinois State University oraz University of Missouri School of Law niedawno rozpoczęła pracę w Workplace Law Partners, specjalizując się w sprawach dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu oraz negocjacji odpraw.

„Sarah zostanie zapamiętana ze względu na swój błyskotliwy dowcip, życzliwość i wyjątkową radość, jaką wnosiła do życia osób z jej otoczenia. Wszyscy, którzy mieli szczęście ją poznać i pokochać, będą za nią bardzo tęsknić”

– napisali jej bliscy w jej nekrologu. Rodzice, dziadkowie, siostra i narzeczony Zachary Kietzmann pożegnają ją w sobotę 15 sierpnia w Hickey Memorial Chapels w New Lenox, IL.

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