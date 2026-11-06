Ponad pół tysiąca zwyrodnialców uniknie stryczka! Zaskakujący ruch gubernatora

Magdalena Odziemczyk
Magdalena Odziemczyk
2026-11-06 18:29

To decyzja, która zelektryzowała Amerykę. Kończący swoją kadencję demokratyczny gubernator Kalifornii Gavin Newsom jednym ruchem pióra uratował życie aż 548 bezwzględnym zbrodniarzom przetrzymywanym w celach śmierci. Zamienił wymierzoną im karę ostateczną na dożywotnie więzienie bez możliwości warunkowego zwolnienia!

Gubernator Gavin Newsom przemawia podczas spotkania. O wstrzymaniu wyroków śmierci przeczytasz na SE USA.
Autor: Governor Gavin Newsom/ Facebook

Jak stwierdził niegdyś były polski premier Leszek Miller, mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy... Demokratyczny gubernator Kalifornii Gavin Newsom przejdzie do historii, jako największy łaskawca w historii Stanów Zjednoczonych. Spektakularną decyzją anulował wykonanie wyroków śmierci niemal jednej czwartej skazanych na tę karę w USA. Swoją decyzję ogłosił 5 listopada w specjalnym liście.

Teraz możemy pozwolić tym przestępcom umrzeć w zapomnieniu, podczas gdy na zawsze będziemy pamiętać i czcić ich ofiary

– oświadczył bez cienia wątpliwości Newsom w piśmie do mieszkańców. W uzasadnieniu powołał się nie tylko na wyznawane przez siebie wartości.

Zabijanie usankcjonowane przez państwo jest niezgodne z wartościami Kalifornii, podważa fundamenty naszego systemu prawnego i umniejsza każdego z nas

– dodał.

Kalifornia od lat była stanem z największą liczbą skazańców czekających na najwyższy wymiar kary, choć od 2006 roku nie wykonano tam ani jednej egzekucji. W 2019 roku zostały zresztą oficjalnie wstrzymane wydanym przez Newsoma dekretem. Od momentu przywrócenia kary śmierci w 1978 roku uśmiercono zaledwie 13 osób. Decyzja Newsoma, jak zauważają eksperci, pomoże zaoszczędzić miliony dolarów wydawanych co roku na batalie sądowe, ale w społeczeństwie już zawrzało.

Krytycy grzmią i wytykają politykowi cynizm. Newsom powoli pakuje bowiem walizki – jego kadencja w grudniu dobiega końca, a władzę po wtorkowych wyborach ma przejąć inny Demokrata, Xavier Becerra. W kuluarach huczy jednak od plotek. Dociekliwi zastanawiają się, czy to tylko pożegnalny gest humanitaryzmu, czy może bezwzględna kalkulacja i początek wielkiej kampanii w wyścigu o fotel prezydenta USA w 2028 roku? Jedno jest pewne, 548 zbrodniarzy z cel śmierci właśnie odetchnęło z ulgą!

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