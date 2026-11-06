Ponad pół tysiąca zwyrodnialców uniknie stryczka! Zaskakujący ruch gubernatora

Jak stwierdził niegdyś były polski premier Leszek Miller, mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy... Demokratyczny gubernator Kalifornii Gavin Newsom przejdzie do historii, jako największy łaskawca w historii Stanów Zjednoczonych. Spektakularną decyzją anulował wykonanie wyroków śmierci niemal jednej czwartej skazanych na tę karę w USA. Swoją decyzję ogłosił 5 listopada w specjalnym liście.

Teraz możemy pozwolić tym przestępcom umrzeć w zapomnieniu, podczas gdy na zawsze będziemy pamiętać i czcić ich ofiary

– oświadczył bez cienia wątpliwości Newsom w piśmie do mieszkańców. W uzasadnieniu powołał się nie tylko na wyznawane przez siebie wartości.

Zabijanie usankcjonowane przez państwo jest niezgodne z wartościami Kalifornii, podważa fundamenty naszego systemu prawnego i umniejsza każdego z nas

– dodał.

Kalifornia od lat była stanem z największą liczbą skazańców czekających na najwyższy wymiar kary, choć od 2006 roku nie wykonano tam ani jednej egzekucji. W 2019 roku zostały zresztą oficjalnie wstrzymane wydanym przez Newsoma dekretem. Od momentu przywrócenia kary śmierci w 1978 roku uśmiercono zaledwie 13 osób. Decyzja Newsoma, jak zauważają eksperci, pomoże zaoszczędzić miliony dolarów wydawanych co roku na batalie sądowe, ale w społeczeństwie już zawrzało.

Krytycy grzmią i wytykają politykowi cynizm. Newsom powoli pakuje bowiem walizki – jego kadencja w grudniu dobiega końca, a władzę po wtorkowych wyborach ma przejąć inny Demokrata, Xavier Becerra. W kuluarach huczy jednak od plotek. Dociekliwi zastanawiają się, czy to tylko pożegnalny gest humanitaryzmu, czy może bezwzględna kalkulacja i początek wielkiej kampanii w wyścigu o fotel prezydenta USA w 2028 roku? Jedno jest pewne, 548 zbrodniarzy z cel śmierci właśnie odetchnęło z ulgą!