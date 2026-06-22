Historyczny wyczyn w Kolorado! Pierwszy Polak na mecie morderczego „Wyścigu do chmur”

Marta J. Rawicz
Marta J. Rawicz
2026-06-22 12:43

Mamy powód do dumy – tak 49-letni Maciej Serafin podsumował swój start w jednym z najbardziej wymagających wyścigów świata Pikes Peak International Hill Climb, znanym jako „Race to the Clouds”. Pochodzący z Gorlic rajdowiec został pierwszym Polakiem, który zmierzył się z ekstremalną, ponad 20-kilometrową trasą w Kolorado i ze świetnym czasem dotarł do mety.

Nasz rodak w niedzielę, 21 czerwca, w Kolorado dokonał czegoś, czego nie udało się dotąd żadnemu Polakowi: ukończył legendarny Pikes Peak International Hill Climb, znany jako „Wyścig do Chmur”. Maciej Serafin w swojej hondzie zmierzył się z ponad 20-kilometrową trasą, 156 zakrętami i zameldował się na mecie na wysokości niemal 4800 m n.p.m. To wyzwanie, które od ponad 110 lat przyciąga najbardziej zdeterminowanych kierowców świata. Polak nie tylko dotarł do mety, ale przez cały tydzień jazd testowych prezentował tempo pozwalające rywalizować z czołówką swojej klasy.

Jego wynik w finalnym wyścigu – 10:36.507 – dał mu 6. miejsce w kategorii Time Attack 1. Po przekroczeniu mety Serafin nie krył emocji.

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Tak jak obiecałem jestem na mecie! Zatknąłem polską flagę. Nikt przede mną tego nie zrobił. Wspaniały czas 10:36. Zrobiliśmy to! Niech żyje Polska!

– powiedział wzruszony w filmiku przesłanym do „Super Expressem”. Podkreślił też, że ścigał się z zawodowym kierowcą z japońskiego teamu, żeby pobić niepobity od ośmiu lat rekord dla samochodów z napędem na przednią oś.

Oni się przygotowywali trzy lata, żeby pobić rekord ośki. A ja byłem tylko trzy sekundy gorszy od niego

– mówił, nie kryjąc emocji.

Gorliczanin, którego start wspierał samorząd województwa małopolskiego, wielokrotnie podkreślał, że najważniejsze było jednak coś więcej niż sam wynik. Został pierwszym Polakiem w historii, który nie tylko stanął na starcie, ale i ukończył ten ekstremalny wyścig, zapisując swoje nazwisko w historii polskiego motorsportu. Teraz zatem czas na kolejne wyzwanie. Serafin już obiecał, że przyszłym roku wróci do Kolorado, by tym razem stanąć na najwyższym podium Pikes Peak. W tym roku zameldował się na nim Amerykanin JR Hildebrand z czasem 9:30.104. Za nim uplasowali się jego rodacy Jeff Zwart i David Donner. Polak był jedynym debiutantem w czołówce stawki.

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